Colombia

Vicky Dávila arremetió contra Matador por hablar del nuevo vocero de Abelardo de la Espriella: “Lo que hace es deplorable”

La periodista y excandidata presidencial cuestionó el comportamiento del caricaturista y lo acusó de actuar sin sentimientos, en un cruce que sumó referencias personales y religiosas

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Vicky Dávila criticó a Matador y lo acusó de falta de humanidad en fuerte encontronazo en X - crédito @VickyDavilaH/X - @Matador000/X
Vicky Dávila criticó a Matador y lo acusó de falta de humanidad en fuerte encontronazo en X - crédito @VickyDavilaH/X - @Matador000/X

La reciente designación de Miller Soto como vocero del presidente electo Abelardo de la Espriella desató una controversia en redes sociales entre el caricaturista Matador y la periodista Vicky Dávila.

La discusión se intensificó cuando Matador desempolvó un antiguo mensaje en X de Soto, en el que este expresaba duras críticas contra el presidente saliente Gustavo Petro.

En la publicación, el ahora portavoz señalaba: “El problema de Petro es la materia fecal que le sale de la boca. No la que le sale del culo (sic)”.

La referencia de Matador no se limitó al contenido de ese mensaje. En su propia cuenta, el caricaturista escribió: “No sabía que Miller Soto, el nuevo vocero de Abelardo de la Espriella, tenía movilidad reducida”, y añadió una reflexión sobre las personas que atraviesan situaciones similares: “Las personas que he conocido y que enfrentan este tipo de desafíos suelen ser empáticas, resilientes y profundamente humanas”.

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El caricaturista Matador lanzó críticas y reflexiones sobre Miller Soto y su rol político - crédito @Matador000/X
El caricaturista Matador lanzó críticas y reflexiones sobre Miller Soto y su rol político - crédito @Matador000/X

Luego, el humorista gráfico remató con ironía: “Qué manera tan cruel de ensañarse la vida con este pobre hombre: además de todo, le tocó ser abelardista y uribista”.

Las declaraciones de Matador generaron una respuesta inmediata por parte de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila. A través de su cuenta oficial, Dávila criticó el comportamiento del caricaturista: “Matador, usted por qué es tan mala persona. Lo que hace es deplorable. No es humano, usted es de una cosa sin sentimientos, sin corazón, sin nada”.

Su mensaje incluyó una referencia personal al pasado de Matador: “Ya entiendo cómo fue capaz de pegarle a la mamá de sus hijos, porque usted es eso, una cosa, no una persona”.

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La periodista concluyó con una reflexión de tono religioso: “Siempre pienso que Dios lo va a castigar por tanta suciedad en el alma”.

Dávila también dedicó unas palabras de apoyo a Soto, resaltando su carácter: “A ti Miller, que Dios te siga bendiciendo, eres un guerrero y un ser humano excepcional. Felicitaciones y que ‘La Cosa’ siga sufriendo por tu éxito”.

Vicky Dávila respondió con dureza a Matador tras sus comentarios en redes - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila respondió con dureza a Matador tras sus comentarios en redes - crédito @VickyDavilaH/X

La polémica cobró notoriedad en la plataforma X, en la que los mensajes circularon ampliamente entre seguidores y detractores de Dávila y Matador.

La discusión reflejó la polarización existente en el escenario político y mediático nacional tras la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo para el período 2026-2030.

Abelardo de la Espriella centralizará sus comunicaciones oficiales con Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como voceros

El equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la designación de Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como portavoces oficiales del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto de 2026.

La información fue difundida a través de canales institucionales, detallando que la comunicación oficial quedará totalmente centralizada en la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y la Oficina de Prensa, desde donde se divulgarán decisiones, anuncios o posiciones de la administración entrante.

La medida, según voceros del equipo, tiene como objetivo asegurar que “la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”.

Defensores de la Patria confirmó llegada de Miller Soto y Carolina Gómez
Con este comunicado, se confirmó la llegada de Miller Soto y Carolina Gómez al equipo del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco/X

Desde la posesión presidencial, tanto el mandatario como su gabinete y demás funcionarios adoptarán este esquema para todas sus intervenciones públicas.

Miller Soto Solano, designado como uno de los voceros, cuenta con formación como abogado, experiencia en docencia y un doctorado en Derecho y Economía de la Empresa. Por su parte, Carolina Gómez Sánchez es periodista, comunicadora, productora y presentadora, con trayectoria en medios nacionales.

El comunicado enfatizó que, a partir de la instalación oficial del nuevo gobierno, cualquier información sobre decisiones, actividades o posturas de la Casa de Nariño se emitirá exclusivamente desde las oficinas oficiales mencionadas.

De esta manera, el Ejecutivo busca centralizar los flujos de información y garantizar la uniformidad en los mensajes enviados a la ciudadanía.

La estrategia de comunicación institucional contempla que ministros designados y altos cargos se ajusten a la directriz, evitando declaraciones dispersas o contradictorias en temas de interés público.

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