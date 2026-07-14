Colombia

Antiguo secretariado de las Farc envió carta a Abelardo de la Espriella tras polémica entre ‘Timochenko’ y la JEP: esto dice

El grupo de firmantes expresó su disposición para dialogar y encontrar caminos para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz 2016

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella ha sido reiterativo con su decisión de transformar la JEP y enviar a prisión a Rodrigo Londoño - crédito Europa Press/Reuters/Colprensa
Abelardo de la Espriella ha sido reiterativo con su decisión de transformar la JEP y enviar a prisión a Rodrigo Londoño - crédito Europa Press/Reuters/Colprensa

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que impulsará cambios contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dijo que buscará que Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026, señalando que una de las prioridades de su administración será desmontar lo que considera un modelo de impunidad surgido del proceso de paz.

“Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.

PUBLICIDAD

Frente a esto, el último secretariado de las extintas Farc le pidió a De la Espriella abrir un diálogo sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y, al mismo tiempo, fijó una línea política y jurídica. El pacto firmado con el Estado colombiano obliga al próximo gobierno porque, según los excomandantes, hace parte de la Constitución Política y está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la misiva, el grupo expresó su disposición para dialogar y “encontrar caminos que les permitan avanzar en la implementación del acuerdo de paz” - crédito suminstrado infobae
En la misiva, el grupo expresó su disposición para dialogar y “encontrar caminos que les permitan avanzar en la implementación del acuerdo de paz” - crédito suminstrado infobae

En la carta, los firmantes recordaron que el acuerdo está “próximo a cumplir 10 años” y ratificaron su compromiso con lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. El mensaje llegó después de que, según señalaron, escucharan durante la campaña y tras las elecciones opiniones críticas del mandatario electo sobre ese marco de paz.

PUBLICIDAD

Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo se presentaron como integrantes del último secretariado y como “Alta Parte Contratante” del Acuerdo Final. Desde esa doble condición, sostuvieron que participaron activamente en la campaña reciente “como actores políticos, en el marco de la Constitución y la ley”.

La tensión central del escrito está en ese cruce entre reconocimiento institucional y prevención política. Los exjefes de la antigua guerrilla admitieron que ocupan una “orilla ideológica y política distinta” a la del mandatario electo, pero usaron ese punto de partida para reclamar convivencia democrática y continuidad estatal frente a un acuerdo que, afirmaron, no depende de afinidades partidarias.

Los firmantes vincularon el acuerdo con obligaciones constitucionales e internacionales

La Defensoría pidió al presidente electo mantener las garantías para las víctimas como parte del apoyo a lo que se pactó tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
Los firmantes vincularon el acuerdo con obligaciones constitucionales e internacionales - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

En su mensaje a De la Espriella, los excomandantes señalaron que el Acuerdo de Paz “hace parte de la Constitución en virtud del bloque de constitucionalidad”, y añadieron que también está ligado a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esa afirmación fue acompañada por una referencia directa al origen institucional de ese respaldo. Los firmantes atribuyeron ese alcance a la Declaración Unilateral de Estado que hizo en su momento el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y que, según escribieron, fue ratificada después por el actual presidente Gustavo Petro Urrego.

Desde esa lectura, el grupo sostuvo que el presidente electo conoce “perfectamente” las obligaciones constitucionales y legales del Estado frente a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales. Para reforzar ese punto, recordó que De la Espriella “ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”.

La carta ofreció diálogo, pero puso como piso el cumplimiento integral del pacto

Los miembros del antiguo secretariado de las Farc consdeiran que puedne llegar a acuerdos con De la Espriella sin importar la ideologia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Los miembros del antiguo secretariado de las Farc consdeiran que puedne llegar a acuerdos con De la Espriella sin importar la ideologia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Los exintegrantes del secretariado dijeron que están dispuestos a “dialogar para encontrar caminos” que permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. La invitación no apareció como una propuesta abierta sobre el contenido del pacto, sino como un mecanismo para ejecutar lo ya firmado.

En la misma línea, subrayaron que ratifican “ante el país y el mundo” su “indeclinable compromiso de honrar la palabra” empeñada con la firma del acuerdo. La referencia a ese compromiso buscó presentar a los firmantes como parte que ya asumió una obligación y que ahora espera una respuesta equivalente del Estado.

El planteo incluyó una idea de reciprocidad explícita. “En reciprocidad esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil”, escribieron.

Temas Relacionados

Secretariado de las FarcJEPAbelardo de la EspriellaTimochenkoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Corte Suprema condenó a Germán Olano a 40 meses de prisión por el carrusel de la contratación después de casi 20 años

El alto tribunal concluyó que el exsenador intervino para inclinar la adjudicación del contrato 137 de 2007 de Transmilenio en la calle 26, y ordenó su captura inmediata tras negar beneficios

La Corte Suprema condenó a Germán Olano a 40 meses de prisión por el carrusel de la contratación después de casi 20 años

Gobernador Juvenal Díaz pidió acciones conjuntas frente a minería ilegal en el páramo de Santurbán

El mandatario departamental advirtió que desde hace dos años grupos armados realizan explotación minera ilegal en la región, lo que pone en riesgo un ecosistema clave para el oriente colombiano

Gobernador Juvenal Díaz pidió acciones conjuntas frente a minería ilegal en el páramo de Santurbán

Abelardo de la Espriella presentó el ‘Banco de Talentos’ para seleccionar perfiles en el nuevo Gobierno: así funcionará la plataforma

La administración entrante estableció una herramienta digital que centraliza hojas de vida y prioriza la experiencia profesional como criterio de selección para cargos estatales

Abelardo de la Espriella presentó el ‘Banco de Talentos’ para seleccionar perfiles en el nuevo Gobierno: así funcionará la plataforma

Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Joan Sebastián Durán en operativo del ICE en EE. UU.: “Lo mataron por creerlo un ser inferior”

El ciudadano colombiano, de 26 años, resultó gravemente herido y murió en el lugar de los hechos, motivo por el cual el caso quedó bajo investigación federal

Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Joan Sebastián Durán en operativo del ICE en EE. UU.: “Lo mataron por creerlo un ser inferior”

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

La modelo y empresaria convive con un empresario de perfil reservado, con quien comparte la paternidad y proyectos empresariales fuera del foco público

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

Deportes

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026

Grupo extranjero IDC Network, dueño del Deportivo Cali, adquirió a equipo histórico del fútbol español: los detalles del negocio

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo