Concejala de Bogotá se refirió al feminicidio de Rosa Mayerly Olaya y a los peligros que corren las mujeres “en espacios donde deberían sentirse protegidas”

La cabildante de la Unión Patriótica pidió que el caso no quede impune - créditos Red social Facebook | @heidy_up/X

El panorama de violencia contra las mujeres en Colombia volvió a dar de qué hablar por la compleja situación que viven muchas víctimas que, pese a poner en conocimiento de las autoridades su caso, siguen sintiéndose inseguras. Uno de esos casos fue el de Rosa Mayerly Olaya Coronado.

La colaboradora de una reconocida cadena de almacenes (Homecenter) fue víctima de un nuevo caso de feminicidio cuando su expareja sentimental, identificada como Óscar Giovanny Marulanda, llegó hasta la sede del lugar ubicado en un centro comercial de Soacha, el municipio vecino a Bogotá, y allí la atacó en cuatro ocasiones con un arma cortopunzante.

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Pese a que la mujer oriunda del municipio de Natagaima (Tolima) alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital Cardiovascular el domingo 12 de julio, el alcalde del municipio, Julián Sánchez Jr., confirmó su muerte.

Por este motivo, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez (Unión Patriótica y Coalición del Pacto Histórico) señaló con ahínco en un mensaje que compartió desde su cuenta en X la mañana del martes 14 de julio los riesgos que, como ella, corren las mujeres en la capital, y alrededor del mundo, solo por el simple hecho de ser mujeres.

“Con profunda indignación rechazamos el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, asesinada mientras trabajaba en un Homecenter de Soacha. Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas”, cuestionó la cabildante al principio de su publicación.

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Sánchez se refirió desde su perfil de X al feminicidio de Rosa Mayerly Olaya - crédito @heidy_up/X

Para Sánchez, “cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, sigue el mensaje por parte de la concejala.

Al final, la cabildante por Bogotá se solidarizó la familia de Olaya Coronado (que se confirmó, será velada en Soacha) y pidió que se haga justicia para que los hechos no queden impune, teniendo en cuenta que se realizó la captura de Marulanda en el lugar de los hechos.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”, cerró Sánchez.

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