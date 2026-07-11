Secretaría de Educación de Bogotá se refirió a grupo religioso al que denunciaron de entregar folletos a estudiantes en entrada de colegio

El caso se reportó en redes sociales la tarde del viernes 10 de julio de 2026 en el sector de Patio Bonito (localidad de Kennedy), luego de que uno de los profesores ubicado en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, encaró a la mujer que le hablaba a varios de los estudiantes a través de las rejas - crédito @ColombiaOscura

La Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció de manera oficial luego del video que se conoció en redes sociales a través del portal Colombia Oscura, y en el que se ve a un grupo de personas que al parecer pertenecen a un grupo religioso que, de acuerdo con lo que denunció el docente del colegio ubicado en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá), estaba entregando folletos a los estudiante e impidiéndoles seguir a la entrada del plantel educativo.

En el video que registró con su celular uno de los educadores se observa a una de las mujeres que, vestida con ropa militar y con la inscripción “Cristo vive” en parte de su indumentaria, se mostró de forma altiva y retadora con el maestro.

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“¡Grabe, grabe, grabe... Para que entienda lo que es el poder de Dios. A ver cuánto le va a quedar”, dijo la mujer, a lo que el docente le replicó: “Prohibido volver a abordar a un menor de edad, tocarlo, cerrarle el paso, y que vaya con usted, no que lo obliguen, no se lo impida”

Ante estas palabras, la mujer que iba a acompañado por otros dos sujetos, destacó: “Ustedes vivieron en el pecado. Entonces no les importa la nueva generación que se está perdiendo. Ustedes no obedecen a Dios. ¡Rebeldes!”

El caso se difundió en redes sociales la tarde del viernes 10 de julio de 2026 - crédito @ColombiaOscura/X

Los docentes intervinieron para evitar que el grupo religioso le hablara a los estudiantes

Por este caso, Infobae Colombia consultó con la Secretaría de Educación de Bogotá, que en su respuesta oficial confirmó que se abrió una investigación por estos hechos.

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“Un grupo de personas intentó establecer contacto, a través de las rejas del colegio, con estudiantes que se encontraban al interior de la institución educativa. Al percatarse de la situación, los docentes intervinieron de manera inmediata para impedirlo, esto en cumplimiento de los protocolos de protección, ya que ningún estudiante puede mantener contacto con adultos ajenos a la comunidad educativa que no sean sus acudientes mientras permanezca dentro del colegio”, inicia la respuesta oficial de la entidad.

En consecuencia, y “frente a este hecho, se ha programado una visita a la institución educativa y a su entorno escolar, para hacer acompañamiento a la institución y revisar la situación”, añade más adelante la respuesta de la Secretaría.

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Para cerrar, desde la entidad se reiteró “que los colegios y sus entornos escolares deben ser espacios seguros para las niñas, niños y jóvenes, donde toda la comunidad promueva su cuidado y protección”.

Una de las mujeres que grabó el docente mostró una actitud retadora cuando el profesor sacó el celular para grabar - créditos @ColombiaOscura/X | @la_juntanza_rr/IG

El relato de uno de los profesores: “Proteger la escuela es proteger la democracia”

Sumado al video, en el perfil de Instagram de La Juntanza: Realidades Rebeldes se conoció un relato por parte de uno de los docentes que presenció lo que pasó en una de las sedes del Instituto Técnico Rodrigo de Triana.

El texto del educador comienza así: “Hoy comprobé que el odio rara vez llega gritando. Primero se disfraza de verdad absoluta, de misión divina o de deber moral. Después busca a quién señalar”.

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“Esta mañana, en la entrada del Colegio Rodrigo de Triana, varias personas adultas abordaban a estudiantes menores de edad para entregarles panfletos. Vestían prendas de apariencia militar y hablaban de reclutar ‘soldados de Dios’”, sigue el testimonio del profesor, que no entró a cuestionar creencias en su relato.

“Cuando les recordamos que la escuela tiene la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes y que nadie puede hacer proselitismo con menores en el entorno escolar, la respuesta no fue el diálogo, sino los insultos, los gritos y las descalificaciones contra los docentes y la educación pública”, menciona el educador al recordar los hechos.

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“No cuestiono la fe de nadie. La fe, cuando nace del amor, dignifica. Lo preocupante es cuando se convierte en un argumento para desconocer las normas, negar la dignidad del otro o justificar la intolerancia”, sigue la misiva del ‘profe’.

El educador recordó varios episodios a partir de la historia y que esta nos “enseña que toda persecución comienza fabricando un enemigo”.

Uno de los profesores contó a través de redes sociales lo que vivió en el colegio - crédito @la_juntanza_rr/IG

“Ayer fueron las brujas, los herejes o quienes pensaban distinto. Hoy, con demasiada frecuencia, ese lugar lo ocupan las personas LGBTIQ+, las mujeres que reclaman igualdad, quienes defienden la educación pública o los docentes acusados de difundir fantasmas como la inexistente ‘ideología de género’. El mecanismo es siempre el mismo: sembrar miedo para justificar el rechazo”, agregó el maestro.

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En la recta final de su narración acompañada de un llamado a cuestionar esta clase de acciones en entornos educativos, el profesor expresó: “La escuela no está para adoctrinar ni para imponer una única forma de entender el mundo. Está para enseñar a pensar, a preguntar, a convivir con la diferencia y a defender la dignidad humana”.

“Por eso, más que nunca, proteger la escuela es proteger la democracia. Porque cuando el fanatismo pretende reemplazar al pensamiento crítico, el silencio deja de ser neutral y se convierte en una forma de renuncia”, finalizó el docente.