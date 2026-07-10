Colombia

Presidente del Senado aseguró que Abelardo de la Espriella puede posesionarse en una guarnición militar: explicó qué debe hacer

El presidente electo quiere cambiar el lugar del acto protocolario para rendir honores a la fuerza pública

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Lidio García aseguró que se debe presentar una proposición al Congreso para que De la Espriella se posesione en una guarnición - crédito @SenadoGovCo/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesionará el 7 de agosto de 2026 en el cargo más importante del país. Aunque la normativa vigente establece que debe hacerlo ante el Congreso de la República, el mandatario electo quiere llevar a cabo el acto protocolario en una guarnición militar.

Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho, en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, precisó De la Espriella ante los medios de comunicación.

Hay un amplio debate sobre las posibilidades que tiene el presidente electo de posesionarse en una guarnición. Al respecto, Lidio García Turbay, presidente del Senado de la República, indicó que es posible cambiar el lugar de la ceremonia, siempre y cuando se haga una proposición formal al Legislativo.

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“Con respecto a la posesión del presidente electo en una guarnición militar, se podría si, a través de una proposición, se aprueba en cada una de las cámaras, en Senado y en Cámara de Representantes. Hay que presentarlo el 20 de julio y pues ahí se dará trámite a esa proposición para que eso no tenga ningún tipo de problema y pueda revestirse de legalidad y de constitucionalidad”, detalló.

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