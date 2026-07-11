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Canciller japonés Toshimitsu Motegi visitaría Colombia en agosto: podría estar en la posesión de Abelardo de la Espriella

La agenda en América Latina incluiría México, Panamá y Ecuador, con reuniones con ministros y un posible paso por Bogotá para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto

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Toshimitsu Motegi evalúa viajar a Colombia a comienzos de agosto y no se descarta que asista a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto - crédito Alet Pretorius/Reuters
Toshimitsu Motegi evalúa viajar a Colombia a comienzos de agosto y no se descarta que asista a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto - crédito Alet Pretorius/Reuters

El ministro japonés Toshimitsu Motegi evalúa viajar a Colombia a comienzos de agosto y no se descarta que asista a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, en una gira latinoamericana orientada a reforzar la cooperación económica y a asegurar cadenas de suministro de minerales críticos y energía, según informó la agencia EFE a partir de fuentes oficiales.

La visita se inscribe en una estrategia más amplia de Tokio para diversificar su abastecimiento energético: Japón importa cerca del 90% de su petróleo de Oriente Medio y, en los últimos meses, ha intensificado contactos con países de esa región, de Asia Central, de Latinoamérica, además de Estados Unidos y Canadá.

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De acuerdo con la información difundida por la agencia, Motegi prevé incluir en su recorrido a México, Panamá, Ecuador y Colombia, donde buscaría reunirse con sus homólogos.

En el caso colombiano, la posibilidad de asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo aparece como uno de los puntos abiertos de la agenda.

Abelardo de la Espriella y el embajador Shimizu Toru revisaron una hoja de ruta para fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos entre Colombia y Japón - crédito @defensoresco/X
Abelardo de la Espriella y el embajador Shimizu Toru revisaron una hoja de ruta para fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos entre Colombia y Japón - crédito @defensoresco/X

La eventual escala del ministro de Exteriores de Japón en Bogotá coincide con movimientos previos del gobierno entrante para estrechar la relación con dicho país.

Abelardo de la Espriella se reunió el jueves 9 de julio con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, dentro de la agenda internacional con la que busca fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos entre ambos países.

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A ese encuentro asistió también el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Durante la reunión se revisó una hoja de ruta para ampliar, diversificar y profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones, promover el turismo, impulsar la innovación y abrir nuevos mercados de alto valor para los productos colombianos.

Motegi prevé incluir en su recorrido a México, Panamá, Ecuador y Colombia para reunirse con sus homólogos y avanzar en la agenda bilateral - crédito Michel Euler/Reuters
Motegi prevé incluir en su recorrido a México, Panamá, Ecuador y Colombia para reunirse con sus homólogos y avanzar en la agenda bilateral - crédito Michel Euler/Reuters

Así mismo, dentro de su gira por Latinoamérica, el jefe de la diplomacia nipona también planea reunirse en México con funcionarios del Gobierno y con empresarios para ampliar la inversión de compañías japonesas.

Ese tramo del viaje llega un mes después de que Motegi y el funcionario mexicano Roberto Velasco acordaron reforzar la cooperación energética y económica ante la crisis derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su efecto sobre los precios del combustible.

En Panamá, según la agencia de noticias japonesa Jiji, el ministro reafirmará la cooperación bilateral vinculada al funcionamiento estable del canal, una ruta marítima central para la logística internacional. En Ecuador, las conversaciones podrían centrarse en recursos y energía.

El Gobierno entrante busca ampliar exportaciones y destrabar un acuerdo económico

El Gobierno entrante de Colombia impulsa el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y prevé confirmar desde el 7 de agosto su participación en la Expo 2027 de Yokohama - crédito @defensoresco/X
El Gobierno entrante de Colombia impulsa el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y prevé confirmar desde el 7 de agosto su participación en la Expo 2027 de Yokohama - crédito @defensoresco/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo que Japón será un socio estratégico de Colombia y planteó que la relación debe consolidarse sobre una base de respeto mutuo, confianza, tecnología, desarrollo e interés nacional.

El encuentro con el embajador del país asiático también se enfocó en ampliar las oportunidades para las exportaciones colombianas hacia ese mercado, con impacto esperado sobre la industria, el agro, los emprendedores y las empresas del país.

El gobierno electo señaló además que seguirá impulsando las negociaciones para concretar el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón.

Para la administración entrante, ese instrumento es una prioridad estratégica para fortalecer la integración económica y ampliar el comercio bilateral.

Al término de la reunión, De la Espriella afirmó: “Japón será un aliado estratégico de Colombia en la ‘Patria Milagro’. Vamos a trabajar para que nuestros productos lleguen a más mercados, para atraer más inversión al país y para que el mundo conozca la capacidad productiva, la riqueza, la belleza y la berraquera de Colombia”.

El documento divulgado tras el encuentro también indicó que, a partir del 7 de agosto, el Gobierno electo confirmará la participación de Colombia en la International Horticultural Expo 2027, Green×Expo 2027, que se celebrará en Yokohama, como vitrina para exhibir la biodiversidad, el talento, la riqueza y el potencial exportador del país.

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