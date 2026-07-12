ELN informó su autoría en el atentado al aeropuerto de Tibú que provocó lesiones a varias personas

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer que responsables de la organización llevaron a cabo el atentado con explosivos en el aeropuerto de Tibú - Colprensa

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció la autoría del ataque con explosivos al aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, hecho que dejó al menos a tres personas heridas.

El Frente de Guerra Nororiental del ELN informó que el pasado 9 de julio “comandos especiales ejecutan acción militar contra las instalaciones del aeropuerto del municipio de Tibú dejando como resultado la semidestrucción del área administrativa de la terminal aérea”.

Según el comunicado, la organización señaló que ha denunciado la utilización del aeropuerto “como infraestructura logística al servicio del paramilitarismo encarnado en el Frente 33 de la ex-Farc con el apoyo y protección de las Fuerzas Militares del Estado”.

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ELN señaló que ha denunciado la utilización del aeropuerto “como infraestructura logística al servicio del paramilitarismo encarnado en el Frente 33 de la ex-Farc" - crédito @jhonjacome/X

La explosión ocurrió en el área administrativa, donde tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia sufrieron lesiones provocadas por la onda expansiva. Estas personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información conocida, el ELN consideró que la terminal aérea “se convirtió en objetivo militar de nuestra organización”.

El comunicado también incluyó críticas a la política de ‘paz total’ y a la declaratoria de Estado de Conmoción del gobierno colombiano. Según el texto, tales medidas “han brindado al paramilitarismo en la región las garantías para la ejecución de todo tipo de crímenes contra la población”.

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Fragmentos del comunicado indicaron: “Los militares han instrumentalizado el aeropuerto para favorecer a los criminales, terminal que debe estar al servicio de la población y no al servicio de la guerra contrainsurgente”.

El atentado ocurrió en una región marcada por la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes mantienen una disputa por el control territorial en el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela.

Las autoridades continuaron con labores de aseguramiento del perímetro tras el ataque. La situación de violencia en el Catatumbo ha afectado a la población civil en distintos episodios recientes.

La Aeronáutica Civil informó que una aeronave no tripulada lanzó un artefacto sobre las oficinas administrativas, causó lesiones a personal de vigilancia y afectó la infraestructura, mientras avanzan operativos e inspecciones en la zona - crédito @OlguinMayorgaP / X

Detalles del atentado

El pasado jueves 9 de julio, el aeropuerto municipal de Tibú, en Norte de Santander, fue blanco de un ataque con drones cargados de explosivos. El hecho dejó tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia heridos y causó daños considerables en las instalaciones de la terminal aérea.

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La Aeronáutica Civil informó que los lesionados recibieron atención médica y que las autoridades realizaron inspecciones y operativos en la zona con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió cuando un dron soltó un artefacto explosivo sobre las oficinas administrativas del aeropuerto de Tibú.

Tres trabajadores del equipo de seguridad resultaron heridos y fueron llevados a un centro asistencial del municipio. Uno de ellos, vigilante de la terminal, presentó lesiones graves y debió ser remitido a un hospital de mayor complejidad. Funcionarios de la Personería de Tibú confirmaron que entre los heridos se encontraba una trabajadora de servicios generales, quien sufrió lesiones leves. La onda expansiva impactó directamente las oficinas administrativas y técnicos evaluaron otros posibles daños en la estructura del aeropuerto.

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Un atentado con drones cargados de explosivos dejó tres heridos y daños en el aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander - crédito @OlguinMayorgaP / X

Tibú se ubica en la región del Catatumbo, un área conocida por su situación de seguridad compleja y la presencia de grupos armados ilegales. El ataque ocurrió cerca del casco urbano y se sumó a otros episodios violentos recientes en la región, lo que incrementó la preocupación por las condiciones de seguridad tanto para la población civil como para los empleados de sectores estratégicos como el transporte aéreo.

La Aeronáutica Civil rechazó de manera categórica el atentado, al que calificó como un acto terrorista dirigido contra la infraestructura estratégica nacional. La entidad mantuvo una coordinación estrecha con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar el perímetro, recolectar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.

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