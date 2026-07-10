Colombia

La historia detrás de la celebración del Día de la virgen de Chiquinquirá que favoreció la aprobación de un nuevo lunes festivo en Colombia

Debido a la aprobación de la Ley 2578 de 2026 que declara el 9 de julio como día festivo nacional, el lunes 13 de julio cayó día feriado

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crédito Claudia Contreras / Colprensa
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Colombia sumó en 2026 un nuevo día festivo nacional gracias a la Ley 2578, aprobada por el Congreso y promulgada el 1 de junio, que declara el 9 de julio como la fecha oficial para rendir homenaje a la virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Para recordar el origen de este día, una publicación de la Biblioteca Nacional de Colombia en Instagram, el jueves 9 de julio, describió el sentido histórico y cultural de esta decisión, que reconoce a la patrona del país y a la ciudad boyacense de Chiquinquirá como un centro de peregrinación y parte esencial de la identidad nacional.

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Según explica la Biblioteca, “el 1 de junio de este año, el Congreso de la República aprobó la Ley 2578 de 2026 que declara el 9 de julio como día festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá”.

La nueva ley, además, establece que cuando el 9 de julio no coincida con lunes, el descanso obligatorio se trasladará a ese día, en aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, por lo que en 2026 el festivo se celebrará el lunes 13 de julio.

El objetivo central de la conmemoración es “rendir homenaje a este municipio de Boyacá, como reconocimiento por ser un centro de peregrinación que ha cumplido un rol en la identidad cultural del país”. Esta decisión legislativa responde a una tradición de siglos vinculada no solo a la religiosidad, sino al desarrollo de la cultura nacional.

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- crédito @bibliotecanalco/IG
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El origen milagroso de la virgen de Chiquinquirá

La historia de la virgen del Rosario de Chiquinquirá está documentada en relatos que se remontan al siglo XVI.

La Biblioteca Nacional resalta que el municipio de “Chiquinquirá (ubicado en el departamento de Boyacá) es el lugar en el que sucedió la primera aparición de la Virgen María en la Nueva Granada”, actual territorio colombiano.

Los registros históricos cuentan que el encomendero Antonio de Santana encargó al artista Alonso de Narváez la elaboración de una pintura dedicada a la Virgen del Rosario, acompañada por San Antonio de Padua y San Andrés.

La imagen fue ubicada en principio en una pequeña ermita en el municipio de Suta, expuesta a la intemperie y, a causa del deterioro, trasladada posteriormente a un cuarto de una hacienda en Chiquinquirá.

La publicación detalló el acontecimiento considerado milagroso: “En 1586, la española María Ramos decide crear un espacio más adecuado para la imagen y, después de orarle, sucede la aparición y el milagro: el 26 de diciembre una mujer indígena llamada Isabel nota que la imagen se había restaurado y levitaba, mientras resplandecía”.

Este evento marcó el inicio de la veneración mariana en la región y la consolidación del culto a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como símbolo espiritual y social.

De la leyenda al patrimonio cultural

La importancia de la Virgen de Chiquinquirá fue creciendo a lo largo de los siglos, consolidándose como uno de los principales referentes de devoción nacional.

La Biblioteca Nacional resaltó en su publicación que “esta advocación mariana empieza a ser venerada y utilizada como un mecanismo de evangelización”, formando parte de la expansión del catolicismo y la identidad criolla en el territorio de la Nueva Granada.

El culto a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá ha trascendido generaciones. Miles de fieles visitan cada año la basílica de la ciudad para agradecer favores o pedir milagros.

El centro cultural recordó en su publicación que “su culto ha trascendido generaciones, sumando miles de fieles que acuden a la basílica de esta ciudad a pedir milagros”.

Los registros de novenarios y milagros asociados a la Virgen pueden consultarse en obras como «Verdadera histórica relación» de Pedro Tobar y Buendía (Madrid, 1735) y «Cronología de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá y su ciudad» de José Medrano Prieto (Bogotá, 1986), que documentan la devoción y los relatos sobre la aparición.

La Ley 2578 de 2026, aprobada por el Congreso de la República, busca preservar y promover el patrimonio inmaterial colombiano.

La publicación de la Biblioteca Nacional de Colombia concluye que la Virgen del Rosario de Chiquinquirá “es un símbolo nacional que une a los colombianos en torno a la fe, la historia y la cultura”, y que su conmemoración anual “permite mantener viva la memoria colectiva sobre las tradiciones y valores que han dado forma al país”.

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Día de la virgen de ChiquinquiráBiblioteca NacionalLunes festivo!3 de julio de 2026Origen históricoColombia-Noticias

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