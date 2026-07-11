Colombia

Tras el rechazo de Venezuela, Abelardo de la Espriella insistió en ofrecer apoyo humanitario por terremotos: “No se planteó desconocer la soberanía”

El gobierno electo de Colombia aseguró que las declaraciones del presidente entrante tuvieron un carácter exclusivamente humanitario y que cualquier cooperación solo podría darse mediante canales institucionales

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Delcy Rodríguez - Abelardo de la Espriella
El Gobierno de Venezuela manifestó que observó con extrañeza las declaraciones del presidente electo colombiano y reiteró que la conducción del proceso de recuperación tras los terremotos corresponde exclusivamente al Estado venezolano - crédito REUTERS

El equipo de Abelardo de la Espriella respondió al pronunciamiento emitido por el Gobierno de Venezuela, que expresó su inconformidad por las declaraciones del presidente electo, relacionadas con una eventual participación colombiana en la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

En un comunicado, la administración electa precisó el alcance de esas afirmaciones y reiteró su disposición a colaborar con el pueblo venezolano en caso de que existan mecanismos de cooperación entre ambos países.

La respuesta del gobierno entrante se produjo después de que el gobierno venezolano manifestara que había observado “con extrañeza” las declaraciones del mandatario electo y recordara que las labores de recuperación de las áreas afectadas corresponden únicamente al Estado venezolano.

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Gobierno electo afirmó que su propuesta tuvo un carácter humanitario

El gobierno entrante explicó que su propuesta consistía en expresar la disposición de Colombia, siempre que existieran canales institucionales y voluntad de cooperación entre ambas naciones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El gobierno entrante explicó que su propuesta consistía en expresar la disposición de Colombia, siempre que existieran canales institucionales y voluntad de cooperación entre ambas naciones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el comunicado, el gobierno entrante indicó que tomó conocimiento del pronunciamiento venezolano y explicó el contexto en el que fueron realizadas las declaraciones del presidente electo. “Las afirmaciones del presidente electo fueron realizadas desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional, inspiradas en la convicción de que, ante tragedias de esta magnitud, los países vecinos deben estar dispuestos a sumar capacidades para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas”, señaló la administración electa.

El documento también enfatizó que “en ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades”, en respuesta a la interpretación expresada por el Gobierno venezolano.

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El gobierno entrante explicó que su planteamiento se limitó a expresar una disposición de apoyo en caso de que existieran mecanismos institucionales para ello. En ese sentido, sostuvo que la reconstrucción de las zonas afectadas representa un reto de gran magnitud que podría beneficiarse de la cooperación internacional y del intercambio de capacidades técnicas.

Según el comunicado, la solidaridad internacional, la experiencia técnica de los países vecinos y la participación de los sectores productivos podrían contribuir a las labores de recuperación, siempre que esas acciones se desarrollen “dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y con pleno respeto por el derecho internacional”.

El comunicado destacó que Colombia podría contribuir con ingenieros militares, personal especializado y el apoyo del sector privado en tareas de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción - crédito prensa Abelardo de la Espriella
El comunicado destacó que Colombia podría contribuir con ingenieros militares, personal especializado y el apoyo del sector privado en tareas de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En ese sentido, mencionó que “Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas, entre ellas las de sus ingenieros militares y su sector privado, que podrían contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción”, siempre que existan “los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes”.

En la parte final de su respuesta, el gobierno electo de Colombia sostuvo que “las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías. En esos momentos, la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política”, al explicar la visión desde la cual fueron formuladas las declaraciones del presidente electo.

Finalmente, la administración de Abelardo de la Espriella reafirmó su disposición de colaborar con el pueblo venezolano: “El Gobierno entrante reitera que Colombia mantendrá siempre su disposición de tender la mano al pueblo venezolano y de respaldar todas las iniciativas de cooperación humanitaria que contribuyan a proteger la vida, acelerar la recuperación de las comunidades afectadas y fortalecer la estabilidad de la región”, concluyó el comunicado oficial.

Venezuela reiteró que la reconstrucción corresponde exclusivamente al Estado

El Gobierno venezolano afirmó que, por ahora, no existe ninguna articulación prevista con el Gobierno electo de Colombia para atender las labores de reconstrucción - crédito Maxwell Briceno/REUTERS
El Gobierno venezolano afirmó que, por ahora, no existe ninguna articulación prevista con el Gobierno electo de Colombia para atender las labores de reconstrucción - crédito Maxwell Briceno/REUTERS

El pronunciamiento colombiano respondió al comunicado divulgado por el Gobierno de Venezuela el mismo sábado 11 de julio desde Caracas.

En ese documento, el Ejecutivo venezolano sostuvo que “corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doblete sísmico ocurrido en nuestro país”.

Asimismo, indicó que había observado con extrañeza las declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre supuestas atribuciones para participar con “amplias competencias” en la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

El Gobierno venezolano también dejó claro que, por el momento, no existe ningún mecanismo de coordinación con la futura administración colombiana al señalar que “a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia”.

En el mismo comunicado, el Gobierno venezolano aseguró que ya ha dispuesto los recursos necesarios para afrontar el proceso de reconstrucción. No obstante, manifestó su agradecimiento por las expresiones de respaldo recibidas desde distintos sectores de la comunidad internacional.

En ese sentido, el comunicado agregó que “de ser necesario, el Estado venezolano, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción”.

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