Colombia

La izquierda volverá al poder en 2027, aseguró Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd: “Si creen que nos van a callar, no han entendido nada”

El exfuncionario del Gobierno Petro afirmó que se aproxima un periodo marcado por hostigamientos contra la izquierda y llamó a redoblar la lucha política de cara a los próximos comicios regionales

Guardar
Google icon
Carlos Carrillo, director de la Ungrd, anunció la decisión en la Comisión Sexta del Senado de la República - crédito Ungrd
Carlos Carrillo denunció “lavado de cara” al fascismo y prevé cuatro años de persecución política- crédito Ungrd

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, cuestionó en redes sociales lo que considera el ascenso de tendencias fascistas en Colombia y criticó a sectores empresariales y de los medios de comunicación por, según sus palabras, intentar “lavarle la cara” al fenómeno.

Carrillo sostuvo que “muchos prefieren un fascista promercado (Abelardo de la Espriella, presidente electo) que un socialista democrático y decente (senador Iván Cepeda)”, en alusión a lo que define como una preferencia instalada en parte del establishment colombiano.

El exfuncionario también señaló que durante los próximos cuatro años que el país será gobernado por el presidente electo Abelardo de la Espriella se anticipan “amenazas, persecución, deshumanización, insultos”, aunque remarcó que quienes militan en la izquierda llevan décadas de lucha.

PUBLICIDAD

“Si creen que con eso nos van a callar no han entendido nada, hemos luchado por décadas y hoy somos más grandes que nunca”, expresó.

Carlos Carrillo advirtió sobre el avance de tendencias fascistas y señaló a sectores empresariales en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo advirtió sobre el avance de tendencias fascistas y señaló a sectores empresariales en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X

El exdirector advirtió sobre posibles escenarios de tensión y deslegitimación hacia figuras y propuestas vinculadas a la izquierda. “Bueno, es lo que hay, serán cuatro años de amenazas, persecución, deshumanización, insultos, etc.”, publicó Carrillo, quien dejó su cargo recientemente tras una serie de controversias públicas.

Carrillo adelantó que la izquierda buscará consolidar su presencia en el ámbito local durante los próximos comicios. “La izquierda irá por el poder local en 2027”, afirmó el exfuncionario, subrayando las expectativas de su sector para las próximas elecciones regionales.

PUBLICIDAD

Estas palabras reflejaron el objetivo de fortalecer el alcance territorial de las fuerzas progresistas en el país, tras la victoria de la derecha nuevamente en Colombia lo que llevado a que sectores de izquierda a replantear una nueva estrategia para volver al poder.

Carlos Carrillo cuestionó el protagonismo de Jerome Sanabria: advirtió sobre “ídolos con pies de barro”

Una controversia en torno a la figura de Jerome Sanabria, integrante del equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella, encendió las redes sociales luego de que la joven se pronunciara sobre la atención mediática que ha recibido en las últimas semanas.

El reciente mensaje de Sanabria, difundido a través de su cuenta, cuestionó el protagonismo que se le otorga y advirtió sobre las posibles consecuencias políticas de mantener su nombre en tendencia.

La estrategia mediática de Jerome Sanabria reavivó el debate sobre figuras jóvenes en la política - crédito @SoyJerome__/X
La estrategia mediática de Jerome Sanabria reavivó el debate sobre figuras jóvenes en la política - crédito @SoyJerome__/X

En su declaración, Jerome Sanabria expresó: “Dejen de hablar de Jerome, porque es que si siguen hablando de Jerome van a hacer que sea concejal de Bogotá en dos años”.

La integrante del equipo de transición presidencial subrayó que la constante mención pública podría impulsar su carrera política: “Si siguen mencionando mi nombre, van a hacer que yo no solamente sea concejal de Bogotá, sino que tenga una votación histórica, más de 100 mil votos”. Además, agregó: “Luego me van a hacer representante de la Cámara, senadora, ministra, presidente de la República, y les aseguro que los de izquierda van a estar muy furiosos con eso”.

El mensaje también hizo referencia a la exposición mediática que ha enfrentado, señalando que las tendencias digitales han colocado su nombre en el centro del debate nacional. “Ya estoy cansada de que tengan el nombre de Jerome de tendencia en Twitter durante todas las semanas”, afirmó Sanabria.

En su intervención, la joven mencionó el hashtag #NoMásJerome, recordando que su creación condujo a un aumento de la discusión sobre sus propuestas en temas de pensiones y pedagogía.

Carlos Carrillo respondió a Jerome Sanabria y advirtió sobre los riesgos de la sobreexposición política - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo respondió a Jerome Sanabria y advirtió sobre los riesgos de la sobreexposición política - crédito @CarlosCarrilloA/X

El cruce de declaraciones no se detuvo allí. Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, respondió a través de las mismas plataformas: “Estas redes crean ídolos con pies de barro”.

Carrillo cuestionó el protagonismo otorgado a Sanabria y sugirió: “La nueva concejal más joven de la galaxia está desarrollando una megalomanía asombrosa”. También comparó la situación con la experiencia de actores infantiles en Hollywood, mencionando a Drew Barrymore, Macaulay Culkin y las gemelas Olsen, aludiendo a los riesgos de la sobreexposición y la autonomía a edades tempranas.

El exfuncionario concluyó: “Jerome debería vivir esa bella etapa de la vida en donde lo importante no es ser protagonista del debate nacional sino ser protagonista de su propia vida”. Además, dejó abierta la pregunta sobre si Sanabria es consciente del uso mediático de su figura.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloAbelardo de la EspriellaIzquierda políticaUngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de julio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de julio

Quién es Javier Andrés Baquero, el funcionario que reemplazará a Pedro Sánchez en el Ministerio de Defensa

El viceministro de Defensa estará liderando la cartera desde el 14 de julio, debido a que el titular tendrá una intervención médica previamente programada

Quién es Javier Andrés Baquero, el funcionario que reemplazará a Pedro Sánchez en el Ministerio de Defensa

Esta es la historia de don Luis Felipe, el vendedor de 74 años que fue “vetado” por un profesor petrista: “Siempre me he dedicado a oficios varios”

El hombre de la tercera edad se viralizó después de que apareciera una grabación que mostró a un docente universitario diciéndole a Luis Felipe Yagüé Cotazo que dejaría de comprarle por su apoyo al presidente electo Abelardo De La Espriella

Infobae

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Atlético Nacional estaría próximo a confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre de la temporada, mientras que Santa Fe sigue sin confirmar salidas ni llegadas de jugadores

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Vendedor de panela vetado por profesor petrista causó agarrón entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Destilar odio y desinformar”

El exdirector de la Ungrd y el representante electo del Centro Democrático tuvieron un fuerte cruce de mensajes en la red social de X

Vendedor de panela vetado por profesor petrista causó agarrón entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Destilar odio y desinformar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Ana Lucía Domínguez reveló el secreto de su relación con Jorge Cárdenas tras 19 años de matrimonio: “Que la distancia nunca gane”

Ana Lucía Domínguez reveló el secreto de su relación con Jorge Cárdenas tras 19 años de matrimonio: “Que la distancia nunca gane”

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Juan Pablo Llano relató uno de los momentos más dolorosos de su infancia y pidió proteger a los niños: “Fui raptado”

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Deportes

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso de pretemporada: así fue el partido

En video: así fue el punto con el que la Selección Colombia sub-17 derrotó a República Checa en el Mundial 2026

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó