Colombia

Bogotá abrió más de 600 vacantes laborales: 500 son para contratación directa en obras de la Línea 1 del metro

Además de las postulaciones, la Agencia Distrital de Empleo ofrecerá talleres de currículum, preparación para entrevistas y acompañamiento profesional para mejorar las posibilidades de vinculación durante las jornadas

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Avances en la Línea 1 del Metro de Bogotá requieren nuevos cierres en la avenida Caracas entre calles 42 y diagonal 40a - crédito Metro de Bogotá
Bogotá ofertará más de 600 vacantes laborales del 14 al 17 de julio, con foco en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

Más de 600 vacantes laborales se ofertarán en Bogotá en la semana del 14 al 17 de julio, con un enfoque especial en apoyar la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad y el país.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, de estas oportunidades, 500 están destinadas para perfiles operativos, técnicos y tecnológicos vinculados directamente con la ejecución del metro de la ciudad. Las jornadas de selección se realizarán entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio de 2026, en el contexto de tres convocatorias lideradas por la Agencia Distrital de Empleo.

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La principal feria de empleo será el martes 14 de julio, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Centro de Talento Creativo (carrera 16 no. 9-68), donde se habilitarán más de 500 vacantes para ayudantes de construcción, técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC en climatización y ventilación, técnicos en redes contra incendios, técnicos de control e instrumentación, instaladores de drywall, oficiales de enchape, pintores de obra y más.

La jornada central será el 14 de julio en el Centro de Talento Creativo, con opciones para obra, electricidad y redes, además de apoyo para entrevistas, hoja de vida y orientación ocupacional - crédito Alcaldía de Bogotá
La jornada central será el 14 de julio en el Centro de Talento Creativo, con opciones para obra, electricidad y redes, además de apoyo para entrevistas, hoja de vida y orientación ocupacional - crédito Alcaldía de Bogotá

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó: “Seguimos conectando el talento de Bogotá con las oportunidades que generan los grandes proyectos de ciudad. Esta jornada permitirá a las personas postularse a más de 500 puestos de trabajo para la construcción de la Línea 1 del Metro, avanzar en diferentes etapas de los procesos de selección y fortalecer su perfil con la ruta integral de empleabilidad de la Agencia de Empleo de Bogotá”.

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Entre los requisitos para aplicar a estas vacantes se exige contar con mínimo seis meses de experiencia para los cargos de ayudantes y un año de experiencia para cargos técnicos y especializados. Los asistentes deberán llevar su hoja de vida actualizada y el documento de identidad en físico, además de estar dispuestos a participar en procesos de selección básicos durante la jornada. La feria ofrecerá también orientación ocupacional, talleres para mejorar la hoja de vida, preparación para entrevistas y acompañamiento profesional para incrementar las posibilidades de vinculación laboral.

Convocatorias adicionales: Talento Capital

En paralelo, la convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ pone a disposición 115 vacantes para operadores y operadoras de tienda, supervisores y supervisoras junior de tienda, dirigidas especialmente a residentes de Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y zonas cercanas. Los interesados podrán postularse el martes 14 de julio, de 8:30 a. m. a 12:30 m., en el Centro Comercial Intercentro (carrera Décima no. 23-66). El tipo de contrato es a término indefinido, con turnos rotativos, y están abiertas para personas con estudios desde bachillerato.

La convocatoria presencial de Talento Capital ofrecerá 115 vacantes para operadores de tienda y supervisores junior en Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y zonas cercanas - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La convocatoria presencial de Talento Capital ofrecerá 115 vacantes para operadores de tienda y supervisores junior en Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y zonas cercanas - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Para conductores tienda a tienda, la convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ ofrece 20 vacantes para trabajar con Productos Ramo a través de la empresa aliada Group Staffing S.A.S. Los interesados pueden postularse el miércoles 15 de julio, de 10:30 a. m. a 12:00 m., por la plataforma Microsoft Teams. Se requiere mínimo seis meses de experiencia y estudios desde bachillerato. La inscripción y la participación en todas las jornadas es gratuita y sin intermediarios.

Más opciones en el Sena y otros sectores

La Agencia de Empleo del Sena tiene, además, más de 13.000 vacantes activas en Bogotá, especialmente en áreas de finanzas y administración (2.889), ventas y servicios (5.130), operación de equipos, transporte y oficios (2.781), procesamiento y ensamble (1.118) y ciencias naturales (1.100), además de sectores como salud, arte, deporte y ciencias sociales.

Los salarios varían según el cargo: un administrador de bodega puede ganar entre $2.000.001 y $2.500.000, un supervisor de logística entre $1.500.001 y $2.000.000, y asistentes administrativos y auxiliares contables entre $1.500.001 y $2.000.000. Cargos gerenciales pueden superar los $12.000.000 mensuales.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
La Agencia de Empleo del Sena mantiene más de 13.000 vacantes activas en Bogotá, con oportunidades en administración, ventas, transporte, ensamble y ciencias naturales - crédito Sena

Cómo participar

El acceso a estas vacantes es sencillo y gratuito, sin intermediarios. El proceso se resume en tres pasos:

  • Registro en el portal de la Agencia Pública de Empleo: el usuario crea una cuenta con su documento de identidad y correo electrónico. Recibe una contraseña temporal para el primer acceso.
  • Actualización del perfil: debe completar su hoja de vida digital, consignando información sobre educación, experiencia, habilidades e idiomas.
  • Validación de la hoja de vida: tras solicitar la validación, el perfil queda activo y disponible para postularse a las vacantes.

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