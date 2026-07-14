Abelardo de la Espriella participará en el desfile del 20 de julio en Medellín, confirmó el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Salgamos a las calles”

El alcalde de Medellín convocó a la ciudadanía para conmemorar los 216 años de independencia - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, invitó a la ciudadanía a participar en el tradicional desfile militar del 20 de julio, con motivo de los 216 años de la Independencia de Colombia.

A través de la red social X, el mandatario local resaltó la importancia de este evento para fortalecer el sentido de pertenencia y la confianza en el país. Gutiérrez subrayó que la libertad y la democracia constituyen los pilares que unen a los colombianos, más allá de cualquier diferencia.

Según el mensaje difundido, el alcalde recordó que Colombia “nunca ha renunciado a la libertad”, y destacó el legado de generaciones pasadas que “decidieron servir, trabajar y creer” incluso ante la adversidad. “Hoy nos toca a nosotros estar a la altura de esa historia”, expresó Gutiérrez.

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En su llamado, insistió en que el país “necesita que volvamos a creer en ella, que entendamos que por encima de cualquier diferencia hay cosas que nos unen: la libertad, la democracia, nuestras instituciones y el amor por esta tierra”.

Federico Gutiérrez invitó a las familias a participar en el desfile patrio de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

La convocatoria, publicada en X, invita a los habitantes de Medellín a salir en familia desde las 7 a. m. para acompañar el recorrido que partirá desde el aeroparque Juan Pablo II. El objetivo, según el alcalde, es “llenar las calles” y rendir homenaje a los miembros de las fuerzas armadas y de policía.

“Quiero invitarlos a que este 20 de julio salgamos con nuestras familias y llenemos las calles de Medellín para acompañar el tradicional desfile militar y rendirle homenaje a nuestros soldados y policías que todos los días protegen nuestra democracia y nuestra libertad”, afirmó el mandatario.

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Gutiérrez también anunció la presencia del presidente electo Abelardo de la Espriella durante la celebración en la ciudad.

“Será un honor contar con la presencia del presidente electo, que ha decidido celebrar este día tan especial en nuestra ciudad”, puntualizó el alcalde. La asistencia de la nueva autoridad nacional representa para la administración local “un motivo de orgullo y reconocimiento a la capital antioqueña”.

Abelardo de la Espriella estará el 20 de julio en Medellín junto al alcalde Federico Gutiérrez - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El mensaje del alcalde concluyó con un llamado a la identidad nacional: “Nos vemos desde las 7 a. m. para que juntos conmemoremos los 216 años de nuestra independencia y nos sintamos muy orgullosos de ser colombianos”.

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El evento busca congregar a la comunidad y fortalecer el vínculo con los símbolos patrios, en un contexto donde la institucionalidad y el respeto a la democracia se presentan como valores centrales.

“Que viva Medellín y que viva Colombia”, finalizó Gutiérrez en su mensaje, marcando el tono festivo y de unión que pretende imprimir a la jornada.

El desfile militar del 20 de julio se traslada al sur de Bogotá y renueva su formato

El desfile militar del 20 de julio experimentará un cambio histórico en Bogotá, trasladándose por primera vez al sur de la ciudad. La celebración se efectuará en Bosa y Ciudad Bolívar, según confirmó el presidente Gustavo Petro a través de X.

El desfile militar del 20 de julio llegará por primera vez a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá - crédito @@petrogustavo/X

El mandatario invitó a los bogotanos a participar con la frase: “El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas. Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.

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El evento, que durante décadas recorrió lugares como la avenida Boyacá, ahora buscará acercar la conmemoración a sectores tradicionalmente alejados del acto central. La Avenida Villavicencio se perfila como el corredor principal, aunque el trayecto definitivo y los puntos de acceso para el público permanecen sin anuncio oficial.

Según fuentes de las Fuerzas Militares, el horario previsto se mantendría entre las 11:00 a. m. y la 01:00, p. m . pendiente de confirmación por parte del Gobierno.

Autoridades como el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Alcaldía de Bogotá ultiman detalles sobre movilidad, cierres viales y dispositivos de seguridad. La jornada tendrá una menor presencia de equipos militares, en línea con el nuevo enfoque propuesto para este año.

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