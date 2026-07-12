Colombia

Alejandro Éder instó al nuevo gobierno a priorizar la seguridad y la erradicación de coca en el suroccidente del país

El alcalde de Cali alertó sobre el avance de estructuras narcoterroristas y el crecimiento cultivos la coca, por lo que pidió intervención en municipios cercanos y zonas rurales de la capital del Valle

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Alejandro Éder pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que priorice la seguridad y la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente colombiano - crédito Composición fotográfica Colprensa
Alejandro Éder pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que priorice la seguridad y la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente colombiano - crédito Composición fotográfica Colprensa

Alejandro Éder, alcalde de Cali, hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que la nueva administración nacional otorgue prioridad a la seguridad y la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente colombiano.

En declaraciones concedidas a Noticias RCN, Éder advirtió que la expansión de los grupos narcoterroristas y el aumento de los sembradíos de coca generan un impacto directo en la violencia urbana y rural de la región. Según informó el medio citado, el mandatario caleño subrayó la urgencia de intervenir en los municipios vecinos y zonas rurales próximas a la capital vallecaucana.

“Confío en que el presidente De la Espriella rápidamente va a entrar a los temas de erradicación y de atender, por así decirlo, estos grupos narcoterroristas que nos han causado tanto daño”, manifestó Éder. El alcalde estima que en Jamundí la cifra de hectáreas de coca se ha multiplicado y advierte que el microtráfico derivado de estos cultivos nutre la inseguridad en Cali y otras ciudades principales del suroccidente.

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Bloques de defensa ciudadana y debate sobre derechos

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció medidas de seguridad para garantizar que la COP16 se realice sin ningún problema - crédito Colprensa/John Paz
El alcalde de Cali advirtió que la expansión de grupos narcoterroristas y el aumento de los sembradíos de coca impactan en la violencia urbana y rural de la región - crédito Colprensa/John Paz

En materia de seguridad urbana, Éder defendió la creación de bloques de defensa ciudadana, una medida que generó controversia debido a su similitud conceptual con las antiguas Convivir. El alcalde aclaró que estos bloques forman parte de la estructura estatal, que estarán integrados por veteranos de la fuerza pública y que su función será fortalecer la vigilancia, sin operar como cuerpos armados.

“Es una forma de vincular a veteranos de nuestra fuerza pública, de la Policía, de las Fuerzas Militares. Es algo no armado, pero ayudan a multiplicar la vigilancia”, indicó el mandatario al noticiero mencionado.

Esta iniciativa responde, según Éder, a la necesidad de enfrentar el recrudecimiento de la violencia en el sur del Valle y el norte del Cauca, zonas donde la presencia de grupos ilegales y el narcotráfico mantienen altos niveles de inseguridad.

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Tensión política y debate por el derecho a la protesta social

Éder sostuvo que la intervención en municipios vecinos y zonas rurales cercanas a Cali es urgente para frenar la inseguridad - crédito @alejoeder/ X
Éder sostuvo que la intervención en municipios vecinos y zonas rurales cercanas a Cali es urgente para frenar la inseguridad - crédito @alejoeder/ X

El jueves 9 de julio, en un contexto marcado por la inminente posesión presidencial, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, acusó a Alejandro Éder y a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, de respaldar políticas represivas frente a posibles movilizaciones sociales.

Cepeda sostuvo que la creación de bloques de seguridad urbana y el respaldo al regreso del Esmad representan una amenaza al derecho a la protesta. El senador solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que supervisen las decisiones del próximo gobierno.

Ante estas declaraciones, Éder calificó las acusaciones como “rastreras y mentirosas” y anunció acciones legales. “Vamos a tomar medidas, eso es un ataque, primero que todo, mentiroso y no es aceptable”, afirmó, remarcando su compromiso con la reconciliación y el respeto a la protesta pacífica, pero advirtiendo que no permitirá que este derecho sirva de excusa para actos violentos.

Alejandro Eder respondió a Iván Cepeda tras las acusaciones sobre autoritarismo y represión frente a posibles movilizaciones sociales en Cali - crédito Composición fotográfica Colprensa
Alejandro Éder rechazó las acusaciones de Iván Cepeda, anunció acciones legales y dijo que trabajará con el nuevo gobierno dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales- crédito Composición fotográfica Colprensa

Perspectivas y retos en la relación con el nuevo gobierno

Durante su intervención, Alejandro Éder expuso que su administración está dispuesta a trabajar de manera constructiva con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Destacó que, tras más de dos años solicitando apoyo al Ejecutivo nacional sin resultados concretos, la llegada del nuevo presidente abre la puerta a propuestas aterrizadas y viables para reforzar la seguridad en Cali.

“Llevo dos años y medio buscando que el Gobierno nacional nos ayudara en temas de seguridad, no llegó ninguna propuesta. Hoy vemos que está por iniciar un nuevo gobierno que hace propuestas específicas”, señaló Éder. El alcalde subrayó que, aunque apoya la creación de instrumentos de defensa ciudadana, su administración actúa siempre dentro del marco legal y sin renunciar al respeto por los derechos fundamentales.

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