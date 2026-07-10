Presidente del Senado aclaró si es posible una eventual posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: “Presentarlo el 20 de julio”

La investidura del mandatario electo en una guarnición podría autorizarse si una proposición obtiene respaldo en el Senado y en la Cámara, según explicó Lidio García durante un acto en Cartagena - crédito @lafm/X

El presidente del Senado de la República, Lidio García, dijo en Cartagena que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en una guarnición militar sería posible si el Congreso lo avala mediante una proposición que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Según explicó, el trámite “hay que presentarlo el 20 de julio y pues ahí se dejará tramite a ese proposición para que eso no tenga ningún tipo de problema y pueda revestirse de legalidad y de constitucionalidad”.

De acuerdo con el congresista, ese proceso permitiría dejar todo listo para el 7 de agosto, cuando De la Espriella asumirá oficialmente el cargo.

Durante su rendición de cuentas, García también se refirió al empalme entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo, y expresó: “Lamentable que no se puedan poner de acuerdo porque hay que respetar la voluntad del pueblo y la democracia. Ojalá puedan llegar a un feliz término con el tema del empalme porque eso es de ley, eso es de ley y hay que buscar la manera de zanjar esa fractura, esa herida”.

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Así mismo, el senador añadió que la posesión de De la Espriella podría realizarse desde Barranquilla y reiteró que la presentación oficial de la proposición sería el 20 de julio.

El movimiento Salvación Nacional impulsa propuesta para que Abelardo de la Espriella se posesione en una base militar

Salvación Nacional impulsará en el Congreso proposiciones para que Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto en una base militar y no en el Capitolio Nacional - crédito Iván Valencia/AP

El movimiento Salvación Nacional impulsará en el Congreso proposiciones para que Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto en una base militar y no en el Capitolio Nacional, una decisión que solo sería viable si el Senado y la Cámara de Representantes autorizan sesionar ese día en una sede distinta como señal de respaldo a las fuerzas armadas y bajo el argumento de la descentralización.

La discusión no se resolvería antes de la instalación del nuevo Legislativo, prevista para el 20 de julio. Recién entonces podrían tramitarse dos proposiciones, una en cada corporación, para habilitar el cambio temporal de sede y permitir que la ceremonia se haga en la guarnición militar que resulte escogida.

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Según Caracol Radio, el secretario general del Senado de la República Diego González explicó que la Constitución Política y la Ley 5 de 1992 contemplan la posibilidad de que el Congreso cambie temporalmente de sede, siempre que exista acuerdo entre ambas cámaras.

González explicó que la sede ordinaria del Congreso es el Capitolio, aunque las normas permiten que el Senado y la Cámara acuerden trasladarse a otro lugar. La condición jurídica no depende de una decisión unilateral del Ejecutivo, sino de un aval formal de las dos corporaciones.

La posesión en una guarnición militar requiere que el Congreso en pleno sesione legalmente en ese lugar y, sin esa decisión, el acto debe hacerse en el Capitolio Nacional - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En esa línea, el funcionario sostuvo: “El señor presidente podría posesionarse en una base o en una guarnición militar si se dan unos elementos”.

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Luego precisó que, si ambas cámaras se ponen de acuerdo, el Congreso en pleno podría trasladarse para que el presidente electo tome posesión.

La iniciativa política ya fue anunciada por Movimiento de Salvación Nacional, que presentará, apoyará y votará positivamente las proposiciones en Senado y Cámara para habilitar la sesión del 7 de agosto fuera de la sede tradicional.

La controversia surgió después de que De la Espriella solicitara apoyo a la Presidencia de la República para coordinar visitas a tres bases militares y evaluar cuál podría albergar la ceremonia. Esa gestión abrió la discusión sobre los márgenes legales para modificar el lugar del acto de investidura.

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La controversia surgió después de que Abelardo de la Espriella pidiera apoyo a la Casa de Nariño para coordinar visitas a tres bases militares y evaluar la ceremonia - crédito Sergio Acero/Reuters

La Casa de Nariño respondió que el procedimiento habitual establece que el nuevo jefe de Estado debe jurar ante el Congreso en pleno. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el Legislativo estudie una variación del sitio donde se cumpliría esa sesión.

González señaló que, una vez instalado el nuevo Congreso y recibida la solicitud formal del presidente electo, podría aprobarse una proposición en una y otra cámara para autorizar el traslado.

El secretario también explicó cuál sería la exigencia operativa para que la sesión sea válida fuera del Capitolio: “Lo que se necesita para que funcione el Congreso pleno es que exista un quórum decisorio, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, por separado”.

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Con ese mínimo de asistencia, la sesión podría realizarse legalmente en la base militar seleccionada. La viabilidad de la posesión en una guarnición dependerá, así, de dos decisiones formales del Congreso y de que cada cámara reúna el quórum requerido el día de la ceremonia.