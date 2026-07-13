Colombia

Vigilante que reclamó a dos colados por no pagar pasaje en Transmilenio fue herido con arma blanca

Un trabajador de seguridad fue lesionado durante un cruce con dos hombres que intentaron evadir el pago para ingresar al sistema de transporte, según quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales

Guardar
Google icon

Hay preocupación por la seguridad en el transporte público en Bogotá, pues los funcionarios son atacados frecuentemente por cumplir con su trabajo - crédito Colombia Oscura / X

Un vigilante resultó herido en el Portal Suba, ubicado al noroccidente de la ciudad, por causa de un ataque con cuchillo en medio de su rápida acción contra los colados que afectan al sistema Transmilenio a diario, según quedó consignado en un video que fue difundido a través de la red social X por la cuenta Colombia Oscura que se encarga de registrar sucesos curiosos y denuncias en la capital del país y otras regiones.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento en el que dos hombres, señalados por intentar ingresar sin pagar el pasaje, se enfrentaron con personal de seguridad en uno de los portales más concurridos de la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la denuncia, la situación escaló cuando los vigilantes reclamaron a los usuarios por evadir el pago. Según el video citado en la publicación de X, varios guardas de seguridad interceptaron a los dos hombres por colarse en el sistema, pero no esperaban que en medio del altercado uno de ellos sacara un cuchillo y atacara a uno de los trabajadores.

El empleado de seguridad resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por causa del brutal ataque. Las imágenes difundidas también muestran que los presuntos agresores intentaron huir, aunque fueron detenidos por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que llegaron al lugar tras el llamado de los demás empleados del sistema.

PUBLICIDAD

crédito Catalina Olaya/Colprensa
En X difundieron video del ataque a un guarda en Portal Suba de Transmilenio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La reacción de Transmilenio

Transmilenio S. A. informó que rechaza cualquier agresión contra el personal operativo y de vigilancia del sistema. En su pronunciamiento, que fue difundido por la emisora Blu Radio, la empresa indicó lo siguiente: “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”.

Del mismo modo, el comunicado también indicó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades que se encargarán de su judicialización por un ataque contra servidor público. En el mismo mensaje, se recordó que la evasión del pago afecta la prestación del servicio.

Y es que el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso de pasajeros en estaciones y portales del sistema, teniendo en cuenta que no es la primera vez que los delincuentes los atacan con armas por intentar cumplir con sus obligaciones y pedir el respeto por las normas de convivencia ciudadana.

En su mensaje institucional, Transmilenio insistió en que los conflictos dentro del sistema deben resolverse por vías distintas a la violencia y pidió a los usuarios mantener conductas de respeto dentro del transporte público, no solo por los funcionarios, sino por los demás pasajeros.

Cuchillo doméstico, herramienta de cocina, superficie metálica, papel brillante, preparación casera, utensilios básicos, cocina práctica, corte sencillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sujeto utilizó un arma blanca para atacar al trabajador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer murió en una estación de Transmilenio

El sistema informó en la jornada del miércoles 8 de julio que una mujer murió la noche del martes en la estación Venecia del sistema en el sur de Bogotá, luego de caer a la calzada exclusiva en circunstancias que siguen bajo investigación.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la información preliminar indica que la víctima “habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva”.

Según reportó Noticias Caracol, algunos testigos afirmaron que la mujer falleció tras ser arrollada por un bus del sistema. En las primeras horas también circularon otras versiones que señalaban que la mujer descendía de un articulado cuando este arrancó y la arrolló, tras caer en el espacio entre el paradero y el bus.

Los tiempos de espera de ambulancias en Bogotá pueden superar las cuatro horas en casos de prioridad media, según datos oficiales - crédito Sofía Toscano/Colprensa
El hecho sorprendió a los usuarios del sistema de transporte - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Transmilenio aseguró que, una vez se conoció la emergencia, “se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente”. Del mismo modo, indicó que las autoridades asumieron el caso y adelantaron las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

La entidad lamentó lo ocurrido, expresó condolencias a los familiares y dijo que colaborará con las autoridades. También pidió a la ciudadanía usar solo accesos autorizados: “Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema”.

Temas Relacionados

TransmilenioPortal SubaVigilante apuñaladoDenunciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Katherine Miranda se indignó con el ‘profe’ que se negó a comprarle a un vendedor porque votó por De la Espriella: “Es un delito”

La representante a la Cámara calificó el hecho como un acto de discriminación y reveló la identidad del docente que no le quiso comparar una panela al adulto mayor

Katherine Miranda se indignó con el ‘profe’ que se negó a comprarle a un vendedor porque votó por De la Espriella: “Es un delito”

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de julio

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de julio

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 12 de julio de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 12 de julio de 2026

Comparendo por no identificarse en Bogotá: conozca la multa para quienes rechacen el requerimiento de las autoridades

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió que la sanción por obstaculizar el procedimiento corresponde a una medida tipo 4 e incluye la obligación de participar en un programa comunitario

Comparendo por no identificarse en Bogotá: conozca la multa para quienes rechacen el requerimiento de las autoridades

Petro debería condecorar a Abelardo de la Espriella antes del 7 de agosto: decreto obligaría reunión por acto protocolario

El actual panorama de polarización y la negativa de los líderes a dialogar pondrían a prueba la capacidad del sistema político para mantener la estabilidad y el cumplimiento de los rituales de la República, más allá de las profundas diferencias políticas

Petro debería condecorar a Abelardo de la Espriella antes del 7 de agosto: decreto obligaría reunión por acto protocolario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Deportes

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

Dávinson Sánchez agradece a Colombia y promete revancha: “Este sueño no muere”

James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

América de Cali venció 1-0 a Pumas de México en amistoso de pretemporada: estos serán sus próximos partidos