Petro ordenó al ministro de Hacienda presentar por quinta vez una reforma tributaria en el Congreso: “Ni un solo impuesto a la gente que trabaja”

Petro ordenó al ministro de Hacienda presentar por quinta vez una reforma tributaria en el Congreso - crédito Adobe Stock/Colprensa

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro frenar el gasto público antes de plantear una nueva reforma tributaria, al referirse a la situación fiscal del país.

Gómez Martínez sostuvo que el presupuesto presentado al Congreso de la República tiene un faltante de $13 billones y que la primera tarea del actual titular de la cartera es “parar el gasto” y corregir ese desfinanciamiento.

El ministro designado cuestionó que se impulse una reforma tributaria para cubrir el déficit y rechazó que la carga recaiga sobre los ciudadanos: “Hacer una gran parranda y después pasarle la cuenta a los colombianos me parece que no es ético”, dijo en rueda de prensa desde Barranquilla.

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En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, volver a presentar una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República el 20 de julio de 2026, día en el que comienza el periodo legislativo.

El jefe de Estado saliente afirmó que el proyecto de ley debe gravar las rentas de los mayores especuladores y estafadores de Colombia - crédito @petrogustavo/X

En su análisis, sostuvo que el proyecto de ley debe promover que las personas más ricas del país paguen mayores impuestos. Además de enfocarse en mejorar los mecanismos fiscales del país con el fin de evitar la fuga de capital.

“Ordenó a miinistro de hacienda presentar por quinta vez, una reforma tributaria como proyecto de ley progresiva como ordena la constitución de 1991, que grave las rentas de los mayores especuladores y estafadores de Colombia y sus dineros en los paraísos fiscales untados de narcotráfico; el 20 de julio, día del segundo grito de independencia nacional de Colombia (sic)”, escribió Petro en X.

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Y agregó: “Ni un solo impuesto a la gente que trabaja, ni ninguna restricción de gasto a los derechos del pueblo trabajador”.

La última reforma tributaria de Petro busca recaudar más de $20 billones en 2027

Germán Ávila, ministro de Hacienda, las metas de recolección del proyecto de ley que será radicado en el legislativo el 20 de julio de 2026 - crédito @minhacienda/X

Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó que el Gobierno nacional presentará una reforma tributaria progresiva para aumentar el recaudo y sostener las finanzas públicas, después de atribuir a decisiones del Congreso de la República y de las altas cortes un faltante de $61,9 billones que, según dijo, redujo la capacidad de maniobra de la administración de Gustavo Petro.

Ávila explicó que la iniciativa tendrá metas de recaudo escalonadas hasta el final de la década. El esquema presentado fija ingresos adicionales de $21,8 billones en 2027, $32,7 billones en 2028, $34,9 billones en 2029 y $37 billones en 2030.

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En efecto, sostuvo que la propuesta busca una mayor carga sobre los patrimonios más altos y un resguardo para los sectores de menores ingresos. “La reforma que proponemos es una reforma progresiva, donde los mayores patrimonios aporten más y se proteja a las personas de menores ingresos en Colombia”, afirmó.

En la explicación oficial, la necesidad del proyecto se conecta con lo que el jefe de la cartera describió como una “estrategia de asfixia fiscal” contra el Gobierno. Según Ávila, distintas decisiones legislativas y judiciales impidieron la entrada de recursos previstos para atender compromisos del Estado.

Germán Ávila explicó que en total la reforma tributaria buscará recolectar 61 billones de pesos - crédito Presidencia

El ministro ubicó en $61,9 billones el impacto conjunto de esas decisiones. Entre los factores mencionó el hundimiento de dos proyectos de reforma tributaria y la declaratoria de inexequibilidad de las emergencias económicas promovidas por el Ejecutivo.

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La respuesta directa del Gobierno nacional al problema fiscal es que la restricción no proviene solo de la falta de nuevos ingresos, sino del peso creciente de gastos que no pueden ajustarse con facilidad. En las cifras expuestas por Hacienda, esa inflexibilidad pasó del 87,5% en 2024 al 93,1% en 2025, hasta llegar al 93,7% en 2026.

Ávila también rechazó la idea de que la deuda pública haya tenido un crecimiento desmedido durante el actual cuatrienio. “No es cierto que la deuda haya crecido en el cuatrienio del presidente Gustavo Petro”, dijo.