Colombia

Venezolana fue víctima de intento de feminicidio en Bogotá: un domiciliario que la invitó a salir le disparó

El hombre le sacó un arma traumática e medio de la cita que aceptó la víctima de nacionalidad en el momento que se encontraba en la vivienda del agresor, ubicada en la localidad de Suba. El paradero del atacante es desconocido

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La mujer permanece a la espera de una cirugía reconstructiva - crédito archivo Colprensa / Luisa González
La mujer permanece a la espera de una cirugía reconstructiva - crédito archivo Colprensa / Luisa González

Un caso se hizo viral en redes sociales entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio de 2026 en Bogotá por un intento de feminicidio que denunció una joven, en hechos que se presentaron en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital colombiana.

Así lo reveló la entrevista que le concedió al diario Q’hubo Bogotá, en la que la víctima contó detalles del ataque que sufrió por parte de una persona que, en apariencia, no representaba un peligro para la mujer, y que ha generado conmoción. Además de redoblar las alertas alrededor del debate sobre la violencia de género y la respuesta institucional.

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La joven que se identificó como Alejandra Vergara González, mujer de 25 años, madre de dos niñas y de nacionalidad venezolana, permanece hospitalizada luego de recibir un disparo en el rostro con un arma traumática por parte de un hombre que trabajaba como domiciliario en la zona.

Lo más inaudito de todo lo anterior es que el agresor, que conocía a la víctima por su trabajo como repartidor en una tienda OXXO situada cerca de la vivienda de la mujer, huyó y en este momento evade la acción de la justicia.

Una invitación a salir

La historia comenzó meses atrás, cuando el agresor, domiciliario de una tienda de conveniencia cercana, empezó a invitar de manera insistente a Alejandra a salir con él.

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“Él es domiciliario del OXXO que está cerca de mi casa y nos llevaba los pedidos a nosotras. Llevaba como tres o cuatro meses invitándome a salir. Él nunca me dijo nada raro, solamente me invitaba a salir, normal. Nunca me levantó sospechas, porque si no, nunca hubiera aceptado salir con él”, relató la joven al diario bogotano.

La insistencia no levantó alarmas en la víctima, que al final aceptó acudir a la casa del hombre, ubicada en el barrio Turingia de Suba, cerca de un parque del sector.

De acuerdo con su testimonio, el encuentro inició de manera tranquila. Fueron a ver un partido de fútbol, luego subieron a la terraza para conversar.

Un cambio en la atmósfera ocurrió cuando comenzó a llover y el hombre propuso entrar al inmueble. Fue en ese momento cuando el agresor la sorprendió.

“Cuando entramos, él me dice, ‘jugando’, según él: ‘Esto es lo que te va a pasar si te llego a ver con otro man’. Sacó un arma traumática… me disparó en la cara”, relató Vergara.

El proyectil impactó el rostro de la joven, causándole graves lesiones, y, de acuerdo con lo que contó la ciudadana venezolana, ocasionó la pérdida de dos dientes; adicional, su labio interior quedó destruido.

El agresor, lejos de asumir responsabilidad, intentó manipular la versión de los hechos, situación que agravó el rechazo por parte de la víctima.

“Me pidió que dijera que fue que me intentaron robar. Ni siquiera entró, me dejó afuera del hospital, se desapareció y desactivó el WhatsApp”, expresó la víctima, que permanece bajo atención médica y espera una cirugía reconstructiva en el Hospital de Suba.

El episodio de Vergara evidencia las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

“Todavía estoy en el hospital, esperando en una silla. La atención ha sido muy regular; no me han dado fecha exacta de cirugía, pero sí ya me aprobaron el traslado al Hospital de Suba que es donde me la van a hacer. La Policía no me preguntó absolutamente nada en el hospital”, denunció la joven.

Pese a haber entregado todos los datos del agresor a las autoridades, incluyendo dirección, fotografías y otros detalles, la víctima asegura que no ha visto avances en la investigación.

“Yo he denunciado en la Línea Púrpura, en la Fiscalía y en la Policía; a ellos les entregué la dirección de él, sus datos, sus fotos, y las autoridades no han hecho absolutamente nada. Ya todos me han tomado declaraciones varias veces. Lo que pido es que le pongan atención, que hagan algo al respecto, porque mientras él está tranquilo en su casa viendo el partido y tomando con sus amigos, yo estoy en un hospital”, concluyó Vergara González.

En su respuesta oficial, la Secretaría de la Mujer confirmó que se viene el acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima y su familia.

Además, la entidad indicó que el expediente fue remitido a la Fiscalía y se espera que avance el proceso de judicialización del agresor.

La Secretaría de Seguridad, por su parte, aseguró que se realizan esfuerzos para lograr la captura del responsables.

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