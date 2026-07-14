Álvaro Leyva acusó al presidente Petro de planear un boicot contra el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leyva nuevamente enfrentados - crédito Colprensa

El excanciller Álvaro Leyva acusó al presidente Gustavo Petro y a sus ministros de ejecutar una “operación de sabotaje” para dejar sin capacidad de respuesta a la próxima administración, con renuncias inmediatas de funcionarios clave, computadores bloqueados, oficinas cerradas y documentos destruidos durante la transición. La denuncia, fechada el 14 de julio de 2026, sostiene que el objetivo es que “haya caos en los primeros días de la nueva administración”.

Leyva afirmó que recibió la semana pasada “múltiples mensajes de funcionarios de varios ministerios” que, según su relato, le advirtieron sobre movimientos internos para vaciar áreas sensibles antes del relevo de gobierno. Ante ellos, dijo que en distintas carteras “se están identificando funcionarios claves de libre remoción, a quienes les están pidiendo la renuncia para aceptárselas de inmediato”.

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El excanciller vinculó esa conducta con una carta que le envió a Petro el 6 de julio, en la que cuestionó “nombramientos de última hora” en la Cancillería. En ese pasaje, sostuvo que el mandatario buscó “maniatar al nuevo gobierno” mediante designaciones de cierre y señaló que no preveía que el nuevo canciller sería Omar Bula Escobar.

Leyva también aseguró que el gobierno saliente no solo intenta dificultar la instalación del próximo gabinete, sino borrar rastros de su gestión. “No solo pretende desaparecer la evidencia de su asalto al erario público por puro pavor al ‘bloque de búsqueda anticorrupción’ que ya se anunció, sino también que reine el caos”, escribió.

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