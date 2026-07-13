Colombia

Clara López salió en defensa del llamado a “desobediencia civil” promovido por Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Es una opción legítima”

La senadora indicó que el respaldo abierto de Donald Trump a la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y la estrategia de Estados Unidos de asegurar aliados regionales, configuran un escenario en el que la resistencia no violenta adquiere una justificación constitucional

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La congresista Clara López aseguró que el CNE no es competente para investigar al presidente a la República - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Para Clara López, la "desobediencia civil" es un derecho legítimo ante la amenaza que representa el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En su más reciente columna de opinión, publicada en la jornada del domingo 12 de julio de 2026, la senadora Clara López Obregón, del Pacto Histórico, defendió el llamado a la desobediencia civil pacífica tras la elección del abogado Abelardo de la Espriella como presidente. Todo esto, en medio de los cuestionamientos por su triple nacionalidad y el apoyo recibido por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

López, que se expresó en el medio Confidencial Noticias, con el texto Desobediencia civil en defensa de la soberanía, expresó sus argumentos para respaldar la iniciativa promovida por el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el excandidato Iván Cepeda. Y señaló riesgos para la soberanía nacional, al citar antecedentes de injerencia del país norteamericano en la región y la importancia de la resistencia democrática.

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Para la congresista, el problema no radica solo en las ciudadanías, sino en las implicaciones para la independencia. “El presidente electo ha prestado un juramento a la nación estadounidense que exige fidelidad exclusiva a Estados Unidos y ‘renunciar por completo a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjero del que haya sido súbdito o ciudadano hasta ahora’”, afirmó.

El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Y añadió, en ese orden de ideas, que ejercer la Presidencia implica comandar la fuerza pública y defender la integridad territorial, lo que exige claridad en la lealtad del mandatario.

Clara López denunció el apoyo explícito de Donald Trump: “Tomó partido”

La saliente senadora resaltó que Trump intervino de manera directa en la contienda electoral colombiana. Según López, el exmandatario estadounidense “respaldó a Abelardo de la Espriella, llamó ‘marxista’ a Iván Cepeda y prometió que su candidato contaría, de ganar, con ‘el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos’”, lo que condicionó el libre desarrollo de la contienda, pues “tomó partido” y con ello configuró una intervención.

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A su vez, cuestionó la decisión del Consejo de Estado de inadmitir la demanda de nulidad sobre la elección presidencial, presentada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez. Con ello, la congresista del partido de Gobierno advirtió que no se trata de negar la doble nacionalidad, sino de aclarar un posible conflicto de intereses ante la obligación de fidelidad exclusiva que implica el juramento a Estados Unidos.

Gustavo Petro insiste en que Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones
En otro de sus manifiestos en redes sociales, el presidente Gustavo Petro insistió en que Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones - crédito @petrogustavo/X

“Tiene la obligación política y moral de despejar toda duda sobre a quién obedecerá cuando los intereses de ambos países entren en contradicción”, alertó López en su columna, en la misma línea de Cepeda, que ha puesto como condición para reconocer al nuevo mandatario que renuncie a su ciudadanía y aclare, además, si ha tenido vínculos con agencias de inteligencia norteamericanas; además de no extraditar a Petro en caso de ser requerido por el país norteamericano.

Asimismo, López citó la “estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, en la que se promueve un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y la búsqueda de “campeones regionales” alineados con la política de Estados Unidos. Según la senadora, esto implica incentivos y respaldo a gobiernos amigos, como ocurrió en Honduras y Argentina, pero responde a “los intereses estadounidenses, no los colombianos”, escribió.

Desobediencia civil y la respuesta pacífica

La congresista, que fue candidata a la presidencia, pero renunció en vísperas de la primera vuelta, consideró que la desobediencia civil pacífica es una respuesta legítima ante lo que percibe como un riesgo para la soberanía nacional. Así pues, recurrió a figuras como Henry David Thoreau, Gandhi y Martin Luther King para argumentar que la resistencia no violenta es válida cuando se busca preservar la autonomía del país.

El excandidato presidencial Iván Cepeda ha puesto tres condiciones para reconocer a Abelardo de la Espriella como jefe de Estado; entre ellas, la de renunciar a su ciudadanía americana - crédito Europa Press
El excandidato presidencial Iván Cepeda ha puesto tres condiciones para reconocer a Abelardo de la Espriella como jefe de Estado; entre ellas, la de renunciar a su ciudadanía americana - crédito Europa Press

“Frente a semejante peligro, la desobediencia civil es una opción legítima, comoquiera que se trata de una respuesta seria, pública, disciplinada y no violenta ante actos del nuevo gobernante que pretendan socavar la soberanía y el interés nacional”, sostuvo López en su argumentación.

Entre las formas de protesta mencionó concentraciones silenciosas, vigilias, cabildos ciudadanos, marchas con la Constitución, acciones judiciales y negativa pacífica a colaborar con decisiones que comprometan la soberanía. Y rememoró, en ese orden de ideas, el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que simbolizó la unión de repúblicas latinoamericanas para proteger su independencia.

Colombia no puede convertirse en protectorado ni aceptar una condición colonial semejante a la que todavía padece Puerto Rico. La desobediencia civil, entendida en la tradición de Gandhi y King, no es violencia ni sedición: es la decisión democrática de no obedecer aquello que pretenda convertir la independencia nacional en una simple formalidad”, finalizó la senadora en su escrito, en el que defendió esta postura.

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