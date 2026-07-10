Tribunal Superior de Bogotá revocó arresto y multa impuestos a Antonio Sanguino por desacato en tutela sobre denuncias de acoso en Rtvc

Los magistrados declararon la existencia de una carencia actual de objeto por hecho superado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción de cinco días de arresto y la multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes que habían sido impuestas al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dentro de un incidente de desacato promovido tras una acción de tutela presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña.

La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que al revisar en grado de consulta la providencia expedida el 1 de julio de 2026 por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá concluyó que la orden impartida en la sentencia de tutela ya había sido cumplida, razón por la cual declaró la existencia de una carencia actual de objeto por hecho superado y dejó sin efectos la sanción impuesta al jefe de la cartera laboral.

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Según el documento expedido por la Sala de Decisión Laboral, integrada por las magistradas Aura María Galindo Lizcano y Adriana Catherina Mojica Muñoz, esta última como ponente, el análisis del expediente permitió establecer que el Ministerio del Trabajo dio respuesta de fondo al derecho de petición que había originado la tutela.

En otro de los apartes de la decisión, la Sala indicó que la respuesta entregada por el Ministerio fue “congruente y suficientemente motivada frente a la totalidad de los aspectos planteados en la petición. En consecuencia, desapareció el incumplimiento que dio lugar a la declaratoria de desacato, por lo que no se configura el presupuesto objetivo necesario para imponer la sanción, circunstancia que releva a la Sala de examinar el elemento subjetivo“.

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Con fundamento en esas consideraciones, el tribunal resolvió “REVOCAR la sanción impuesta el 1.° de julio de 2026, por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá al Ministro del Trabajo, por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado". Asimismo, ordenó notificar a las partes e intervinientes y devolver el expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

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