Abelardo de la Espriella lanzó dura advertencia para los exlíderes de las antiguas Farc: “No habrá perdón ni olvido”

Abelardo de la Espriella reavivó la discusión sobre los beneficios concedidos a exintegrantes de las Farc y el estado de la reparación a las víctimas del conflicto armado - crédito @delaespriella_style/Instagram

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encendió nuevamente el debate político en el país al lanzar un fuerte mensaje de rechazo frente a la impunidad de los antiguos jefes de las Farc, sobre todo tras conocerse que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, regresó al país para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de sus redes oficiales, el próximo mandatario dejó clara la postura de mano dura que caracterizará a su administración respecto a la justicia transicional, al asegurar que su prioridad absoluta será la defensa de quienes sufrieron el rigor del conflicto armado.

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Esta declaración se conoció en medio de la expectativa nacional por las directrices de seguridad que implementará a partir de su posesión el 7 de agosto, lo que confirma un cambio total de rumbo frente a las políticas de diálogo de la administración saliente de Gustavo Petro.

La manera en que el sistema de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta los procesos genera malestar en varios sectores políticos del país - crédito JEP

En su publicación en la red social X, De la Espriella calificó a los excomandantes de la guerrilla como “salvajes” y criticó la falta de resultados contundentes en materia de reparación para los afectados por la violencia.

El mandatario electo acompañó su fuerte texto con una composición gráfica donde se evidencian los rostros de varios de los principales líderes políticos del antiguo grupo insurgente, al reclamar que las familias de las víctimas no han recibido las respuestas que merecen de la justicia.

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“No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación. ¡No habrá perdón ni olvido!”, escribió en la plataforma digital.

Abelardo de la Espriella se mostró molesto por el modelo de justicia transicional para los exguerrilleros de las Farc - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La polémica imagen compartida por el electo jefe de Estado muestra los rostros de reconocidos exmiembros de la guerrilla que hoy ocupan curules en el Congreso de la República o participan activamente en la vida pública nacional, al destacarse figuras como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño, Israel Zúñiga, Julián Gallo y Sandra Ramírez.

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En la parte central del diseño gráfico se resalta la frase “sus víctimas siguen impunes”, mientras que en la base de la imagen se lee una sentida frase que reza “las víctimas, los secuestrados, los torturados siguen impunes”, lo que refuerza el mensaje de insatisfacción por parte de De la Espriella con el actual modelo de justicia transicional del país.

Este fuerte pronunciamiento marca un giro radical en comparación con el discurso de reconciliación que defendió el gobierno saliente de Gustavo Petro durante el último cuatrienio, abriendo el debate sobre el futuro de los Acuerdos de Paz que se firmaron en 2016.

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Abelardo de la Espriella se mostró molesto con la impunidad de algunos exjefes de las Farc - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El regreso de Rodrigo Londoño al país provocó la molestia de Abelardo de la Espriella

El excomandante de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, compareció el martes 14 de julio ante la JEP tras regresar de un viaje de tres semanas a España que había sido autorizado por ese tribunal.

Londoño permaneció fuera del país entre el 22 de junio y el 11 de julio para participar en un seminario de cooperación en Europa; a su regreso, cumplió con el compromiso de presentarse ante la Sección de Reconocimiento de la justicia transicional, como parte de las condiciones establecidas para su desplazamiento.

Durante su estadía en España circularon versiones sobre una presunta solicitud de asilo político, las cuales fueron rechazadas por su equipo jurídico, que aseguró que se trataba de información sin sustento.

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La presentación de Rodrigo Londoño ante la JEP, tras un viaje a Europa, volvió a despertar cuestionamientos sobre el alcance de la justicia transicional - crédito Colprensa

El viaje volvió a generar cuestionamientos desde sectores de la oposición y una de las voces críticas fue la de Abelardo de la Espriella, que reiteró sus reparos frente a los beneficios contemplados en el modelo de justicia transicional y considera que este tipo de autorizaciones reflejan un tratamiento privilegiado para excombatientes sometidos a la JEP.

La discusión ocurre en un momento clave del proceso, ya que el 15 de agosto vence el plazo para que Londoño y otros seis exintegrantes de las antiguas Farc comiencen a ejecutar las sanciones propias restaurativas impuestas por la JEP dentro del caso relacionado con los secuestros atribuidos a esa antigua organización guerrillera.

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