Colombia

Gustavo Petro se pronunció sobre la posibilidad de que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar: le envió petición al Congreso

El mandatario saliente sostuvo que, en la sesión de instalación del nuevo Congreso del 20 de julio, se debe decidir si la corporación se traslada en pleno o no a otro lugar del país y si esa medida es legal

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Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS
Vuelve a haber polemica entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro,ahora es por la posesión presidencial - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella pidió al Congreso de la República una definición institucional sobre si es viable trasladar la sede legislativa para la ceremonia de posesión prevista el 7 de agosto de 2026, con el fin de evaluar que el acto se realice fuera de Bogotá.

En la carta, conocida la mañana del viernes 10 de julio de 2026, el gobierno electo solicitó que la respuesta sea rápida porque necesita “definiciones previas” para la preparación logística y protocolar antes de la instalación del nuevo Congreso, fijada para el 20 de julio de 2026.

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- crédito cortesía
Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse como presidente en una base militar - crédito cortesía

La solicitud fue enviada el 9 de julio de 2026 a los secretarios del Senado y la Cámara de Representantes, Diego Alejandro González y Jaime Luis Lacouture, en ese orden. El texto plantea el interés del nuevo Gobierno en analizar un lugar distinto a la capital colombiana para la posesión.

Según el comunicado oficial firmado por Mariana Pacheco Montes, coordinadora del empalme del sector Relaciones Exteriores, el artículo 192 de la Constitución Política establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso de la República. La misiva sostiene, además, que el artículo 140 y la Ley 5 de 1992 facultan al Congreso para trasladar su sede mediante un acuerdo entre ambas cámaras.

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“Se agradece que la respuesta a esta solicitud se emita con la mayor prontitud, dado que la preparación logística y protocolar de la ceremonia de posesión requiere definiciones previas a la fecha de instalación del nuevo Congreso”, concluye el escrito oficial.

Petro contestó a la petición de Abelardo de la Espriella y su equipo

El mandatario saliente sostuvo que en sesión de instalación del nuevo congreso el 20 de julio, se debe decidir si se traslada en pleno o no a otro lugar del país, y si es legal hacerlo - crédito @petrogustavo/X
El mandatario saliente sostuvo que en sesión de instalación del nuevo congreso el 20 de julio, se debe decidir si se traslada en pleno o no a otro lugar del país, y si es legal hacerlo - crédito @petrogustavo/X

Frente a la solicitud de Abelardo de la Espriella, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que hizo las averiguaciones correspondientes al Congreso de la República para determinar si se aprueba un cambio de sede y se realiza la posesión del nuevo gobierno en una guarnición militar.

En ese sentido, dijo que queda en manos del Legislativo definir si la petición del líder del movimiento Defensores de la Patria es valida o no, lo que contradice el pronunciamiento de Presidencia.

“El gobierno nacional ha solicitado al Congreso si se ha aprobado un cambio de su sede para dar posesión al nuevo gobierno. Cómo se trata de la cesión de instalación del nuevo congreso el 20 de julio, es esta sesión la que tiene que decidir si se traslada en pleno o no a otro lugar del país, y si es legal hacerlo (sic)”, escribió en su cuenta de X.

La negativa de Presidencia a Abelardo de la Espriella

La postura de la Presidencia fue notificada en una carta - crédito suministrado a infobae
La postura de la Presidencia fue notificada en una carta - crédito suministrado a infobae

La Presidencia de la República notificó al mandatario electo Abelardo de la Espriella que su posesión “no puede darse en una base militar” y que debe realizarse ante el Congreso en el Capitolio Nacional.

Conforme a lo expuesto en el documento, la Jefatura de Despacho “no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia de posesión se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional” y que cualquier cambio “corresponde, en todo caso, a una decisión propia del Congreso de la República”.

En efecto, citó el artículo 9º de la Ley 5 de 1992: “El Congreso tiene su sede en la capital de la República”, y recordó que, de acuerdo con el Decreto 770 de 1982 y esa ley, la posesión del mandatario debe hacerse ante el Congreso reunido en el Capitolio Nacional.

Basado en lo anterior, desde Presidencia explicaron que la solicitud de realizar la posesión presidencial en una base militares debe ser desestimada.

“La solicitud de apoyo para la visita anticipada a la Vigésima Brigada (Popayán), CACOM 7, Cantón Militar Pichincha (Cali), Tolemaida y la CAMAN (Madrid), en cuanto se encuentra motivada, según su propia comunicación, en la eventual decisión de realizar allí la posesión presidencial, no es procedente, por los fundamentos expuestos en el numeral anterior”, puntualiza el escrito.

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