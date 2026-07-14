Colombia

Feminicidio de Rosa Mayerly Olaya: cabildante denunció que “Bogotá es la segunda región más peligrosa del país para ser mujer”

El homicidio de la empleada de una reconocida tienda de cadena se reportó el domingo 12 de julio de 2026 en la sede ubicada en un centro comercial de municipio de Soacha, vecino a la capital colombiana

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Dussán fue critica con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán - créditos @RocioDussanPer/X | Red social Facebook

La concejala de Bogotá Rocío Dussán Pérez, del Polo Democrático Alternativo y la Coalición del Pacto Histórico, alzó su voz en X la mañana del martes 14 de julio para exigir respuestas y medidas efectivas tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en una sede de Homecenter en Soacha.

En el primer mensaje de su hilo, Dussán Pérez advirtió: “Bogotá es la segunda región más peligrosa del país para ser mujer”.

La cabildante puntualizó la gravedad del aumento de feminicidios en Colombia al recordar según registros oficiales que en 2023 se registraron 525 casos, en 2024 la cifra superó los 800 y en 2025 se acercó al millar de víctimas.

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“En apenas 2 años, la violencia feminicida se disparó de manera alarmante, lo más grave es que, según el Ministerio de Justicia, solo el 23% de los casos logra una decisión de justicia, la impunidad sigue protegiendo a los agresores, mientras las mujeres siguen siendo asesinadas y sus hijos quedan huérfanos”, señaló Dussán.

La concejala detalló los mecanismos más frecuentes de agresión y los escenarios donde suelen ocurrir estos crímenes.

- crédito @RocioDussanPer/X
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“Las armas más utilizadas son de fuego, armas cortopunzantes y combustibles; y los escenarios se repiten, la casa, la calle y los establecimientos comerciales”, puntualizó Dussán.

En ese sentido, ella alertó en su publicación en redes sociales que en 2025, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, cerca de 900 mujeres fueron víctimas de tentativa de feminicidio en Bogotá.

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Además, entre enero y mayo de 2026, Medicina Legal ya había realizado 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, “un aumento del 75%” respecto a periodos anteriores.

La falta de respuesta instiucional que denunció la concejala Rocío Dussán

Dussán Pérez también cuestionó la respuesta estatal ante la escalada de violencia.

Ella dejó esta pregunta a modo de reflexión en el hilo de X que compartió: “¿Qué más tiene que pasar para actuar?”, cuestionó la cabildante al referirse a la falta de celeridad y cobertura en la atención a las víctimas.

La publicación de Dussán también precisó exigencias directas a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Integración Social y al alcalde Carlos Fernando Galán, reclamando acciones concretas, hasta criticó la forma en cómo se atienden las denuncias.

“¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el Estado actúe? Exigimos respuestas de Fiscalía, Policía de Bogotá, Secretaría de la Mujer, Integración Social y del alcalde Carlos Galán. La violencia no tiene horario, pero muchas Casas de Justicia sí, según víctimas atienden de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se necesitan rutas de atención 24/7, protección inmediata y justicia de verdad”, denunció Dussán Pérez en su intervención digital.

El feminicidio de Olaya Coronado dentro del establecimiento comercial en Soacha reabrió el debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos y privados, debido a que el caso hizo recordar el feminicidio de Erika Aponte, el domingo 14 de mayo de 2023 a manos de su expareja sentimental Christian Camilo Rincón Díaz, en el centro comercial Unicentro, en Bogotá.

La concejala concluyó su pronunciamiento con una advertencia, y con un juego de palabras que sirvió a modo de crítica frente a la gestión del alcalde Galán y su política de gobierno: “En Bogotá, las mujeres NO caminan seguras”.

El reclamo social se mantiene activo en redes sociales bajo la etiqueta #JusticiaParaMayerliOlaya.

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