Precio del dólar en Colombia: Qué pasará antes del 20 de julio, en medio del empalme entre el Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella

El dólar en Colombia se mantiene cerca de la línea de los $3.300 - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada del 10 de julio en un promedio de $3.249,02, una baja de $56,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.305,38, con un rango entre $3.231 y $3.285. La jornada dejó 1.975 transacciones por USD1.402 millones y ubicó a la divisa en niveles de siete años, con referencia a julio de 2019, cuando marcó $3.262,81.

La moneda sigue cayendo por una combinación de factores locales, entre ellos la inflación de junio (6,14% anual), las tasas altas del Banco de la República (12%) y los flujos hacia bonos TES. Para los próximos días de julio, el escenario base apunta a una consolidación entre $3.250 y $3.350, aunque se contempla un rebote hacia $3.400 si los datos de inflación de Estados Unidos salen altos o aparece una toma de utilidades.

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Al respecto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, dijo que “la racha bajista continúa y el dólar rompió otro piso histórico”. Esto teniendo en cuenta que, en la semana del 6 al 10 de julio, el lunes la divisa promedió $3.345 al subir apenas $9, y el miércoles cerró en $3.339. El quiebre llegó el jueves. Ese día abrió en $3.334, cerró en $3.287, tocó un mínimo de $3.287,55, mostró un rango intradía de casi $48 y negoció más de USD1.275 millones en 1.869 transacciones.

Con ese cierre, la TRM de ese viernes 10 de julio quedó en $3.305,38, una caída de $34,27, equivalente a 1,03%, frente al jueves y el nivel más bajo desde el 16 de enero de 2020. En el balance de la semana, la TRM cayó 1,56% o $52,44, retrocedió 7,7% en el mes y bajó 12% en lo corrido del año, lo que equivale a $451,70. Frente al mismo día del año pasado, la caída llegó a 17,9%.

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Al cierre de la jornada del 12 de julio, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.474,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.582,00 - crédito Infobae Colombia

Por supuesto, la apreciación del peso ya genera alertas en lossectores exportadores. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que el movimiento golpea los ingresos de café, flores, banano, palma, azúcar y aguacate, con un peso fortalecido cerca del 22% frente al dólar desde inicios de 2025.

Por qué cae el dólar con tanta fuerza en Colombia

Londoño atribuyó el movimiento a tres factores y remarcó que esta vez domina el frente interno:

Inflación de junio: el Dane informó, el martes 7 de julio, que el IPC anual llegó a 6,14%, frente al 4,82% del mismo mes de 2025, y que la variación mensual fue de 0,39%, por encima del 0,34% esperado por el mercado. Para él, el dato cerró la puerta a un recorte de tasas en el corto plazo y validó el alza al 12% del 30 de junio. También amplió el diferencial de tasas frente a la FED, un elemento que favorece la apreciación del peso.

Flujos hacia deuda local: un informe de Banco de Bogotá mostró que los inversionistas extranjeros llevaron su posición en bonos TES al nivel más alto de la historia, lo que obliga a traer dólares y venderlos para aprovechar las tasas locales. Goldman Sachs recortó su previsión del dólar a $3.350 en tres meses, $3.300 en seis y $3.200 en 12, aunque estimó un valor de equilibrio cercano a $3.500 y condicionó esa tesis a que se materialice el ajuste fiscal prometido en un Congreso dividido.

Entorno internacional: aunque con menos peso que el componente local. El dólar global cayó 0,15% frente a la cesta de divisas y el barril de petróleo WTI quedó por debajo de USD72.

Otro experto, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, puso el foco en la singularidad del caso colombiano. “Prácticamente nadie le está ganando al dólar en el mundo este año”, dijo.

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Campos añadió que “los pocos que le ganan son monedas petroleras de 2% a 6% de revaluación”. Y agregó que “en Colombia cae 13%, o sea, entre $250 y $400 son internos” y “la caída comienza a mediados de mayo y $400 los hizo con el Banco de la República quieto”.

Sobre el componente político y el cambio de gobierno hacia Abelardo de la Espriella precisó que “la caída del dólar es entre 50% y 90% política y contando”.

Felipe Campos, economista, dice que nadie le esta ganando al dólar en el mundo este año - crédito @FelipeCamposPC/X

Prevalencia de los factores locales

Entretanto, el asociado de Divisas de Credicorp Capital, Andrés Sánchez, coincidió en la prevalencia de los factores locales. Indicó que “la revaluación del peso ya supera el 14 %” en lo corrido del año.

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Atribuyó ese comportamiento a la “confianza política tras las elecciones, las tasas altas del Banco de la República que todavía siguen atrayendo capital extranjero por el diferencial de tasas y la promesa de un ajuste fiscal que reduciría el riesgo país, acompañado también de una demanda por activos locales”.

Por qué el frente externo no frenó la baja

Sánchez describió un panorama externo que, en otras circunstancias, habría favorecido al dólar. Mencionó la ruptura del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y un índice dólar DXY firme, con una Reserva Federal (FED) de tono más duro.

Aun así, el analista sostuvo que el peso colombiano siguió su camino. Según dijo, “sigue siendo la moneda emergente de mejor desempeño en la región, por encima del real y el peso mexicano”, lo que confirma que “pesan más factores internos que la tensión geopolítica o el dólar a nivel global”.

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Qué mirar en lo que queda de julio

El calendario inmediato trae dos semanas cortas. Londoño recordó que el lunes 13 de julio es festivo por el nuevo Día de la Virgen de Chiquinquirá y que el lunes 20 también será festivo, de modo que el mercado operará de martes a viernes en ambos casos.

El empalme entre el Gobierno Petro y representantes del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es clave para saber cómo está el país en todos los frentes - crédito Ministerio de Hacienda/X

Según él, el dato central será el IPC de Estados Unidos de junio, previsto para el martes 14 de julio, seguido por el PPI al día siguiente. Con una proyección de mayo en 4,2% anual, la más alta desde abril de 2023, un dato alto podría reactivar las apuestas de subida de la FED antes de su reunión del 28 y 29 de julio y fortalecer al DXY. Y a nivel local, seguirán bajo observación la fase de análisis del empalme entre el 10 y el 21 de julio, con reuniones los martes y viernes, la agenda de deuda del ministro designado en Washington y la reunión del Banco de la República del 31 de julio.

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Con una inflación de 6,14%, Londoño sostuvo que la puerta a otra alza de tasas sigue abierta. El escenario base es una consolidación entre $3.250 y $3.350. “El escenario base es una consolidación entre $3.250 y $3.350, con el piso desplazándose hacia $3.250 si los flujos a TES no paran, y espacio de rebote hacia $3.400 si el IPC americano sale alto o aparece una toma de utilidades”, afirmó.

Sánchez también ve una zona de piso en estos niveles. Dijo que el mercado muestra señales de sobreventa y que el dólar “ya debería encontrar piso por estos niveles, cerca de $3.230 a $3.250 para este segundo semestre del 2026”.

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El analista de Credicorp Capital apuntó además a la reunión de la FED este 29 de julio y a una posible escalada con Irán como factores hacia fin de mes. Si las tasas en Estados Unidos y en Colombia permanecen altas, añadió, el diferencial de tasas seguiría intacto y el sesgo de fondo podría volver a favorecer una caída adicional.