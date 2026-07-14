Colombia

Este es el Pico y Placa en Medellín para este martes 14 de julio

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los carros que no podrán circular en Medellín hoy 14 de julio, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos tienen prohibido circular este martes.

Recuerda que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 0, 3,.

Motos:, ,.

Taxis: 4,, .

Transporte de carga:, ,.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas de cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del año.

PUBLICIDAD

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

La modelo y empresaria convive con un empresario de perfil reservado, con quien comparte la paternidad y proyectos empresariales fuera del foco público

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Bloqueos en frontera entre Colombia y Ecuador: la falta de agua sería la principal razón de las manifestaciones

La protesta de los residentes se debe a la interrupción del servicio, que se prolonga desde hace varios años y ha empeorado en las últimas semanas, obligando a la población a recurrir a medidas extremas para exigir soluciones concretas

Bloqueos en frontera entre Colombia y Ecuador: la falta de agua sería la principal razón de las manifestaciones

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este martes

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este martes

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

El campeón del mundo se medirá ante los “Tres Leones”, en uno de los clásicos del fútbol mundial que definirá el segundo cupo al partido decisivo que se jugará en Nueva York-Nueva Jersey

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este martes 14 de julio

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este martes 14 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

Deportes

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026

Grupo extranjero IDC Network, dueño del Deportivo Cali, adquirió a equipo histórico del fútbol español: los detalles del negocio

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo