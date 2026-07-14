Colombia

La USO, sindicato de los trabajadores petroleros, respaldó la llegada de María Nohemí Arboleda al Ministerio de Minas y Energía

El sindicato ofreció trabajar con el Gobierno en una agenda para reforzar el sector minero-energético en Colombia

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La Unión Sindical Obrera saludó el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía de Colombia - crédito XM/USO
La Unión Sindical Obrera saludó el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía de Colombia - crédito XM/USO

La designación de María Nohemí Arboleda Arango como la nueva ministra de Minas y Energía por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado diferentes reacciones tanto en la clase política como en el sector minero energético.

El turno fue para la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato que agrupa a trabajadores del sector petrolero en Colombia, ratificó su disposición a trabajar con el Gobierno en una agenda para fortalecer el gremio.

Le deseamos el mayor de los éxitos en la gestión de esta cartera, cuya responsabilidad es estratégica para el desarrollo presente y futuro del país (...) desde la USO expresamos nuestra total disposición para construir, desde el diálogo social, el respeto institucional y el conocimiento acumulado de los trabajadores y trabajadoras de la industria”, indicó la agremiación en un comunicado.

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Igualmente, recalcaron los ejes que, en su percepción, brinden la seguridad y la soberanía energética del país.

Reiteramos que el fortalecimiento de la industria petrolera y gasífera, el incremento de las reservas y la producción de hidrocarburos mediante la histórica técnica explotación convencional complementada inicialmente con los pilotos de yacimientos convencionales son determinantes para garantizar la seguridad energética del país, la sostenibilidad financiera, operacional y empresarial de Ecopetrol, objetivos estratégicos para el desarrollo económico y social de Colombia”, añadieron.

El sindicato también planteó que la política energética debe construirse con diálogo social, respeto institucional y el conocimiento acumulado de los trabajadores de la industria.

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Para la USO, estos principios deben prevalecer como intereses superiores de la Nación, por encima de las diferencias o visiones políticas que legítimamente puedan existir. La energía es un asunto de Estado y un patrimonio de todos los colombianos, cuya administración exige responsabilidad, rigor técnico y una visión de largo plazo”, indicó.

En esa línea, reiteró su voluntad de coordinar acciones con el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y otros actores del sector para asegurar el abastecimiento, promover empleo digno y aportar al bienestar de las generaciones actuales y futuras.

La USO seguirá defendiendo, con firmeza y responsabilidad, una industria energética fuerte, sostenible y al servicio del interés nacional”, puntualizaron.

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