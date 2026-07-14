Rodrigo Lara revela su estrategia para negociar con el Congreso: “No voy a entregar el ICBF ni el Sena a los politiqueros”

Rodrigo Lara aseguró que el Gobierno no entregará entidades como el ICBF o el Sena para obtener apoyos políticos en el Congreso. - crédito Defensores de la Patria

A pocas semanas de la posesión presidencial del 7 de agosto, Rodrigo Lara Restrepo ya asumió un papel protagónico en la construcción de las mayorías legislativas que necesitará el gobierno de Abelardo De la Espriella para impulsar su agenda. Aunque todavía no se ha posesionado oficialmente como ministro del Interior, el abogado y excongresista aseguró que trabaja en la consolidación de una coalición en el Congreso, pero con un modelo de negociación distinto al que, según afirmó, ha predominado durante décadas.

En entrevista con El Colombiano, Lara dejó claro que el nuevo gobierno no entregará entidades estatales ni cargos burocráticos para asegurar apoyos políticos, una práctica que calificó como parte del clientelismo tradicional.

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Desde que De la Espriella anunció su nombramiento hace dos semanas, el hijo del exministro Rodrigo Lara Bonilla ha sostenido reuniones con distintos sectores políticos para buscar respaldos en Senado y Cámara, consciente de que cualquier administración necesita mayorías para sacar adelante sus proyectos.

Las mayorías en el Congreso, una prioridad para el nuevo gobierno

Para Lara, la construcción de una coalición legislativa es una condición indispensable para gobernar dentro de una democracia. “En una democracia la Rama Ejecutiva necesita de mayorías. No existe democracia que pretenda cumplirle a su pueblo si el Ejecutivo no tiene mayorías en el Legislativo. Los únicos que no necesitan mayorías son los dictadores”, afirmó ante el medio.

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Con ese objetivo, aseguró que su propósito es conformar “una mayoría robusta y sólida” que permita establecer una relación clara entre gobierno y oposición durante el próximo cuatrienio.

Su tarea ocurre en medio de las negociaciones internas del Congreso para definir las presidencias de Senado y Cámara de Representantes. Mientras algunos sectores impulsan el nombre de Alfredo Deluque para dirigir el Senado, el Centro Democrático promueve la candidatura de Honorio Enríquez. En la Cámara también continúan las conversaciones entre diferentes partidos para escoger la nueva mesa directiva.

El designado ministro del Interior lidera las conversaciones para consolidar las mayorías legislativas del gobierno de Abelardo De la Espriella. - crédito @MafeCarrascal/X

“No vamos a negociar como siempre se ha hecho”

Uno de los mensajes más contundentes del futuro ministro del Interior fue su rechazo a utilizar la distribución de entidades públicas como mecanismo para conseguir respaldo político.

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Lara aseguró que el gobierno de Abelardo De la Espriella no entregará instituciones como el ICBF o el Sena a los partidos políticos, pese a reconocer que deberá negociar con los congresistas.

“La diferencia con ‘los de siempre’ es que nosotros no vamos a negociar como siempre se ha hecho. Yo no voy a entregar el ICBF, yo no voy a entregar el Sena o entidades a los politiqueros para que se los roben como se los han venido robando en este gobierno”, sostuvo.

Según explicó, la estrategia consistirá en permitir que los congresistas presenten iniciativas para sus regiones, pero bajo reglas públicas y mecanismos de supervisión, evitando acuerdos reservados o asignaciones burocráticas.

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“Si ellos quieren que el Gobierno intervenga en determinada región con proyectos, lo pueden solicitar. Lo importante es que eso se haga sobre la mesa. Que todos los colombianos sepan qué quiere solicitar un representante o un senador para su región”, indicó.

Para Lara, la diferencia estará en la transparencia del proceso, pues aseguró que esas solicitudes históricamente se han manejado “por debajo de la mesa” mediante prácticas que calificó como politiqueras y corruptas.

El futuro ministro anunció una agenda enfocada en fortalecer los controles y crear nuevas herramientas para combatir la corrupción. - crédito Adobe y Luisa González/REUTERS

Una agenda enfocada en la lucha contra la corrupción

Además de coordinar la agenda legislativa del Ejecutivo, Rodrigo Lara anticipó que una de las primeras prioridades del Ministerio del Interior será impulsar reformas anticorrupción.

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Entre las propuestas mencionó la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción, que dependería directamente del presidente de la República y tendría delegados en todos los departamentos.

De acuerdo con el futuro ministro, este organismo tendría como función revisar actos administrativos y contratos presuntamente afectados por irregularidades en las regiones.

Asimismo, anunció la implementación de auditorías visibles para las obras cofinanciadas por el Gobierno, con el propósito de fortalecer los controles sobre la ejecución de los recursos públicos. “El presidente De la Espriella se va a dotar de cuerpos de auditoría para saber qué están haciendo sus funcionarios de mayor confianza”, explicó.

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Rodrigo Lara afirmó que el legado de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, lo inspira a ejercer la política sin ceder ante intereses particulares. - crédito Colprensa

Su relación con el Congreso y el legado de Rodrigo Lara Bonilla

Durante la entrevista, el futuro ministro recordó que tenía apenas ocho años cuando su padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado, y aseguró que más que un capital político heredó un compromiso ético con el servicio público.

Lara rechazó ser considerado un “delfín” político y afirmó que el legado de su padre consiste en no ceder ante intereses particulares.

Ese principio, aseguró, marcará también su relación con el Congreso, donde reconoce que deberá dialogar con los partidos tradicionales, pero bajo un esquema diferente al que históricamente ha caracterizado las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Finalmente, manifestó su expectativa de trabajar de manera coordinada con la bancada antioqueña y destacó que el presidente electo ha impulsado encuentros directos con alcaldes y gobernadores durante el proceso de empalme, con el objetivo de conocer las necesidades de las regiones antes del inicio oficial del nuevo gobierno.

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“No vamos a hacer lo de siempre; vamos a gobernar como nunca se ha hecho”, concluyó Lara al resumir la estrategia con la que espera construir las mayorías que necesitará la administración de Abelardo De la Espriella en el Congreso.