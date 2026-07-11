Inundaciones en Casanare dejan a más de 4.200 familias damnificadas y obligan a evacuar comunidades enteras

Las lluvias más intensas en décadas obligaron a evacuar familias y activar alertas rojas, mientras continúan los censos y se distribuyen ayudas entre los damnificados en zonas rurales y urbanas - crédito @alexandramonto/ X

El departamento de Casanare enfrenta una emergencia invernal de grandes proporciones tras varios días de lluvias intensas que han provocado el desbordamiento de ríos y el aislamiento de numerosas comunidades rurales y urbanas.

Más de 4.200 familias han resultado damnificadas por las inundaciones, una cifra preliminar que podría aumentar conforme avanzan los censos en las zonas afectadas.

Las precipitaciones, consideradas las más intensas en décadas, han obligado a las autoridades a declarar la calamidad pública en todo el territorio departamental. Las alertas rojas permanecen activas en las cuencas de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto, Cravo Sur y Tocaría, cuyos caudales han superado los niveles habituales.

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Ola invernal golpea Casanare, miles de familias damnificadas y emergencia en varios municipios - crédito @ReneColombia2 / X

El municipio de Nunchía se ha convertido en uno de los epicentros de la emergencia. Allí, el desbordamiento del río Tocaría inundó extensas zonas rurales, dejó a varias familias incomunicadas y obligó a evacuaciones de emergencia. En sectores como Sirivana y El Pretexto, las familias vieron sus viviendas rodeadas por el agua, mientras los caminos veredales y las zonas productivas quedaron anegados. Las imágenes muestran casas completamente aisladas y habitantes dejando sus hogares para proteger sus vidas y rescatar algunas pertenencias.

La situación en Yopal, Algarrobo, San Luis de Palenque, Hato Corozal y otros municipios es igualmente crítica. En varios de ellos, más del 70% de la población ha resultado afectada por las inundaciones. Los organismos de socorro y la Fuerza Pública mantienen operativos de rescate y atención humanitaria. Los bomberos voluntarios de Yopal han desplegado equipos especializados para evacuar a las personas atrapadas y rescatar animales en riesgo dentro de las fincas inundadas. Las operaciones se han extendido a lo largo de la noche y la madrugada, enfrentando condiciones climáticas adversas y vías completamente cubiertas por el agua.

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El departamento de Casanare vive una emergencia invernal tras intensas lluvias que desbordaron ríos y aislaron comunidades en zonas rurales y urbanas - crédito @FuerzaAereaCol/ X

Las autoridades han advertido que las evacuaciones deben realizarse exclusivamente por vía acuática, ya que la persistencia de las lluvias ha impedido el uso de aeronaves para apoyar las labores de rescate. Esta limitación dificulta la atención a las comunidades más apartadas y obliga a priorizar la evacuación de personas en situación de mayor vulnerabilidad. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene la alerta roja sobre los ríos principales y pide a la población evitar transitar por zonas inundadas, mantenerse alejados de las riberas y acatar todas las recomendaciones de los cuerpos de socorro.

En medio de la emergencia, la administración departamental ha hecho un llamado a la solidaridad. Se ha activado una convocatoria pública para recolectar elementos de primera necesidad, como agua potable, alimentos no perecederos, pañales, hamacas y colchonetas, con el fin de atender a las familias damnificadas. Las autoridades insisten en la importancia de canalizar el apoyo ciudadano y empresarial para garantizar la asistencia humanitaria mientras se evalúan los daños y se restablecen las condiciones mínimas de bienestar en las comunidades afectadas.

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Municipios como Yopal, Algarrobo, San Luis de Palenque y Hato Corozal enfrentaron inundaciones que afectaron a más del 70% de su población, y los equipos de rescate operaron en condiciones extremas - crédito @FuerzaAereaCol/ X

El Ejército Nacional ha desplegado tropas de la Décima Sexta Brigada hacia los puntos críticos, especialmente en Sirivana (Nunchía), para apoyar las labores de evacuación y el traslado de personas hacia lugares seguros. “Los soldados apoyaron la evacuación de personas que se encontraban en sectores de difícil acceso, contribuyendo a su traslado hacia lugares seguros. De igual manera, facilitaron el transporte de alimentos, ropa, medicamentos y demás ayudas humanitarias, llevando estos elementos hasta las zonas más inundadas para garantizar la atención oportuna de las familias afectadas”, indicó la institución en un comunicado oficial.

Además, las tropas facilitaron el traslado de personal especializado encargado de brindar atención a la emergencia, permitiendo que los organismos competentes llegaran a las comunidades que requerían asistencia inmediata.

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El Ejército Nacional desplegó la Décima Sexta Brigada en Sirivana y otros puntos críticos para evacuar personas y transportar suministros esenciales a las áreas inundadas - crédito @FuerzaAereaCol/ X

Las labores de rescate han sido continuas y coordinadas entre los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las administraciones municipales. La prioridad ha sido proteger la vida de quienes permanecían aislados y garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Los recorridos de verificación continúan en las áreas rurales y urbanas afectadas, mientras las autoridades departamentales consolidan el balance de daños y el número total de familias damnificadas.