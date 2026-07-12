Revelan hallazgos iniciales de la auditoría forense al Gobierno de Gustavo Petro

Germán Calderón España presentó reportes y denuncias penales tras el análisis de contratos y movimientos recientes en entidades oficiales bajo el gobierno anterior - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

El equipo de empalme del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los primeros hallazgos de la auditoría forense al gobierno saliente de Gustavo Petro.

Según se informó, las investigaciones han derivado en la presentación de denuncias penales sobre presuntas irregularidades en entidades estatales clave.

El abogado Germán Calderón España comunicó públicamente la radicación de denuncias penales en dos casos principales. El primero involucra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el segundo a la filial petrolera Cenit de Ecopetrol.

El abogado Germán Calderón España comunicó públicamente la radicación de denuncias penales en dos casos principales. - crédito @GermanCalderonE/X

“Acabo de interponer denuncia penal por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras”, afirmó Calderón España.

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El documento presentado solicita investigar penalmente a diferentes personas, incluyendo al exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman, y a cualquier otro funcionario implicado en los hechos señalados.

En el texto de la denuncia aparece: “Denunciar todos los delitos de los que tenga conocimiento, me permito solicitar la investigación penal contra diferentes personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte del señor Juan Felipe Harman, ex director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), según el decreto 0151 del 8 de febrero de 2024, así como cualquier otra persona indeterminada que haya participado en el presunto iter criminis aquí denunciado”.

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De acuerdo con la información compartida, en la auditoría financiera a la ANT se identificaron desembolsos por el valor del Contrato Marco No. 5100, equivalentes a un billón de pesos, realizados en cumplimiento de contratos interadministrativos con la SAE.

El segundo caso señalado corresponde a la adjudicación de un contrato en Cenit para asesoría jurídica con la firma GESYCOBRO SAS. Calderón España reportó que el valor de la contratación, superior a $21.108 millones, superó la oferta inicial y se adjudicó sobre otras firmas reconocidas del sector petrolero. Se expuso que existen posibles vínculos políticos entre miembros de la firma y el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Edilson Murcia, exrepresentante a la Cámara por Huila.

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“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría no acatados por el gobierno saliente”, explicó Calderón España.

Germán Calderón España reportó que el valor de la contratación, superior a $21.108 millones, superó la oferta inicial y se adjudicó sobre otras firmas reconocidas del sector petrolero- crédito @GermanCalderonE/X

Situación del empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, comunicó que el proceso de empalme continuará su marcha a pesar de la suspensión del diálogo formal con el actual gobierno. Las mesas técnicas, organizadas bajo la directriz del presidente entrante Abelardo de la Espriella, siguen adelante con la labor de análisis forenses y metodológicos, cuyo objetivo es proporcionar información relevante para la nueva administración.

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Restrepo sostuvo que este enfoque forma parte de lo que denomina “resistencia constitucional”, una estrategia orientada a proteger las instituciones del país ante lo que describe como acciones adversas por parte del gobierno saliente de Gustavo Petro. La decisión de mantener el trabajo técnico se tomó luego de que se interrumpiera la reunión prevista con el equipo encabezado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo avanzó en el proceso de empalme con las mesas técnicas dispuestas por el Gobierno entrante, lejos de la interacción con el Ejecutivo saliente - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo precisó que, a pesar de la ruptura del diálogo, las tareas técnicas y de control sobre la transición de gobierno seguirán activas. “El empalme no se detiene, seguiremos con la auditoría forense y el análisis técnico”, afirmó Restrepo, refiriéndose a los esfuerzos de supervisión y revisión sobre la gestión saliente, con el fin de identificar posibles riesgos para la nueva administración.

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“De lo que se trata en la práctica es que todos los colombianos seamos conscientes de que lo que está haciendo el gobierno Petro es moviendo la raya de la democracia a la dictadura, moviendo la raya de la democracia a un golpe de Estado. Y los colombianos no podemos permitir eso”, expresó el vicepresidente, aclarando el sentido de la “resistencia constitucional” impulsada por De la Espriella.

Restrepo también subrayó el significado histórico de este momento y la necesidad de preservar los valores democráticos que caracterizan al país ante la comunidad internacional. Según el vicepresidente electo, el desconocimiento del triunfo de De la Espriella por parte del presidente saliente pone a prueba la fortaleza de la democracia colombiana.

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