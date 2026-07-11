Inpec evalúa permanencia de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros tras escándalo por retoques estéticos

Epa Colombia se realizó procedimiento estético a escondidas - Escuela de Carabineros/Polícia Nacional

Un procedimiento estético dentro de la Escuela de Carabineros y un acumulado de 12 cuestionamientos volvieron a poner bajo revisión la permanencia de Daneidy Barrera Rojas, conocicida como Epa Colombia, en ese centro de reclusión de Bogotá.

Según el expediente fechado el 4 de julio de 2026, la influenciadora habría recibido una aplicación de rellenos en glúteos, pómulos, mentón y labios. En efecto, las autoridades cuentan con evidencias sobre señales físicas observadas en Barrera; además, la versión de su compañera de habitación sobre un presunto tratamiento cosmético practicado durante una visita y el hallazgo posterior de insumos médicos.

Ese episodio se suma a quejas por su comportamiento e ingreso o intento de ingreso de celulares, insumos camuflados en alimentos, insultos a custodios y otros incidentes que podrían influir en su continuidad en este centro de reclusión.

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Uno de los reportes a los que accedió Semana fue firmado por la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, y lo dirigió al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La mayor relató que el 2 de junio de 2026, a las 10:30 a. m., observó inflamación en los labios de Barrera y pequeñas equimosis en el rostro. Al preguntarle si se había sometido a un procedimiento médico o estético, la interna respondió que no tenía ninguna novedad y que no se había realizado intervención alguna.

La alerta surgió después por cuenta de Margareth Chacón, compañera de habitación de Barrera en la Escuela de Carabineros. Conforme a la versión de la reclusa, el 31 de mayo de 2026, durante el horario de visita, uno de los visitantes le habría practicado un procedimiento estético con sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios.

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Ese reporte añade que, tras esa supuesta intervención, Barrera habría presentado dolor fuerte y episodios de fiebre durante la noche. La versión quedó consignada en el informe como dicho de una tercera persona y no como constatación directa de la oficial.

Los insumos hallados y la versión sobre su ingreso

Los reportes oficiales señalan que Daneidy Barrera Rojas, creadora de contenido y empresaria, se habría puesto rellenos en glúteos, pómulos, mentón y labios - crédito redes sociales

En ese mismo cruce de versiones, Chacón habló de cómo habrían entrado las jeringas y otros elementos usados en la intervención. Según el informe, le dijo a Pinto que el 30 de mayo de 2026 el intendente Wilson Beltrán habría entregado una bolsa por la ventana trasera de la habitación y mencionó además un supuesto pago por medio de la plataforma Nequi a la esposa del uniformado.

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La mayor consultó al intendente señalado y dejó su respuesta en el reporte, Beltrán reconoció que Barrera le pidió ingresar un domicilio con un helado, que él entregó por la ventana trasera, pero aseguró que desconocía cualquier contenido adicional de la bolsa.

Al día siguiente, el 3 de junio de 2026, Pinto hizo una visita a las habitaciones junto con personal de custodia y la oficial de servicio. En el cuarto ocupado por Barrera y Chacón encontraron frascos de lidocaína al 2%, Pisacaína, ácido hialurónico, Newcaína, almohadillas de alcohol con clorhexidina, cápsulas, gasas, suero fisiológico, lancetas retráctiles, agujas hipodérmicas y jeringas, entre otros elementos.

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Los antecedentes disciplinarios dentro de Carabineros

El hallazgo de celulares en celdas, incluido uno en manos de la creadora de contenido, genera dudas sobre su permanencia en la estación y la posibilidad de acceder a beneficios judiciales - crédito Policía Nacional

El informe de la mayor Luz Amparo Pinto Rivera no se limitó a ese episodio y relacionó otras novedades atribuidas a Barrera desde sus primeros días en el lugar de reclusión. Una de ellas data del 3 de septiembre de 2025, pocos días después de su llegada a la Escuela de Carabineros, cuando le hallaron tres dispositivos móviles y uno de ellos, según el reporte, era de la empresaria de las queratinas.

Otro antecedente quedó fechado el 15 de diciembre de 2025 y reseña un intento de ingreso de elementos prohibidos camuflados en alimentos. Entre esos objetos había medicamentos e insumos médicos.

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Un reporte del 9 de enero de 2026 menciona quejas presentadas por otras personas recluidas con ella. El 17 de enero de ese año también quedó registro del ingreso de un vehículo Mini Cooper morado que, según Barrera, iba a regalar a su novia, además de una discusión con Chacón y de un cruce con un custodio que le pidió bajar el volumen de la música.

En otro informe entregado por el patrullero Camilo Stibens Castillo dirigido a Andrea Aguirre Duarte, jefe del Grupo de Carabineros, indicó que el 13 de diciembre de 2025, a las 2:30 p. m., llegó un domicilio enviado por el conductor y escolta de Karol Barbosa con un almuerzo en una caja grande de icopor, donde al verificar el contenido encontraron 60 jeringas de tres milímetros, dos frascos de bótox, un paquete de hielo plástico, 20 jeringas Juvederm Ultra Plus Lidocaine, cuatro jeringas Harmony, tapabocas, guantes de látex y pinzas, entre otros elementos.

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Las quejas de los custodios y el riesgo de traslado

Varios oficiales se han quejado de la actitud de Epa Colombia- crédito Colprensa

A los reportes por objetos prohibidos se suman quejas por agresiones verbales y amenazas a uniformados. El patrullero Daniel David Villamil informó el 9 de enero de 2026 que la creadora de contenido lo increpó en tono amenazante y le dijo: “Ya van dos veces con usted; a la tercera, aténgase”.

La patrullera Tania Nicolle Morales también consignó otro episodio el 14 de marzo de 2026, durante la verificación de elementos que ingresó Martha Cecilia Rojas, madre de Barrera. Según su reporte, la visitante protestó por la revisión de la comida y luego la interna agregó: “Qué tal esta estúpida de mierda, abusiva”, mientras tres patrulleros intervinieron para evitar una agresión.

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Uno de los hechos más recientes ocurrió el 6 de julio de 2026, cuando no autorizaron el ingreso de un domicilio por fuera del horario permitido. En ese incidente, según la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, Barrera reclamó por la decisión y le dijo: “Eso… siga grabando, estúpida”, en un episodio que, de acuerdo con Semana, presenció Wadith Manzur.

La sucesión de informes oficiales, que abarca desde septiembre de 2025 hasta julio de 2026, quedó remitida al Inpec para que valore la conducta de Barrera dentro del centro especial de reclusión. Esa revisión podría influir en la continuidad de la interna en la Escuela de Carabineros o abrir paso a un retorno a El Buen Pastor.

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