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Gustavo Petro aseguró que las EPS “van a morir” y sostuvo que los beneficios de sus propietarios privados son “un regalo de la nación”

El presidente saliente de Colombia recordó su propuesta de excluir a las EPS del sistema de aseguramiento en salud y asignarles otras funciones

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Gustavo Petro cuestionó al Congreso de la República por no aprobar la reforma a la salud de su Gobierno - Crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro cuestionó al Congreso de la República por no aprobar la reforma a la salud de su Gobierno - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta oficial de X que las EPS en el país “van a desaparecer” y sostuvo que los beneficios obtenidos por sus propietarios privados constituyen “un regalo de la nación”.

“Las EPS van a morir porque no sirven en el sistema, sobran, y las ganancias de sus propietarios privados es un regalo de la nación (sic)“, expresó el mandatario colombiano.

El pronunciamiento del presidente Petro ocurrió después de que la exministra de Salud y senadora electa por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, planteara que la única salida a la crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia consiste en “eliminar la intermediación y pagar directamente a clínicas y hospitales”.

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El Gobierno de Gustavo Petro propone un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de los bancos colombianos tras un crecimiento récord de utilidades en 2025 - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta oficial de X que las EPS en el país “van a desaparecer” - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El jefe de Estado afirmó que la intermediación del sector privado en la salud resultó fallida. Además, cuestionó al Congreso de la República por no aprobar la reforma a la salud que, según Gustavo Petro, buscaba establecer una relación directa entre el Estado y los hospitales.

“El sistema de intermediación privadas de los recursos de la salud ha fracasado y no porque me vaya va a cambiar esa realidad. La relación directa del estado con la clínica y el hospital para mejorar la salud de los pacientes es un tema vertebral de la reforma a la salud que el Congreso no supo resolver para transformar la ley 100 (sic)”, señaló.

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Gustavo Petro recordó su propuesta de excluir a las EPS del sistema de aseguramiento en salud y asignarles otras funciones, pero volvió a cuestionar al Congreso por no aprobarla en la reforma a la salud.

“Propuse sacar las EPS del sistema de aseguramiento financiero y darles otras funciones en el sistema de salud, Pero simplemente el Congreso no respondió a la necesidad de la vida y la salud del pueblo (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Según el mandatario colombiano, durante su administración se lograron avances en temas de salud, como la reducción de las tasas de mortalidad infantil, materna, perinatal y la disminución de muertes por enfermedades crónicas.

"Mostramos los grandes resultados en el mejoramiento de la salud de l sociedad en general con las caídas sustanciales de las tasas de mortalidad infantil, materna perinatal y no avanzó la muerte en la población con enfermedades crónicas en la población entre los 30 y los 70 años (sic)“, expresó Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que durante su administración se lograron avances en temas de salud, como la reducción de las tasas de mortalidad infantil, materna, perinatal y la disminución de muertes por enfermedades crónicas- crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano insistió que la salud en el país mejoró, pero “está enfermo su sistema de intermediación privada lleno de mafias , codicia y corrupción (sic)”. Además, afirmó que la crisis de la Nueva EPS es por “desfalco”.

“El desastre que muestra el manejo privado de la Nueva EPS, muy influenciada por Vargas Lleras, es de desfalco. La nación debe repararlo en lo que le corresponde”, aseveró.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro indicó que la atención primaria y la prevención en la salud debe fortalecerse más en el país.

“Pero el sistema de atención primario fortalecido y de prevención debe fortalecerse aún más, solo necesita un sistema asistencial de salud público/privado, sin intermediarios (sic)“, puntualizó el jefe de Estado.

¿Qué dijo Carolina Corcho?

La exministra de Salud afirmó que la crisis en la Nueva EPS solo deja ver “un mano fraudulento en el sistema”.

“El sinceramiento de las cuentas de la Nueva EPS desnudó un manejo fraudulento sistemático: pasivos ocultos y millones de facturas engavetadas por la anterior administración —hoy amigos del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella— para simular una falsa viabilidad financiera (sic)“, indicó la senadora electa por el Pacto Histórico.

Carolina Corcho - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho afirmó que la crisis en la Nueva EPS solo deja ver “un mano fraudulento en el sistema” - crédito @carolinacorcho/X

Y agregó: “Estamos ante una enorme red de corrupción: un expresidente imputado por $70.000 millones y giros sospechosos por $750.000 millones a uniones temporales que no atienden pacientes, entregados antes de las elecciones de 2023. Súmenle el saqueo en Coosalud por más de $200.000 millones y el caso Sanitas. Frente a esto, el silencio de la Fiscalía y los entes de control es absoluto y alarmante (sic).

Por ese motivo, sugirió que la única solución para la crisis del sistema de salud en Colombia es eliminar la participación de intermediarios y realizar los pagos de manera directa a clínicas y hospitales.

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