Colombia

Velorio en iglesia de Bogotá terminó en batalla campal con agentes de la Policía: todo habría iniciado por unas motos mal parqueadas

El hecho ocurrió en la iglesia de San Pablo, ubicada en el barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda

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El caso se presentó la tarde del jueves 9 de julio en Bogotá - créditos @PasaenBogota/X

Un sepelio que se celebraba en la iglesia San Pablo, ubicada en el barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, terminó en un fuerte altercado entre policías y asistentes, con la participación incluso del sacerdote del templo, que terminó con heridas luego de que varios de los agentes agredieron a algunas de las personas presentes, entre las que había menores de edad y adultas mayores.

El incidente, ocurrido durante la ceremonia fúnebre y, según una de las primeras versiones que circuló en la zona y se viralizó en redes sociales la noche del jueves 9 de julio de 2026, se habría originado por un reclamo de los uniformados a varios motociclistas por el mal estacionamiento de sus vehículos. Algunos de ellos acompañaban el cortejo fúnebre.

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Según testimonios recogidos en el lugar, la situación se salió de control luego de que los policías ingresaron al recinto religioso para exigir a los dueños de las motocicletas que las retiraran.

Ante la negativa de los conductores, los agentes intentaron llevarse los vehículos, lo que provocó la intervención de miembros de la comunidad y asistentes al funeral. El enfrentamiento escaló y el propio cura de la iglesia se vio implicado en la discusión: de nada sirvieron sus intentos por llamar a la calma en medio del templo, que se convirtió en un ring de lucha libre.

En medio de la confusión y la tensión, se reportó que una niña resultó golpeada durante los hechos.

Varios de los presentes denunciaron la violencia y grabaron videos con sus celulares para tener registro de lo que, los mismos afectados, calificaron como un presunto caso de abuso de autoridad por parte del grupo de uniformados, en un evento que, señalaron, debía ser de recogimiento y consuelo para la familia del fallecido.

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Algunas de las grabaciones hechas por los feligreses muestran una gran presencia de policías en el interior y los alrededores de la iglesia, así como el momento en que los motociclistas son retirados y subidos a una patrulla, mientras se escuchan gritos y escenas de desesperación.

“Más respeto, es un velorio”, dijo una de las mujeres que, entre lágrimas, se sumió en la impotencia al ver cómo un momento de reflexión terminó siendo viral en las redes sociales.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha ofrecido una versión oficial de lo sucedido, pero le confirmó a Infobae Colombia que se pronunciarán la tarde del viernes 10 de julio de 2026.

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