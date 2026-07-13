La izquierda volverá al poder en 2027, aseguró Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd: “Si creen que nos van a callar, no han entendido nada”

Carlos Carrillo denunció “lavado de cara” al fascismo y prevé cuatro años de persecución política- crédito Ungrd

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, cuestionó en redes sociales lo que considera el ascenso de tendencias fascistas en Colombia y criticó a sectores empresariales y de los medios de comunicación por, según sus palabras, intentar “lavarle la cara” al fenómeno.

Carrillo sostuvo que “muchos prefieren un fascista promercado (Abelardo de la Espriella, presidente electo) que un socialista democrático y decente (senador Iván Cepeda)”, en alusión a lo que define como una preferencia instalada en parte del establishment colombiano.

El exfuncionario también señaló que durante los próximos cuatro años que el país será gobernado por el presidente electo Abelardo de la Espriella se anticipan “amenazas, persecución, deshumanización, insultos”, aunque remarcó que quienes militan en la izquierda llevan décadas de lucha.

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“Si creen que con eso nos van a callar no han entendido nada, hemos luchado por décadas y hoy somos más grandes que nunca”, expresó.

Carlos Carrillo advirtió sobre el avance de tendencias fascistas y señaló a sectores empresariales en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X

El exdirector advirtió sobre posibles escenarios de tensión y deslegitimación hacia figuras y propuestas vinculadas a la izquierda. “Bueno, es lo que hay, serán cuatro años de amenazas, persecución, deshumanización, insultos, etc.”, publicó Carrillo, quien dejó su cargo recientemente tras una serie de controversias públicas.

Carrillo adelantó que la izquierda buscará consolidar su presencia en el ámbito local durante los próximos comicios. “La izquierda irá por el poder local en 2027”, afirmó el exfuncionario, subrayando las expectativas de su sector para las próximas elecciones regionales.

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Estas palabras reflejaron el objetivo de fortalecer el alcance territorial de las fuerzas progresistas en el país, tras la victoria de la derecha nuevamente en Colombia lo que llevado a que sectores de izquierda a replantear una nueva estrategia para volver al poder.

Carlos Carrillo cuestionó el protagonismo de Jerome Sanabria: advirtió sobre “ídolos con pies de barro”

Una controversia en torno a la figura de Jerome Sanabria, integrante del equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella, encendió las redes sociales luego de que la joven se pronunciara sobre la atención mediática que ha recibido en las últimas semanas.

El reciente mensaje de Sanabria, difundido a través de su cuenta, cuestionó el protagonismo que se le otorga y advirtió sobre las posibles consecuencias políticas de mantener su nombre en tendencia.

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La estrategia mediática de Jerome Sanabria reavivó el debate sobre figuras jóvenes en la política - crédito @SoyJerome__/X

En su declaración, Jerome Sanabria expresó: “Dejen de hablar de Jerome, porque es que si siguen hablando de Jerome van a hacer que sea concejal de Bogotá en dos años”.

La integrante del equipo de transición presidencial subrayó que la constante mención pública podría impulsar su carrera política: “Si siguen mencionando mi nombre, van a hacer que yo no solamente sea concejal de Bogotá, sino que tenga una votación histórica, más de 100 mil votos”. Además, agregó: “Luego me van a hacer representante de la Cámara, senadora, ministra, presidente de la República, y les aseguro que los de izquierda van a estar muy furiosos con eso”.

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El mensaje también hizo referencia a la exposición mediática que ha enfrentado, señalando que las tendencias digitales han colocado su nombre en el centro del debate nacional. “Ya estoy cansada de que tengan el nombre de Jerome de tendencia en Twitter durante todas las semanas”, afirmó Sanabria.

En su intervención, la joven mencionó el hashtag #NoMásJerome, recordando que su creación condujo a un aumento de la discusión sobre sus propuestas en temas de pensiones y pedagogía.

Carlos Carrillo respondió a Jerome Sanabria y advirtió sobre los riesgos de la sobreexposición política - crédito @CarlosCarrilloA/X

El cruce de declaraciones no se detuvo allí. Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, respondió a través de las mismas plataformas: “Estas redes crean ídolos con pies de barro”.

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Carrillo cuestionó el protagonismo otorgado a Sanabria y sugirió: “La nueva concejal más joven de la galaxia está desarrollando una megalomanía asombrosa”. También comparó la situación con la experiencia de actores infantiles en Hollywood, mencionando a Drew Barrymore, Macaulay Culkin y las gemelas Olsen, aludiendo a los riesgos de la sobreexposición y la autonomía a edades tempranas.

El exfuncionario concluyó: “Jerome debería vivir esa bella etapa de la vida en donde lo importante no es ser protagonista del debate nacional sino ser protagonista de su propia vida”. Además, dejó abierta la pregunta sobre si Sanabria es consciente del uso mediático de su figura.

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