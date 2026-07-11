Activista arremetió contra Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado tras videollamada con Abelardo de la Espriella

Los jugadores le expresaron todo su apoyo a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Reacciones de apoyo y rechazo entre simpatizantes y detractores del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, provocó la videollamada que sostuvo y que compartió vía X con los futbolistas Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado en la que ambos le expresaron su respaldo para el periodo 2026-2030.

El gesto, que se conoció poco después de la eliminación de la selección en el Mundial 2026 ante Suiza en octavos de final, desató una ola de comentarios que inundaron las redes y navegaron entre orientaciones políticas y deportivas a raíz del apoyo de los dos jugadores que han vestido la camiseta de la selección Colombia hacia el “Tigre”.

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En el video que difundió de la Espriella el viernes 10 de julio, Mina reconoció el golpe por la derrota de la Tricolor en la tanda de tiros penales ante los suizos luego de empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios y los 30 minutos de tiempos extra, pero lo contrastó con el resultado electoral.

De la Espriella comparó el resultado del partido de Colombia ante Suiza con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que superó a Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Estamos muy tristes por no haber pasado, pero igualmente estamos contentos porque usted quedó. Nosotros, pues nuestras convicciones, nuestros pensamientos, hermano, estamos firmes como usted”, dijo el defensor que entró de cambio para los últimos minutos del partido de la Copa Mundial de la FIFA que se celebró en Vancouver (Canadá), debido a la lesión que sufrió Jhon Lucumí.

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El presidente electo respondió con un mensaje de consuelo y trasladó el centro de la conversación hacia la política. Les dijo que, aunque Colombia quedó eliminada tras una “tensa contienda” con Suiza, “se ganó el partido más importante el 21”, en alusión a la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio de 2026.

Estas palabras, sumada a la presencia en la videollamada de otros dos integrantes de la selección Colombia en el Mundial 2026 (Juan Fernando Quintero y James Rodríguez), generó indignación en el activista y excandidato al Congreso por la Alianza Verde, Juan David Gómez Camacho, que reprochó a los deportistas y recordó que algunos de ellos tuvieron que padecer en carne propia las consecuencias de una de los fenómenos más complejos y críticos en la historia reciente del conflicto armado: las acciones de los grupos paramilitares.

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Gómez Camacho se refirió a la videollamada de De la Espriella el mismo viernes 10 de julio que el presidente electo compartió el video que quedó como recuerdo del momento, en su perfil de X - crédito @GomezCamach92/X

“A Cuadrado los paracos le mataron al papá, a Quintero le tocó vivir la desaparición forzada de su padre en la comuna 13 donde luego fue la operación Orión y Mina le tocó sobrevivir al bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidad de Colombia) en Guachené”, inicia el mensaje que compartió Gómez Camacho la tarde del mismo viernes 10 de julio en su cuenta de X.

Al final de su publicación, el exaspirante al Congreso sentenció: “Hoy se la chupan al mejor amigo de Mancuso. Valen mierda”, haciendo alusión al presidente electo y a Salvatore Mancuso, el exlíder paramilitar y hoy gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro.

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Estas palabras no pasaron inadvertidas en la red social y provocó un debate virtual, en el que los internautas estuvieron divididos entre quienes apoyaron a Gómez y los que le replicaron.

“A Luis Díaz le secuestraron al papá y le recuerdo que fue hace poco que sucedió, quién, un grupo armado fiel seguidor de Petro, ustedes lo que están es podridos”, mencionó uno de los ciudadanos que interpeló al activista, al hacer referencia al rapto de Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, el progenitor del atacante guajiro y figura del Bayern Múnich, por parte del ELN (Ejército de Liberación Nacional) a finales de octubre de 2023, y su posterior liberación a inicios de noviembre de ese mismo año.

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Además de Cuadro y Mina, y en el video también aparecen James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que le enviaron su saludo al nuevo mandatario - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por su parte, uno de los usuarios que se mostró del otro lado de la orilla, escribió sobre los jugadores: “Esa gente con tal de sentirse del grupo selecto de la “alta clase” mandan pa’ la mierda el legado de sus familias. Ni perdón ni olvido para ratas miserables de nuestro país. Alguna vez cantamos junto el himno hoy apoyan destripar a los de menos. Pero Todo bien…”

Cuadrado definió la jornada electoral como “la más importante”

En otro aparte de la videollamada con De la Espriella, Cuadrado intervino luego para reforzar la lectura del resultado electoral a la que se refirió el presidente electo.

“Uy, sí, ese es el más importante, hermano, porque la verdad, como tú dices, fue una horrible noche. Gracias a Dios ahora...”, afirmó el carrilero durante la conversación, y que estuvo durante el Mundial 2026 dándole apoyo a sus excompañeros de la Tricolor por medio de la oración.

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De la Espriella agradeció la representación del plantel y destacó el esfuerzo que, a su juicio, hizo el equipo en el campeonato, y no ocultó su admiración por los jugadores y añadió: “Hay más futuro que pasado. Se hizo un trabajo espectacular y al final del día, Dios dispone y hay que seguir luchando”.

Además del video, De la Espriella señaló en el mensaje adjunto desde su perfil en X: “Gracias por representar a Colombia con orgullo y por creer que, unidos, podemos construir el país que todos soñamos”.