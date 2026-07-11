Colombia

Terminó el segundo empalme territorial en Casanare: Abelardo de la Espriella anunció ayudas para atender a los damnificados por inundaciones

El presidente electo se reunió en Yopal con el gobernador César Augusto Ortiz y los alcaldes de los 19 municipios del departamento, y reiteró que los proyectos regionales serán priorizados de acuerdo con su avance y la disponibilidad de recursos

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El presidente electo anunció que hará seguimiento directo a la ejecución de los recursos destinados a Casanare para garantizar que cada peso sea invertido conforme a los proyectos aprobados - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó el sábado 11 de julio el segundo empalme territorial de su gobierno desde Yopal, Casanare, donde sostuvo una reunión con el gobernador del departamento, César Augusto Ortiz, y los alcaldes de los 19 municipios.

Al término del encuentro presentó un balance de la jornada, expuso los lineamientos para la ejecución de proyectos en la región y anunció medidas para atender la emergencia ocasionada por las inundaciones que afectan al departamento.

Durante su intervención, el mandatario electo reiteró que uno de los propósitos de su administración será ejecutar el presupuesto nacional de manera directa desde las regiones y hacer seguimiento al destino de los recursos públicos. “Vamos a ayudar al departamento y a sus 19 municipios, pero cada peso que se mande, voy a estar ahí, atento a que se invierta como debe ser”, manifestó al referirse a la inversión prevista para Casanare.

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Priorización de proyectos y seguimiento a la inversión

El mandatario electo señaló que, si no existen recursos suficientes, buscará alternativas de financiación mediante la banca multilateral y la participación del sector privado - crédito Luisa González/REUTERS
El mandatario electo señaló que, si no existen recursos suficientes, buscará alternativas de financiación mediante la banca multilateral y la participación del sector privado - crédito Luisa González/REUTERS

En el balance entregado tras la reunión, De la Espriella explicó que solicitó a los mandatarios departamentales y municipales concentrar los esfuerzos en aquellas iniciativas que ya cuentan con un mayor nivel de avance técnico.

Le he pedido a los mandatarios seccionales que prioricen las obras que están avanzadas en fase tres, para que podamos, en este año y medio que le queda al señor gobernador y a los alcaldes con el Gobierno nacional, ejecutar esos proyectos”, afirmó.

No obstante, indicó que antes de definir cuáles iniciativas podrán ponerse en marcha será necesario conocer la situación económica en la que el nuevo gobierno recibirá el país tras la terminación de la administración del presidente Gustavo Petro.

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Según explicó, una vez concluya esa evaluación financiera, se informará al gobernador y a los alcaldes cuáles proyectos podrán comenzar su ejecución. En ese contexto, señaló que buscará alternativas de financiación para aquellas iniciativas que no cuenten con recursos suficientes.

“Ahora bien, cuando hay voluntad, así no haya dinero, las cosas se pueden hacer. Yo me comprometo con el Casanare a impulsar la mayoría de los proyectos y, si no tenemos los recursos, aquí los vamos a fondear de otra manera, con la banca multilateral, con la empresa privada, pero a Casanare le resolvemos”, expresó.

El presidente electo también destacó el papel que, según su visión, puede desempeñar Casanare dentro del desarrollo económico del país. “No puede haber la construcción de una patria milagro en Colombia sin contar con el Casanare, que tiene todas las condiciones para ser piedra angular de la recuperación de nuestra economía nacional, a través de la explotación de hidrocarburos y de la actividad agropecuaria y ganadera”, manifestó.

Anuncian asistencia para familias afectadas por las inundaciones

Como parte de la respuesta a la emergencia, informó la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos para el hogar, 6.500 mercados con alimentos no perecederos y 2.000 kits de aseo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Como parte de la respuesta a la emergencia, informó la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos para el hogar, 6.500 mercados con alimentos no perecederos y 2.000 kits de aseo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además de abordar la agenda relacionada con proyectos e inversión, De la Espriella dedicó parte de su declaración a la situación ocasionada por las inundaciones registradas en diferentes municipios del departamento.

El mandatario electo expresó su compromiso con la atención de la emergencia y manifestó su respaldo a las comunidades afectadas. “Todo mi compromiso, toda mi disposición, todo mi afecto, toda mi admiración y todo mi cariño para una tierra que es orgullo de Colombia, porque aquí en el Casanare está gran parte del alma de esta patria que vamos a convertir en la patria milagro”, afirmó.

Frente a la emergencia, anunció que desde la mañana de este sábado, antes de desplazarse desde Barranquilla hacia Yopal, comenzó una campaña destinada a recaudar ayudas para las personas damnificadas.

Los 19 municipios están afectados y es una noticia terrible, pero bueno, tenemos que resolver y ayudar”, señaló al referirse al impacto que han tenido las lluvias en el departamento. Agregó que estas acciones podrán fortalecerse una vez el nuevo gobierno tome posesión el 7 de agosto.

Ola invernal golpea Casanare, miles de familias damnificadas y emergencia en varios municipios - crédito @ReneColombia2 / X
Ola invernal golpea Casanare, miles de familias damnificadas y emergencia en varios municipios - crédito @ReneColombia2 / X

Como parte de las medidas anunciadas, informó que serán entregadas 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos para el hogar, 6.500 mercados con alimentos no perecederos y 2.000 kits de aseo, con el propósito de brindar atención inmediata a las familias afectadas por las inundaciones.

De igual forma, anunció que su esposa, Ana Lucía Pineda, participará en la coordinación de la respuesta humanitaria. “Le he pedido a nuestra próxima primera dama, mi esposa Ana Lucía Pineda, que personalmente encabece el equipo que habrá de atender esta emergencia”, indicó.

Finalmente, De la Espriella reiteró que el gobierno entrante hará seguimiento a la destinación de los recursos públicos y que la inversión en Casanare estará acompañada de mecanismos de control. “Personalmente verificaré cada peso, con un respeto absoluto por la plata del pueblo colombiano”, advirtió el presidente electo, quien agregó que la administración recibirá un país con dificultades financieras y que esa situación hará necesario priorizar las inversiones, fortalecer la coordinación institucional y orientar la ejecución de los proyectos conforme a la disponibilidad de recursos.

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