Joven de Cartagena se hizo viral por pintar a la selección Colombia con sus pies: hizo los doce retratos en simultáneo

La destreza de Javy, un joven de 23 años del barrio Olaya en Cartagena, ha generado asombro en redes sociales y entre sus vecinos. Su capacidad para realizar hasta 12 retratos al mismo tiempo empleando manos y pies ha convertido sus videos en un fenómeno viral, sobre todo tras su homenaje a los futbolistas de la Selección Colombia - crédito javy_arts / Instagram

Desde el barrio Olaya de Cartagena, un joven llamado Javy, con solo 23 años, ha logrado sorprender a todo el país tras ejecutar hasta 12 dibujos en simultáneo, utilizando tanto sus manos como sus pies, en una exhibición de coordinación y creatividad que ha traspasado fronteras digitales.

Una técnica singular y su homenaje a la Selección Colombia

El homenaje de Javy a la Selección Colombia ha captado la atención nacional. Su iniciativa consistió en retratar a jugadores y cuerpo técnico de la Tricolor utilizando una técnica poco convencional: empleó las manos y los pies para dibujar de manera simultánea, generando doce retratos en una sola sesión.

En el video que se viralizó, se observó cómo Javy sujetó los lápices con cinta adhesiva en los dedos de los pies. Los papeles, bien fijados al piso, permitieron que los movimientos fueran precisos y coordinados. Sentado sobre una silla, con una tabla sobre las piernas, el joven artista logró crear los retratos al mismo tiempo, utilizando tres lápices en cada mano, adheridos a fragmentos de palo de escoba para mantener la sincronía.

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Entre los retratados se encuentran figuras como: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz y el director técnico Néstor Lorenzo. La grabación lo mostró alternando la mirada entre los dibujos superiores e inferiores, concentrado en cada trazo.

El asombro se apoderó de las redes sociales cuando Javy, residente del barrio Olaya en Cartagena, publicó un video en el que crea doce retratos simultáneamente gracias a una técnica que combina manos, pies y una coordinación poco común. El homenaje a la Selección Colombia, realizado durante varias horas, cautivó a miles de usuarios y consolidó su reputación como artista autodidacta - crédito javy_arts / Instagram

Impacto en redes y reacciones del público

El resultado de la sesión artística fue difundido en la cuenta de Instagram javy_arts generando miles de reacciones y comentarios: “Wao, quedé impactada… Eres un talento inigualable... Felicidades, que don tan grande tienes... Eres un maestro increíble... Dios te bendiga infinitamente”, escribió una seguidora.

El video no solo ha impulsado la popularidad de Javy sino que también ha servido como plataforma para reconocer a la Selección Colombia. “Gracias por tantas alegrías para adelante chicos son unos crack y gracias a este artista”, expresó otro usuario.

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Muchos se preguntaron sobre los detalles técnicos detrás de la obra. “¿Cuánto te demoraste haciendo? Increíble”, inquirió alguien. Otros bromearon sobre su propia falta de coordinación: “Y yo, no puedo hablar y escribir al mismo tiempo, porque se me lengua la traba”.

Según su relató, el proceso le tomó 11 horas - crédito javy_arts / Instagram

El proceso detrás de la hazaña

Ante la avalancha de preguntas, Javy decidió responder con un video explicativo: “Muchas personas me están preguntando que cómo hice ese video, si todo es falso, que cuánto me demoré. Incluso algunos aseguran que es puro ChatGPT. Pues hoy les voy a mostrar cómo lo hice”, afirmó.

Relató que el primer obstáculo fue encontrar los materiales adecuados: “El primer problema que tuve fue con mi mamá porque cogí el palo de la pala. Lo que hice con él fue dividirlo por la mitad. Pegarle una cinta con lápices para que se sostuvieran los tres y así yo poder ir graduando un dibujo de un lado y el otro del otro lado, o hacerlo en simultáneo”.

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Para los dibujos con los pies, fue necesario ajustar los lápices con cinta a los dedos, consiguiendo así mayor estabilidad y precisión. “Por ejemplo, si yo me pongo el lápiz aquí e intento dibujar, es más difícil, porque miren que el lápiz se mueve o incluso puede dañar la hoja, miren”, explicó mientras mostraba la técnica.

Contó que uso elementos encontrados en su casa para poder cumplir el reto - crédito javy_arts / Instagram

El artista detalló que la ejecución demandó muchas horas de trabajo. “Ese día yo me levanté como a las seis de la mañana con la idea de hacer un dibujo de la selección Colombia. Además, la idea de dibujar con los pies y con las manos no es originaria mía. De hecho, muchos artistas ya lo habían hecho antes. Algunos incluso han hecho más rostros, otros incluso lo han hecho con otra dificultad, agregando como la boca u otros elementos”.

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Sobre el tiempo invertido, aclaró: “Empecé a hacer ese dibujo como a las siete y luego terminé como a eso de las cinco, cinco y media, ya cuando se estaba como acabando el partido. Son alrededor como de once horas sí, más o menos”.

Con más de 246.000 suscriptores en su canal de YouTube, Javy continúa compartiendo su pasión por el arte y demostrando que las limitaciones pueden superarse con creatividad y esfuerzo. Como él mismo concluyó en su video: “Espero haber aclarado sus dudas y pues si tienen alguna pregunta, pues háganla. Estamos dispuestos a responder”.