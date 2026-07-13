Colombia

El déficit fiscal está encareciendo la vida de los colombianos: informe del Banco de la República mostró el impacto en las tasas de interés

Un análisis econométrico abarca dos décadas de dinámicas financieras, identificando cómo las percepciones sobre las cuentas públicas transforman la toma de decisiones en el mercado nacional

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La Junta Direcitva del Banco de la República endureció la política monetaria ante el alto índice de inflación de Colombia - crédito John Vizcaíno/Reuters
La Junta Direcitva del Banco de la República endureció la política monetaria ante el alto índice de inflación de Colombia - crédito John Vizcaíno/Reuters

El efecto de la deuda pública sobre las tasas de interés de largo plazo en Colombia quedó expuesto en un borrador de economía publicado por el Banco de la República y elaborado por los investigadores José Vicente Romero y Hernando Vargas-Herrera. El estudio dice que un deterioro de la deuda pública y un aumento en las expectativas sobre el déficit fiscal tienen efectos “estadísticamente significativos” sobre las tasas de interés de largo plazo y sobre la pendiente de la curva de rendimientos en Colombia.

El borrador, titulado “Deuda pública, expectativas sobre el déficit fiscal y su transmisión al componente cíclico de las tasas de interés de largo plazo”, examina el vínculo entre la deuda pública, las expectativas de déficit fiscal y las tasas de interés de largo plazo. También sostiene que los choques fiscales explican una parte importante de las fluctuaciones observadas en los rendimientos de largo plazo.

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La investigación parte de la premisa de que la política fiscal y las expectativas influyen sobre las decisiones de inversión y sobre las condiciones bajo las cuales el Gobierno obtiene recursos para financiar sus obligaciones.

Cómo la deuda y el déficit presionan las tasas de largo plazo

Uno de los principales hallazgos del trabajo es que un deterioro de la deuda pública produce incrementos estadísticamente significativos en las tasas de interés de largo plazo. A ese resultado se suma el efecto de las expectativas relacionadas con el déficit fiscal, cuya evolución también genera aumentos en esos rendimientos y refuerza la relación entre la percepción sobre las finanzas públicas y el comportamiento del mercado financiero.

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El aumento de la tasa de interés al 12% encarece el costo de los créditos - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El aumento de la tasa de interés al 12% encarece el costo de los créditos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Según los investigadores, “ambos factores también modifican la pendiente de la curva de rendimientos, uno de los indicadores utilizados para analizar las condiciones del mercado de deuda y las expectativas de los inversionistas”.

El estudio dice que la deuda pública y las expectativas sobre el déficit constituyen variables relevantes para explicar el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo en Colombia. Los autores sostienen que los choques fiscales representan una fuente importante de variación en los rendimientos de largo plazo.

Dicha evidencia sugiere que los cambios en las condiciones fiscales pueden trasladarse al costo del financiamiento público y afectar el entorno en el que el Gobierno acude al mercado para obtener recursos y administrar sus necesidades de deuda.

Qué dice el estudio sobre credibilidad fiscal e inversionistas

Más allá de los resultados cuantitativos, el documento destaca la importancia que tiene la credibilidad de la política fiscal sobre las condiciones de financiamiento de la economía. La investigación encuentra que cuando se deterioran las expectativas relacionadas con el déficit fiscal o aumenta la percepción de un mayor endeudamiento, las tasas de interés de largo plazo tienden a incrementarse, lo que eleva el costo de financiar las obligaciones del Estado.

Así las cosas, los autores concluyen que las condiciones fiscales no solo determinan la evolución de las cuentas públicas, sino que también influyen sobre el comportamiento del mercado financiero.

Bajo esto, el efecto identificado en la curva de rendimientos refleja que los inversionistas incorporan la información relacionada con la deuda pública y las expectativas fiscales al valorar los títulos de largo plazo y estimar los riesgos asociados a la economía.

El estudio señala que los choques fiscales explican una parte relevante de las fluctuaciones de las tasas de interés de largo plazo, consolidando la relación entre la evolución de las finanzas públicas y el comportamiento de los mercados. “Esa evidencia, obtenida mediante modelos econométricos y datos de expectativas recopilados durante dos décadas, aporta elementos para comprender cómo las variables fiscales condicionan el costo del endeudamiento y las condiciones de financiamiento del Gobierno nacional”, dice.

Los resultados muestran que la deuda pública y las expectativas sobre el déficit fiscal tienen un papel determinante en la dinámica de las tasas de interés de largo plazo y en la pendiente de la curva de rendimientos.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
Para le Banco de la República, el aumento del salario mínimo (23,7%) influyó de gran manera en la inflación en 2026 - crédito Banco de la República

El estudio plantea que “las decisiones y expectativas sobre las finanzas públicas tienen efectos medibles sobre el costo del financiamiento y sobre el funcionamiento del mercado de deuda en Colombia”.

Análisis de 2005 a 2025 y la metodología del estudio

Para desarrollar el análisis, los investigadores construyeron una serie de expectativas de déficit fiscal correspondiente al período comprendido entre 2005 y 2025. La información fue obtenida a partir de las encuestas de FocusEconomics hechas a analistas nacionales e internacionales, lo que permitió incorporar la percepción del mercado sobre la evolución de las cuentas fiscales del país.

El documento emplea modelos TVP-BVARX, una metodología econométrica que incorpora parámetros cambiantes en el tiempo y variables exógenas para estimar el efecto de los choques fiscales sobre las tasas de interés y la curva de rendimientos. Además, el estudio incluye variables de control relacionadas con las condiciones financieras internas y externas, con el propósito de aislar el impacto específico de la deuda pública y de las expectativas sobre el déficit fiscal.

La utilización de esta metodología permitió identificar que tanto la evolución de la deuda como las expectativas fiscales mantienen una relación estadísticamente significativa con las tasas de interés de largo plazo. De acuerdo con los resultados, las variaciones en estos indicadores fiscales ayudan a explicar una parte importante de las fluctuaciones observadas en el mercado de deuda colombiano durante el período analizado.

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