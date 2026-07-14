Gabinete de Abelardo De la Espriella: estos son los 13 ministros confirmados y los cinco cargos que aún faltan

El gabinete anunciado hasta ahora combina figuras políticas, exfuncionarios y perfiles técnicos que asumirán la conducción de sectores estratégicos durante el periodo 2026-2030. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de un mes de que Abelardo de la Espriella asuma oficialmente la Presidencia de Colombia junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, la estructura del gabinete ministerial continúa tomando forma. Hasta ahora, 13 de los 18 ministerios ya cuentan con un jefe designado, mientras que cinco carteras estratégicas permanecen sin definición a pocas semanas del inicio del nuevo mandato, previsto para el 7 de agosto.

La conformación del equipo de gobierno será determinante para la ejecución del programa denominado ‘Patria Milagro’, con el que el mandatario electo ha planteado reformas económicas, institucionales y de seguridad, además de una nueva estrategia para el crecimiento del país.

PUBLICIDAD

Estos son los ministros confirmados por Abelardo de la Espriella

Con los anuncios realizados hasta la fecha, el gabinete presidencial queda conformado de la siguiente manera:

Ministerio del Interior: Rodrigo Lara Restrepo .

Ministerio de Hacienda: Miguel Gómez Martínez .

Ministerio de Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar .

Ministerio de Ambiente: Fabio Arjona .

Ministerio de Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López .

Ministerio de Educación: Viviane Morales .

Ministerio de Transporte: Elsa Noguera .

Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez .

Ministerio de Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango .

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín .

Ministerio de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán .

Ministerio de Justicia: Iván Cancino .

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero.

Rodrigo Lara Restrepo. Abogado, exrepresentante a la Cámara y senador. Su experiencia legislativa y su perfil de lucha contra la corrupción lo posicionan como enlace principal entre el Ejecutivo y el Congreso. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Rodrigo Lara Restrepo asumirá el Ministerio del Interior

El primer nombramiento oficial del gabinete fue el de Rodrigo Lara Restrepo, anunciado el pasado 26 de junio.

Al oficializar su designación, De la Espriella destacó que el abogado e hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ha dedicado su carrera pública a la lucha contra la corrupción y aseguró que será una de las principales figuras políticas del nuevo Gobierno.

En su mensaje, el mandatario electo lo calificó como un “zar anticorrupción” y afirmó que durante su administración “nunca más habrá transacciones, pactos ocultos ni corrupción”.

PUBLICIDAD

Lara Restrepo, de 51 años, fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y senador entre 2018 y 2022 por Cambio Radical. En 2023 aspiró a la Alcaldía de Bogotá con el movimiento Lara.

Como ministro del Interior tendrá la responsabilidad de liderar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, además de convertirse en el principal enlace del presidente con gobernadores y alcaldes para impulsar las iniciativas legislativas del nuevo Gobierno.

Designación del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Miguel Gómez Martínez estará al frente de Hacienda

El segundo integrante confirmado fue Miguel Gómez Martínez, economista de 65 años que asumirá el Ministerio de Hacienda.

El presidente electo destacó su trayectoria como exvicecontralor General de la República, expresidente de Bancóldex y de Fasecolda, además de señalar que tendrá la misión de recuperar la confianza institucional y organizar las finanzas públicas “con transparencia, disciplina y responsabilidad”.

PUBLICIDAD

Gómez Martínez también fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 y embajador de Colombia en Francia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Tras su designación, el futuro ministro aseguró que uno de los propósitos de la nueva administración será evitar una reforma tributaria y trabajar en la recuperación de la estabilidad fiscal.

Viviane Morales. Abogada, exfiscal general, exembajadora en Francia, exrepresentante y exsenadora. Ha trabajado en comisiones constitucionales y de justicia. Enfocará su gestión en la financiación de la educación superior y la reactivación del Icetex. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Viviane Morales encabezará el Ministerio de Educación

La exfiscal general Viviane Morales fue presentada el 2 de julio como la próxima ministra de Educación.

Abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Constitucional, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público. Fue la primera mujer en ocupar la Fiscalía General de la Nación y posteriormente ejerció como embajadora de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque.

PUBLICIDAD

También fue representante a la Cámara y senadora de la República en distintos periodos.

Su nombramiento ha generado debate en algunos sectores sobre su experiencia en materia educativa. Sin embargo, la funcionaria ya anticipó algunos de los temas que priorizará, entre ellos la implementación de la reciente reforma a la Ley 30 sobre financiación de las universidades públicas y la reactivación del Icetex.

Iván Cancino. Abogado penalista, docente universitario, con especializaciones y maestría en ciencias penales. Su enfoque será la descongestión judicial y la revisión forense de la administración pública. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Iván Cancino liderará la cartera de Justicia

El abogado penalista Iván Cancino fue escogido para asumir el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde también se ha desempeñado como docente, cuenta con especializaciones y una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, además de estudios relacionados con derecho y nuevas tecnologías.

PUBLICIDAD

Cancino ha señalado que el Ministerio de Justicia no desaparecerá durante el próximo Gobierno y que concentrará parte de sus esfuerzos en buscar alternativas para reducir la congestión del sistema judicial colombiano.

Su nombre también ha sido mencionado dentro del equipo que trabaja en la estructuración de una auditoría forense para revisar distintos aspectos de la administración pública.

El biólog marino tiene una carrera profesional de más de 30 años - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Fabio Arjona asumirá el Ministerio de Ambiente

Otro de los nombramientos anunciados por el presidente electo fue el de Fabio Arjona Hincapié, quien estará al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Arjona es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con más de dos décadas de experiencia liderando proyectos de conservación ambiental tanto en Colombia como en el exterior.

PUBLICIDAD

Su trayectoria comenzó en la Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge, donde ocupó primero la Subdirección Técnica y posteriormente la Dirección General. Más adelante se desempeñó como consultor del Banco Mundial en países como Argentina, Paraguay, Perú y Honduras, además de ejercer como viceministro de Ambiente entre 1997 y 1998.

Desde 2001 dirigió Conservation International Colombia, organización desde la cual impulsó proyectos de conservación y biodiversidad. Durante su gestión, Colombia alcanzó anticipadamente la meta internacional 30x30, que busca proteger el 30 % de las áreas terrestres y marinas antes de 2030.

Uno de los principales retos de Arjona será coordinar la política ambiental del nuevo Gobierno y trabajar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía en temas relacionados con el desarrollo energético del país.

PUBLICIDAD

Este es el cuarto nombramiento revelado por el presidente electo de los colombianos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El general (r) Jorge Eduardo Mora liderará el Ministerio de Defensa

Para el Ministerio de Defensa, Abelardo de la Espriella escogió al mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, quien actualmente también lidera el proceso de empalme del sector Defensa con el gobierno saliente.

El oficial retirado cuenta con 36 años de servicio en las Fuerzas Militares y es experto en gestión estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones militares.

Dentro de su carrera ocupó cargos como comandante de la Octava División del Ejército, comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.

El mandatario electo le encomendó como una de sus principales tareas el restablecimiento del orden público en las principales zonas afectadas por el conflicto armado, comenzando por Norte de Santander.

PUBLICIDAD

Elsa Noguera regresa al Gobierno nacional como ministra de Transporte

La exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera asumirá el Ministerio de Transporte.

Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y con un MBA en Finanzas de la Universidad del Norte, Noguera inició su carrera pública como secretaria de Hacienda de Barranquilla.

En 2011 se convirtió en la primera mujer elegida alcaldesa de esa ciudad, administración durante la cual lideró un proceso de saneamiento financiero que posteriormente fue denominado como el “Milagro Financiero de Barranquilla”.

Posteriormente fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y entre 2020 y 2023 ejerció como gobernadora del Atlántico.

Su experiencia en infraestructura y administración territorial será uno de los principales activos para dirigir una cartera encargada de ejecutar proyectos de conectividad vial y logística.

Jaime Andrés Beltrán. Comunicador social, exalcalde de Bucaramanga, con especialización en dirección de empresas y maestría en gobierno del territorio. Centrado en seguridad ciudadana y espacio público. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Jaime Andrés Beltrán llegará al Ministerio de Vivienda

El exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán será el nuevo ministro de Vivienda.

Comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cuenta con una especialización en Dirección de Empresas y una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.

Beltrán alcanzó reconocimiento nacional tras ser elegido alcalde de Bucaramanga en 2023 con un discurso enfocado en la seguridad ciudadana, la recuperación del espacio público y el fortalecimiento institucional.

Ahora tendrá la responsabilidad de impulsar la reactivación del sector vivienda y la ejecución de programas habitacionales.

Conoce a Juliana Gutiérrez Zuluaga, la futura Ministra del Deporte en la Patria Milagro. Su visión es clara: gestión, orden y método para que nuestros atletas vuelvan a brillar en los podios mundiales y el deporte se bañe de gloria como nunca antes. - crédito @juligu0204/X

Juliana Gutiérrez encabezará el Ministerio del Deporte

La cartera del Deporte estará liderada por Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y magíster en administración de riesgos.

Su nombre también es conocido por ser hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aunque su llegada a la política estuvo marcada por una historia personal relacionada con la salud de sus hijos, experiencia que la llevó a trabajar en temas de seguridad social y reforma al sistema de salud.

En las elecciones legislativas de 2026 fue candidata al Senado por el movimiento Creemos y obtuvo cerca de 96.438 votos.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó a Mauricio Gómez Amín como nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo - crédito @delaespriella_style/Instagram

Mauricio Gómez Amín dirigirá el Ministerio de Comercio

El exsenador Mauricio Gómez Amín fue designado como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Es abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte, además de contar con estudios en gerencia política y gobernabilidad de la Universidad del Rosario.

Su carrera política comenzó como edil de Barranquilla, posteriormente fue concejal y más adelante representante a la Cámara antes de llegar al Senado.

Entre los objetivos planteados para esta cartera se encuentran abrir nuevos mercados internacionales y fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Colombia.

Diplomático global, escritor y profesor: el perfil de Omar Bula Escobar al frente de la Cancillería - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Omar Bula Escobar asumirá las relaciones internacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores estará encabezado por Omar Bula Escobar, administrador de empresas, profesor universitario, escritor y conferencista con más de dos décadas de experiencia en diplomacia internacional.

Ha desarrollado buena parte de su carrera dentro de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos, participando en misiones en países como Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal e Italia.

Además de hablar español, inglés, francés y portugués, cuenta con estudios de maestría en Administración de Empresas y especializaciones en gestión estratégica.

Entre los retos de la Cancillería estarán restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, fortalecer los vínculos con Estados Unidos y mantener el relacionamiento con Venezuela y otros países de la región.

Indalecio Dangond recibió el respaldo de numerosas federaciones y gremios agrícolas en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Indalecio Dangond liderará la transformación del sector agropecuario

El barranquillero Indalecio Dangond Baquero llegará al Ministerio de Agricultura con una amplia trayectoria como experto en financiamiento agropecuario y desarrollo rural.

Administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, ha sido consultor de Fedepalma, secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, asesor de Finagro y del Ministerio de Agricultura en diferentes periodos.

También es reconocido como columnista de varios medios regionales especializados en temas agropecuarios.

Según lo anunciado por el Gobierno entrante, centrará su gestión en la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la formalización de la propiedad rural y la construcción de distritos de riego, bajo la premisa de que “la agricultura se escribe con agua”.

La ingeniera experta en sistemas eléctricos, reconocida por su gestión en XM, asumirá la cartera con la misión de garantizar la seguridad energética y avanzar en la transformación del sector colombiano - crédito @DELAESPRIELLAE / X

María Nohemí Arboleda llega a Minas y Energía

La última integrante confirmada del gabinete es María Nohemí Arboleda Arango, ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia.

Cuenta con una maestría y una especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana y desarrolló gran parte de su carrera en ISA y XM, donde ocupó cargos como directora de Planeación Operativa, directora de Transacciones Comerciales y directora de Transacciones del Mercado.

Posteriormente se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de XM, empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional.

También presidió el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, fue reconocida entre las 100 mujeres más influyentes de Colombia y recibió el premio Women in Energy.

Para el presidente electo, su designación busca “dar tranquilidad al país y a los mercados”, gracias a su experiencia de tres décadas en planeación y operación del sistema eléctrico.

Cartera pendientes y retos de equidad

Quedan por definir los titulares de los ministerios de Salud, Trabajo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura y Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos sectores son fundamentales para la política de transformación digital, el fortalecimiento de la investigación y la atención en salud pública.

Además, la administración de De la Espriella debe cumplir la Ley 581 de 2000, que exige una participación mínima del 50% de mujeres en los cargos decisorios.

Otros cargos clave en proceso de definición

Más allá del gabinete ministerial, restan nombramientos para la Presidencia de Ecopetrol, la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entre otras entidades estratégicas.

Ya se confirmaron los nombramientos de Valerie Lafaurie en la Consejería para las Regiones, Miguel Gómez como secretario privado y Germán Calderón España en la Dirección Nacional de Defensa Jurídica.

El presidente electo ha señalado que espera completar la conformación del gabinete y los cargos principales del Ejecutivo antes del 7 de agosto, para iniciar su administración con la estructura de gobierno plenamente definida.