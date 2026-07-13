Vigilante que reclamó a dos colados por no pagar pasaje en Transmilenio fue herido con arma blanca

Hay preocupación por la seguridad en el transporte público en Bogotá, pues los funcionarios son atacados frecuentemente por cumplir con su trabajo - crédito Colombia Oscura / X

Un vigilante resultó herido en el Portal Suba, ubicado al noroccidente de la ciudad, por causa de un ataque con cuchillo en medio de su rápida acción contra los colados que afectan al sistema Transmilenio a diario, según quedó consignado en un video que fue difundido a través de la red social X por la cuenta Colombia Oscura que se encarga de registrar sucesos curiosos y denuncias en la capital del país y otras regiones.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento en el que dos hombres, señalados por intentar ingresar sin pagar el pasaje, se enfrentaron con personal de seguridad en uno de los portales más concurridos de la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la denuncia, la situación escaló cuando los vigilantes reclamaron a los usuarios por evadir el pago. Según el video citado en la publicación de X, varios guardas de seguridad interceptaron a los dos hombres por colarse en el sistema, pero no esperaban que en medio del altercado uno de ellos sacara un cuchillo y atacara a uno de los trabajadores.

El empleado de seguridad resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por causa del brutal ataque. Las imágenes difundidas también muestran que los presuntos agresores intentaron huir, aunque fueron detenidos por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que llegaron al lugar tras el llamado de los demás empleados del sistema.

PUBLICIDAD

En X difundieron video del ataque a un guarda en Portal Suba de Transmilenio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La reacción de Transmilenio

Transmilenio S. A. informó que rechaza cualquier agresión contra el personal operativo y de vigilancia del sistema. En su pronunciamiento, que fue difundido por la emisora Blu Radio, la empresa indicó lo siguiente: “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”.

Del mismo modo, el comunicado también indicó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades que se encargarán de su judicialización por un ataque contra servidor público. En el mismo mensaje, se recordó que la evasión del pago afecta la prestación del servicio.

PUBLICIDAD

Y es que el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso de pasajeros en estaciones y portales del sistema, teniendo en cuenta que no es la primera vez que los delincuentes los atacan con armas por intentar cumplir con sus obligaciones y pedir el respeto por las normas de convivencia ciudadana.

En su mensaje institucional, Transmilenio insistió en que los conflictos dentro del sistema deben resolverse por vías distintas a la violencia y pidió a los usuarios mantener conductas de respeto dentro del transporte público, no solo por los funcionarios, sino por los demás pasajeros.

PUBLICIDAD

El sujeto utilizó un arma blanca para atacar al trabajador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer murió en una estación de Transmilenio

El sistema informó en la jornada del miércoles 8 de julio que una mujer murió la noche del martes en la estación Venecia del sistema en el sur de Bogotá, luego de caer a la calzada exclusiva en circunstancias que siguen bajo investigación.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la información preliminar indica que la víctima “habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva”.

Según reportó Noticias Caracol, algunos testigos afirmaron que la mujer falleció tras ser arrollada por un bus del sistema. En las primeras horas también circularon otras versiones que señalaban que la mujer descendía de un articulado cuando este arrancó y la arrolló, tras caer en el espacio entre el paradero y el bus.

PUBLICIDAD

El hecho sorprendió a los usuarios del sistema de transporte - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Transmilenio aseguró que, una vez se conoció la emergencia, “se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente”. Del mismo modo, indicó que las autoridades asumieron el caso y adelantaron las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

La entidad lamentó lo ocurrido, expresó condolencias a los familiares y dijo que colaborará con las autoridades. También pidió a la ciudadanía usar solo accesos autorizados: “Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema”.