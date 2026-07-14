Colombia

Álvaro Leyva acusó al presidente Petro de planear un boicot contra el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella

El excanciller también aseguró que el gobierno saliente no solo intenta dificultar la instalación del próximo gabinete, sino borrar rastros de su gestión

Guardar
Google icon
El presidente Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leyva nuevamente enfrentados - crédito Colprensa
El presidente Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leyva nuevamente enfrentados - crédito Colprensa

El excanciller Álvaro Leyva acusó al presidente Gustavo Petro y a sus ministros de ejecutar una “operación de sabotaje” para dejar sin capacidad de respuesta a la próxima administración, con renuncias inmediatas de funcionarios clave, computadores bloqueados, oficinas cerradas y documentos destruidos durante la transición. La denuncia, fechada el 14 de julio de 2026, sostiene que el objetivo es que “haya caos en los primeros días de la nueva administración”.

Leyva afirmó que recibió la semana pasada “múltiples mensajes de funcionarios de varios ministerios” que, según su relato, le advirtieron sobre movimientos internos para vaciar áreas sensibles antes del relevo de gobierno. Ante ellos, dijo que en distintas carteras “se están identificando funcionarios claves de libre remoción, a quienes les están pidiendo la renuncia para aceptárselas de inmediato”.

PUBLICIDAD

El excanciller vinculó esa conducta con una carta que le envió a Petro el 6 de julio, en la que cuestionó “nombramientos de última hora” en la Cancillería. En ese pasaje, sostuvo que el mandatario buscó “maniatar al nuevo gobierno” mediante designaciones de cierre y señaló que no preveía que el nuevo canciller sería Omar Bula Escobar.

Leyva también aseguró que el gobierno saliente no solo intenta dificultar la instalación del próximo gabinete, sino borrar rastros de su gestión. “No solo pretende desaparecer la evidencia de su asalto al erario público por puro pavor al ‘bloque de búsqueda anticorrupción’ que ya se anunció, sino también que reine el caos”, escribió.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Álvaro LeyvaGustavo PetroAbelardo de la EspriellaBoicotColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gabinete de Abelardo de la Espriella: estos son los 13 ministros confirmados y los cinco cargos que aún faltan por definir

Rodrigo Lara, Miguel Gómez, Viviane Morales, Omar Bula y María Nohemí Arboleda figuran entre los integrantes del equipo que ejecutará el programa de gobierno ‘Patria Milagro’ desde el 7 de agosto

Gabinete de Abelardo de la Espriella: estos son los 13 ministros confirmados y los cinco cargos que aún faltan por definir

Rodrigo Lara revela su estrategia para negociar con el Congreso: “No voy a entregar el ICBF ni el Sena a los politiqueros”

El designado ministro del Interior aseguró que priorizará la transparencia en la gestión pública y que los proyectos impulsados desde el Gobierno estarán sujetos a mecanismos de supervisión y control

Rodrigo Lara revela su estrategia para negociar con el Congreso: “No voy a entregar el ICBF ni el Sena a los politiqueros”

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este martes

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este martes

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

El “padre” Alberto Linero soprendió las redes sociales con impresionante cambio de apariencia: “Terminé cediendo”

La hija de Marbelle, Rafaella Chávez, reveló que tocó fondo en su salud mental y quiso quitarse la vida: “Para mí se acabó todo”

David Bisbal emocionó a sus fanáticos al revelar su visita a Bogotá con imágenes en lugares emblemáticos de la ciudad: “Como en casa”

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Deportes

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

Juanfer Quintero le respondió fuerte a periodista que lo criticó por “irse de fiesta” tras la eliminación de Colombia: “¿Te pido permiso?”

Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II

El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”