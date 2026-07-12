Críticas y burlas en Ciénaga, Magdalena, por curioso kit para combatir el dengue: un colador y un cepillo para la ropa

La entrega de kits anti-dengue en Ciénaga desató una ola de críticas y burlas en redes sociales, luego de que la administración de Luis Fernández Quinto "Becho" distribuyera cepillos y coladores plásticos como parte de su estrategia para frenar el avance del mosquito transmisor - crédito Alcaldía de Ciénaga Magdalena / Facebook

La reciente entrega de kits anti-dengue en Ciénaga provocó una nueva oleada de críticas hacia la administración de Luis Fernández Quinto, conocido como “Becho”. La polémica no tardó en instalarse en las redes sociales, donde el video de la jornada realizada en el barrio San Juan fue ampliamente comentado, aunque el motivo no fue precisamente el que buscaba la alcaldía.

Funcionarios municipales entregaron paquetes que incluían un pequeño cepillo y un colador plástico, como parte de una campaña de prevención del dengue. La Secretaría de Salud explicó en el video difundido en las redes sociales de la Alcaldía.

“Estamos haciendo recolección de inservibles, entrega de kits de lavado de tanques y albercas y educación a toda la población. Todas estas actividades están encaminadas a disminuir los casos de dengue que estamos presentando en el municipio de Ciénaga”.

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El objetivo era claro: eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti en las viviendas, promover el lavado regular de recipientes de agua y sensibilizar a los habitantes sobre la importancia de la prevención doméstica. Sin embargo, la reacción ciudadana se centró en la naturaleza del kit entregado, que muchos consideraron insuficiente frente a la magnitud del problema.

Decenas de comentarios en redes sociales cuestionaron la pertinencia y el alcance de las acciones impulsadas por la administración de Luis Fernández Quinto frente a la emergencia sanitaria - crédito Alcaldía de Ciénaga Magdalena / Facebook

Reacciones y críticas por la entrega de kits

En redes sociales, los comentarios irónicos y las burlas se multiplicaron. “Joda y yo necesitando un colador pa’ colar el Frutiño” y “Yo pensando que el kit era para los vendedores de jugo en la estación” reflejaron el tono generalizado. Otros usuarios directamente cuestionaron la pertinencia de la medida: “¿Quién los asesora?”, “Esto tiene que ser una broma”, “Gran vaina” y “Mejor nadota con esos coladores”.

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Algunos cuestionamientos giraron en torno al costo y la calidad de los elementos entregados. Un comentario destacó: “Cuántos millones para dar coladores de 1.500 pesos y cepillos de lavar de 2.500 pesos y esos precios son por unidad”. Otros aprovecharon la coyuntura para señalar que las actividades no han llegado a todos los barrios, reclamando una distribución más equitativa.

La controversia también sirvió para recordar un episodio previo de la administración de Fernández Quinto. En marzo, la entrega de techos de zinc como ayuda social fue blanco de críticas por considerarse insuficiente ante la problemática habitacional. En aquel momento, la gestora social del municipio defendió la iniciativa y se difundieron videos con otras intervenciones sociales.

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¿Qué busca la estrategia municipal?

La entrega de los kits se diseñó como una medida educativa, orientada a que las familias adopten hábitos de limpieza y prevención en sus hogares. La administración apostó por acciones como la recolección de objetos en desuso, charlas informativas y la entrega de implementos básicos para el lavado de tanques y albercas, con el fin de reducir las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

La entrega de kits con coladores y cepillos en Ciénaga provocó un intenso debate sobre la efectividad de la estrategia municipal contra el dengue - crédito Alcaldía de Ciénaga Magdalena / Facebook

En la pieza publicada por la alcaldía, los funcionarios mostraron cómo utilizar el colador de cocina para retirar larvas en los depósitos de agua, acompañando la explicación con una demostración práctica.

“Un colador y un cepillo: excelente kit anti-dengue”, ironizó un usuario. Otro comentario, de tono más grave, planteó: “Entregar un kit para el lavado de albercas compuesto por un colador barato y un cepillo casero no solo provoca risas, también deja una pregunta muy seria: ¿Ese es el nivel de consideración que tiene esta administración por los Cienagueros? ¡Ciénaga merece respeto!”.

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El descontento también se expresó en frases como “Arajo, eso lo agarra mi papá, pal’ jugo!” y “Me están diciendo que esto no es ia?”. La falta de medidas complementarias, como campañas de fumigación o intervenciones en las zonas más afectadas, incrementó la percepción de insuficiencia.

Cómo se recomienda prevenir el dengue en Colombia

El dengue se combate, según las autoridades sanitarias, eliminando los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Esto requiere lavar y cepillar semanalmente tanques y albercas, tapar los recipientes de almacenamiento de agua y desechar objetos en desuso que acumulen líquido, como llantas y botellas.

la prevención del dengue se basa en la eliminación de criaderos y la higiene frecuente de tanques y recipientes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar los recipientes, se recomienda aplicar cloro con una esponja por encima del nivel del agua, dejarlo actuar durante 15 minutos y luego frotar con un cepillo de cerdas duras antes de enjuagar. En el caso de agua destinada al consumo, la dosis sugerida es de dos gotas de cloro por cada litro.

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Además, las larvas (“gusarapos”) deben eliminarse vaciando el agua estancada en la tierra o el desagüe, y utilizando agua caliente en rejillas y sifones. Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales cada tres días resulta fundamental para interrumpir el ciclo reproductivo del mosquito.