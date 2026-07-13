Colombia

Katherine Miranda se indignó con el ‘profe’ que se negó a comprarle a un vendedor porque votó por De la Espriella: “Es un delito”

La representante a la Cámara calificó el hecho como un acto de discriminación y reveló la identidad del docente que no le quiso comparar una panela al adulto mayor

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Desde Florencia, Caquetá, se desató una fuerte controversia tras mostrar a un profesor rechazando comprarle panela a un adulto mayor - crédito @dmarcordoba/X

La división política en Colombia tras las elecciones presidenciales del 21 de junio, que definió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para el periodo 2026-2030, sumó un nuevo y sensible capítulo que indignó a las redes sociales y a varios líderes del país.

Un video grabado en la ciudad de Florencia (Caquetá) expuso el momento en que un docente de la región decidió dejar de comprarle panela a un vendedor ambulante de la tercera edad, bajo el argumento de diferencias ideológicas, un hecho que desató una ola de rechazo generalizado en el entorno digital.

La situación escaló de inmediato a la agenda nacional luego de que la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Katherine Miranda se pronunciara con dureza a través de sus plataformas oficiales.

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- crédito @KatheMirandaP -@dmarcordoba/X
La representante Katherine Miranda rechazó públicamente la actuación del docente sobre el adulto mayor que es vendedor en Caquetá- crédito @KatheMirandaP -@dmarcordoba/X

La congresista calificó el acto como una humillación inaceptable y una grave falta a la ética por parte de un profesional de la educación, exigiendo medidas contundentes a las autoridades universitarias de la región.

Un reclamo político en la puerta de la casa

El detonante de la controversia fue un video grabado por el propio comprador del producto alimenticio, identificado posteriormente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el docente atiende en la entrada de su residencia a “Don Luis Felipe”, un vendedor ambulante de avanzada edad que recorre las calles de la capital caqueteña ofreciendo panela para poder solventar sus necesidades básicas del día a día.

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El ‘profe’, que solía ser un cliente habitual del anciano, utilizó la cámara de su celular para decirle que no volvería a comprarle, basando su determinación en los resultados de los comicios presidenciales: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia hemos decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos. Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”.

El vendedor ambulante, identificado como Luis Felipe Yague, escuchó la explicación del 'profe' antes de retirarse del lugar - crédito @dmarcordoba/X
El vendedor ambulante, identificado como Luis Felipe Yague, escuchó la explicación del 'profe' antes de retirarse del lugar - crédito @dmarcordoba/X

Durante la incómoda interacción, el educador justificó su decisión señalando que sus principios le impiden sostener vínculos comerciales con ciudadanos que, según su visión, respaldan posturas políticas opuestas a los programas sociales del gobierno saliente o a las banderas de la izquierda tradicional en el país.

“Usted sabe que yo soy profesor; a mí me ha tocado muy duro. No es cuestión de cobrarle porque piensen políticamente diferente a mí, sino sencillamente coherencia”, señaló Franklin Gamboa.

Luego le dijo al hombre: “Yo he luchado por la vida, he estado del lado de la gente humilde, he marchado para que le aumenten el bono pensional a los viejitos y me parece injusto comprarle a gente que vaya en contra de eso”.

El artículo 2 del Decreto 2959 de 1997 establece que el certificado electoral deja de ser válido al elegirse un nuevo mandato o una corporación equivalente - crédito @Registraduria/X
Por diferencias de apoyos en las elecciones presidenciales, un profesor decidió no comprarle más panela a un adulto mayor- crédito @Registraduria/X

Ante el tajante rechazo y con una evidente expresión de tristeza, el adulto mayor se limitó a responder con respeto antes de retirarse del lugar con su mercancía.

La fuerte reacción de Katherine Miranda que se sumó a la ola de indignación en redes sociales

La difusión masiva del video provocó el estallido de la representante Katherine Miranda, que no dudó en señalar públicamente al educador y en pedir la intervención inmediata de la institución de educación superior con la que estaría vinculada.

“Importante el pronunciamiento y acciones que debe tomar la Universidad de la Amazonia sobre el ‘docente’ Franklin Gamboa. ¡Es delito y NADA ético estigmatizar a una persona vulnerable por su ideología! (sic)”, reclamó con vehemencia la congresista en su cuenta en la red social de X.

Katherine Miranda pidió que la institución educativa con la que estaría vinculado el profesor se pronunciara sobre lo ocurrido - crédito @KatheMirandaP/X
Katherine Miranda pidió que la institución educativa con la que estaría vinculado el profesor se pronunciara sobre lo ocurrido - crédito @KatheMirandaP/X

En otra publicación, la legisladora compartió una fotografía del maestro junto al actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al sugerir que la actitud del docente refleja dinámicas de intolerancia promovidas por ciertos sectores radicales.

Katherine Miranda aprovechó el espacio para difundir los datos de contacto de Luis Felipe Yague, el vendedor afectado, invitando a la ciudadanía a solidarizarse y comprar masivamente sus productos bajo la premisa de que los buenos son más en el país.

“Este es el ‘profesor’ Franklin Gamboa, el que humilló y discriminó al vendedor de panela que no piensa como el petrismo. ¡Ahora todo tiene sentido! Vamos todos a comprarle”, puntualizó la representante a la Cámara.

Katherine Miranda compartió una fotografía del docente junto al ministro de Educación - crédito @KatheMirandaP/X
Katherine Miranda compartió una fotografía del docente junto al ministro de Educación - crédito @KatheMirandaP/X

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