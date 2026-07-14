Colombia

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este martes

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Cali)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Cali)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 14 de julio?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Cali.

En Cali se prevé una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 23% durante el día y del 65% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 27% en el transcurso del día y del 87% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Cali?

Al encontrarse al norte del Valle de Cauca, la ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las noches hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por registrar lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)
Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en CaliClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

Medellín: el pronóstico del tiempo para este 14 de julio

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Medellín: el pronóstico del tiempo para este 14 de julio

Previsión meteorológica del clima en Cartagena de Indias para este 14 de julio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión meteorológica del clima en Cartagena de Indias para este 14 de julio

Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella por sus declaraciones contra ‘Timochenko’

La funcionaria afirmó que los señalamientos del presidente electo desconocen lo pactado en el Acuerdo de Paz, alertó sobre los riesgos para los firmantes y solicitó a las autoridades garantizar las medidas de protección contempladas en la Constitución

Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella por sus declaraciones contra ‘Timochenko’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

El “padre” Alberto Linero soprendió las redes sociales con impresionante cambio de apariencia: “Terminé cediendo”

La hija de Marbelle, Rafaella Chávez, reveló que tocó fondo en su salud mental y quiso quitarse la vida: “Para mí se acabó todo”

David Bisbal emocionó a sus fanáticos al revelar su visita a Bogotá con imágenes en lugares emblemáticos de la ciudad: “Como en casa”

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Deportes

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

Juanfer Quintero le respondió fuerte a periodista que lo criticó por “irse de fiesta” tras la eliminación de Colombia: “¿Te pido permiso?”

Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II

El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”