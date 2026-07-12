Fundación en Medellín fue saqueada por delincuentes que entraron por el techo: se quedaron sin implementos para ayudar a niños vulnerables

Los ladrones ingresaron por el techo de la sede de la Fundación Sueños y Huellas en el barrio Prado y causaron daños en la infraestructura - crédito Instagram

Hay preocupación en la ciudad de Medellín ante los constantes hechos de hurto que, en las últimas horas, dejó a una fundación sin ánimo de lucro sin implementos para continuar con su labor altruista.

Según informó la misma Fundación Sueños y Huellas, ladrones ingresaron por el techo de la sede ubicada en el barrio Prado y se llevaron equipos clave para la atención comunitaria, produciendo además graves daños en la infraestructura.

La organización confirmó que el hecho ocurrió durante la noche del viernes 3 de julio, cuando los delincuentes forzaron las rejas de la cubierta para acceder a las instalaciones.

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El saldo fue la pérdida de dispositivos tecnológicos esenciales y un deterioro que compromete la seguridad del inmueble. “El hurto afecta nuestro equipo de comunicaciones y el servicio que prestamos”, alertaron desde la entidad.

La entidad social del centro de Medellín informó que le sustrajeron una cámara profesional y varios portátiles usados en formación y acompañamiento, en un hecho ocurrido la noche del viernes 3 de julio en Prado - crédito @suenosyhuellas/Instagram

Óscar Linares Acevedo, vocero de la organización, explicó que los responsables saquearon la bodega tras violentar la seguridad del techo. Entre los objetos sustraídos figuran una cámara profesional y varios computadores portátiles, herramientas básicas para documentar y desarrollar las actividades de formación y acompañamiento a la comunidad.

“En horas de la noche sufrimos un hurto; fue violentada la reja del techo de la fundación y entraron a saquear la bodega. (...) cámara profesional que teníamos acá para las fotos y videos; algunos computadores portátiles que eran parte del equipo”, señaló el vocero en diálogo con Telemedellín.

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La fundadora, Lorena Vásquez López, relató en las redes oficiales de la organización sin ánimo de lucro que el ataque no solo implicó la pérdida de tecnología, sino el daño físico al inmueble.

“Hicieron daños en el techo, en nuestra cubierta, reventaron las rejas del techo de nuestro patio”, puntualizó Vásquez tras hacer un balance de los daños.

El hurto afectó el equipo de comunicaciones de la organización y comprometió el servicio comunitario que presta en Medellín - crédito Suenosyhuellas/Instagram

La Fundación Sueños y Huellas, que lleva más de diez años trabajando con poblaciones vulnerables del centro de Medellín, enfrenta ahora el desafío de continuar su labor con recursos limitados. La organización depende de donaciones y bazares solidarios para sostener su operación, ya que no cuenta con contratos estatales ni ingresos fijos.

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“No solo por lo que significa económicamente para nuestra fundación, sino porque la labor social que hacemos es completamente desinteresada. Somos una fundación que no contrata con el Gobierno, que no somos grandes y que todo lo que hacemos para nuestros niños y familia es con un gran esfuerzo”, señaló su fundadora.

El incidente ha generado preocupación entre quienes participan en los procesos comunitarios que impulsa la fundación. Durante el último año, la entidad atendió a cerca de 5.000 personas, entre niños, adolescentes y familias que recurren a sus programas de formación y apoyo.

La fundadora también advirtió que la situación se ha tornado insostenible debido a los altos índices de delincuencia en la zona en la que mantienen su sede, por lo que pidieron mayor acompañamiento de las autoridades.

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La fundación informó que el robo ocurrió en la noche del viernes 3 de julio, cuando los delincuentes forzaron las rejas de la cubierta - crédito Suenosyhuellas/Instagram

“Hoy queremos poner en conocimiento de toda la comunidad esta situación y que sepan que el tema de inseguridad es muy grande en el barrio Prado”, alertó Vásquez López.

Entretanto, la fundación inició con una campaña social apelando a la buena voluntad de los antioqueños, con el propósito de recuperar los elementos de valor sustraídos, además de las reparaciones a la infraestructura.

“Debemos reparar todo esto y solamente acudiendo al favor de las personas que nos conocen y que saben el trabajo y la labor que hacemos, podemos hacer un cambio”, expresó la líder social.

Actualmente, el equipo de Sueños y Huellas continúa trabajando con las herramientas restantes y evalúa opciones para reconstruir el espacio y reponer los materiales perdidos.

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“Esto nos pone tristes porque nuestra razón de ser siempre ha sido ayudar a quienes más lo necesitan sin ánimo alguno de lucro. Sin embargo, sabemos que saldremos juntos de esto y por eso si quieres ayudarnos para comprar las cosas que se llevaron en el robo, puedes hacer tu aporte”, concluyó la fundadora.