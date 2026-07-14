Cerca del 30% de los productos de la canasta familiar en Colombia bajarían de precio tras el desplome del dólar

La caída del dólar en Colombia ya supera $508 en 2026 y abre la posibilidad de que cerca del 30% de la canasta familiar baje de precio - crédito Colprensa

La caída del dólar en Colombia ya supera $508 en 2026 y abre la posibilidad de que cerca del 30% de la canasta familiar baje de precio, aunque exportadores y gremios agrícolas advierten que un peso más fuerte también reduce la competitividad de las ventas externas y presiona a la producción nacional.

De los 419 productos que integran la canasta familiar, 126 son importados, según un informe de La República. Ese universo incluye bienes de consumo y de capital cuyo precio puede reaccionar a una tasa de cambio más baja, al tiempo que el sector exportador enfrenta una pérdida de ingresos en pesos.

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Entre los productos que se verían afectados por la reducción en el precio del dólar están: En el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aparecen pastas, avena, harinas, pan, cereal, galletas, pescado de mar, aceites, margarinas, frutas como manzanas y uvas, legumbres como lentejas y garbanzo, además de panela, canela, chocolate en pasta, leche de almendras y avena líquida.

Aproximadamente el 30% de los productos de la canasta familiar podrían bajas su precio debido a la caída de la cotización del dólar en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En bebidas alcohólicas y tabaco figuran whisky, tequila, cremas de licor, vino, cerveza importada y cigarrillos con filtro.

El listado también abarca artículos para el hogar como juego de alcoba y de comedor, nevera, lavadora, estufa eléctrica, horno microondas, plancha, licuadora, vajilla, ollas, bombillos, jabón en barra y detergente líquido, junto con bienes de cuidado personal y accesorios como planchas para el cabello, máquina de afeitar, relojes, bolsos, morrales y gafas de sol.

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En transporte y vehículos se mencionan vehículos nuevos, motocicletas, bicicletas, llantas y baterías; en cultura y entretenimiento, juguetes, muñecos, consolas, T.V. cable y hojas para impresora; y en tecnología, accesorios para celular, celulares, datos, equipos de sonido, televisores, computadores, audífonos, parlantes y videojuegos, además de prendas como camisas, pantalones, chaquetas, medias, pijamas, zapatos y tenis.

La divisa completó cuatro jornadas consecutivas a la baja en la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Solo la semana comprendida entre el 6 y el 10 de julio cayó $86, en lo corrido del mes acumuló una reducción de $191,96 y en lo que va del año el descenso llegó a $508,21.

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Analdex advirtió que la reducción del dólar no se traslada de forma automática al consumidor por inventarios, logística, aranceles y estrategias comerciales - crédito Analdex

Javier Díaz, presidente de Analdex, explicó que estos productos tienen una alta participación de componentes importados y por eso son especialmente sensibles a las variaciones cambiarias.

Díaz aclaró que el traslado al precio final no es automático. Dijo al medio que “no obstante, el traslado de la reducción del dólar al precio final dependerá de factores como los inventarios, los costos logísticos, los aranceles y las estrategias comerciales de cada empresa”, dijo al medio citado.

El efecto también alcanzó a sectores que dependen de materias primas agrícolas traídas del exterior, como maíz, soya, trigo y otros insumos usados en la producción avícola, porcícola, acuícola y de alimentos balanceados.

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De acuerdo con Fenalce, esas importaciones siguen siendo necesarias para cubrir el déficit entre la producción nacional y la demanda industrial.

El año 2025 ingresaron al país cerca de 7,3 millones de toneladas de maíz amarillo, dos millones de toneladas de torta de soya, 1,9 millones de toneladas de trigo y 595.000 toneladas de soya en grano.

Según el gremio, el maíz amarillo, la torta de soya, el trigo y la soya son los productos que reciben de manera más directa el beneficio de un dólar barato por su volumen y su relación con los precios internacionales.

La agremiación advirtió que esa ventaja tiene un límite para el agro local. La organización sostuvo: “La necesidad de importar no debe convertirse en una dependencia creciente ni desplazar el propósito estratégico de fortalecer la agricultura colombiana”, según declaraciones citadas por La República.

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Fenalce señaló que un dólar barato reduce costos de maíz, soya y trigo importados, aunque pidió no profundizar la dependencia externa del agro colombiano - crédito Ciara-Cec

El problema central para los exportadores es que una revaluación del peso abarata las importaciones, pero reduce el valor en moneda local de cada venta al exterior. Entre enero y mayo, las exportaciones del país alcanzaron USD 23.587 millones y crecieron 15,4% frente al mismo período de 2025, pero el valor en pesos aumentó solo 1%.

Entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2026 el promedio del dólar se ubicó en $3.757. Entre el 1 de junio y el 10 de julio, la tasa de cambio se redujo $429,8, una variación que anticipa mayor presión sobre los resultados de los próximos meses.

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La apreciación del peso en lo corrido del año ya supera el 13%, de acuerdo con representantes del sector. Entre las causas mencionadas figuran el ingreso de divisas por remesas, los préstamos del Gobierno y la confianza inversionista asociada al nuevo Gobierno.

Díaz señaló que la presión no proviene solo del tipo de cambio. Explicó que las empresas también enfrentan un alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, mayores costos de transporte y aumentos del 30% en los fletes.

También mencionó el costo de la energía. Según su testimonio, hay empresarios que pasaron de pagar USD 5 por millón de BTU a USD 25 por millón de BTU debido al déficit de gas.

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La alerta ya se extendió a sectores como el floricultor, el bananero y el cafetero. Carlos Alberto Robles, director ejecutivo de Fedeacua, dijo que la apreciación del peso genera un doble efecto sobre los productores nacionales porque facilita el ingreso de pescado importado y golpea a las empresas exportadoras de tilapia y trucha, sobre todo hacia Estados Unidos.

Robles resumió ese riesgo en una sola advertencia: “Estamos en un contexto de diferentes riesgos: uno, un dólar barato que fomenta o facilita la importación de productos; y dos, ese mismo dólar tiene afectadas a las empresas exportadoras de tilapia y trucha hacia diferentes mercados, principalmente Estados Unidos”, dijo al medio citado.

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Celulares, computadores, televisores, electrodomésticos, vehículos y maquinaria están entre los bienes que más podrían abaratarse por la tasa de cambio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Edgar Jiménez, docente de finanzas de la UTadeo, sostuvo en diálogo con Portafolio, que quienes pagan obligaciones en dólares pueden ver una reducción en sus cuentas. Añadió que el Estado colombiano también se beneficia porque entre el 30% y 35% de su deuda total es externa, de modo que su pago requiere menos pesos cuando la moneda local se fortalece.

El académico planteó que ese escenario puede aprovecharse con coberturas financieras. Señaló que tanto importadores como exportadores deberían contemplarlas en su planeación para enfrentar episodios de volatilidad.

En la misma línea, Díaz sostuvo que el dólar barato está estimulando el ingreso de mercancías y que las importaciones vienen creciendo.