Así quedó la cúpula del Ejército Nacional tras las constantes ‘barridas’ del Gobierno Petro: solo queda el 84% de los oficiales previstos en su estructura

El Ejército de Colombia tiene 9.180 oficiales frente a una planta autorizada de 10.923, con una cobertura del 84% y 1.743 vacantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Ejército de Colombia tiene hoy 9.180 oficiales, frente a una planta autorizada de 10.923; es decir, una cobertura del 84%, que deja 1.743 vacantes a lo largo de toda la carrera militar, desde subtenientes hasta generales, en medio de un contexto de deterioro del orden público y de una renovación de la cúpula que, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha sacado de la institución a más de 40 generales, según una revisión documental de El Tiempo.

El faltante no se concentra solo en los rangos más altos. Los documentos citados por el diario muestran que la brecha atraviesa casi toda la estructura de oficiales y alcanza tanto a quienes diseñan la estrategia institucional como a los militares que ejercen mando directo sobre unidades desplegadas en el territorio.

PUBLICIDAD

En la cúspide del escalafón, la planta prevé seis generales y hoy hay cuatro en servicio; en el grado de mayor general, la estructura contempla 30 oficiales, pero el registro actual muestra nueve, una diferencia de 21 cargos.

La reducción sigue en brigadier general: deberían existir 50 oficiales y actualmente hay 39, con 11 vacantes. Sumados, los tres grados de la cúpula del Ejército presentan 34 oficiales menos de los autorizados.

Imagen de referencia. La cúpula del Ejército registra 34 oficiales menos de los autorizados entre los grados de general, mayor general y brigadier general - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El déficit aumenta al bajar hacia los niveles encargados del mando de unidades y de la planeación operativa. En el rango de coronel, la planta autoriza 584 oficiales y el Ejército cuenta con 471, lo que deja un faltante de 113.

PUBLICIDAD

Entre los tenientes coroneles, que suelen comandar batallones o cumplir tareas de planeación y estado mayor, la diferencia asciende a 251 oficiales. La estructura fija 1.280 cupos y el personal activo llega a 1.029.

Uno de los mayores vacíos aparece en el grado de mayor, considerado el enlace entre el mando táctico y la conducción operacional. Allí hay 2.261 activos frente a una planta de 2.629, una brecha de 368 oficiales.

La reducción también alcanza los grados que alimentan el relevo generacional de la oficialidad. En capitán, el cupo habilitado es de 1.813 y hoy hay 1.631; en teniente, la planta es de 1.974 y el registro actual marca 1.658; en subteniente, primer grado de la carrera militar, la oferta es de 2.557 y los puestos ocupados son 2.078.

PUBLICIDAD

Analistas militares consultados por el medio citado señalaron que estas cifras deben leerse dentro de la lógica propia de la carrera militar. Explicaron que el Ejército históricamente no ha alcanzado el 100% de la planta autorizada porque su estructura es piramidal y los ascensos, retiros e incorporaciones producen vacantes permanentes en distintos grados.

El Ejército Nacional negó una salida masiva de personal y afirmó que los retiros se ajustan a los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 - crédito @COL_EJERCITO/X

La institución respondió después de que circularan versiones sobre una reciente barrida de oficiales en la que fueron retirados 10 coroneles. En un comunicado, el Ejército Nacional negó que exista una salida masiva de personal y sostuvo que los retiros obedecen a los procedimientos previstos en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000.

PUBLICIDAD

Según la institución, esas decisiones se toman mediante evaluaciones periódicas, comités de revisión y criterios asociados al tiempo de servicio, el desempeño y las necesidades institucionales.

El Ejército añadió que, por la naturaleza piramidal de su estructura, cada grado tiene un número limitado de cargos y no todos los oficiales pueden ascender.

La fuerza también indicó que una parte importante de los retirados ya había cumplido el tiempo necesario para acceder a la asignación de retiro. Al mismo tiempo, señaló que continúan incorporándose nuevas promociones de oficiales, suboficiales y soldados.

El Gobierno Petro habría ordenado el retiro de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares para evitar obstaculizar diálogos de paz con el clan del Golfo

Imagen de referencia. La reestructuración en el Ejército Nacional fue vinculada con la intención de facilitar diálogos de paz con el clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Gobierno de Colombia dispuso el 12 de agosto de 2022 la salida de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares, una reestructuración que se vinculó con la intención de facilitar diálogos de paz con el clan del Golfo, dos semanas después del inicio de la presidencia de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

La decisión volvió al centro del debate tras la revelación de documentos y audios que sugerían que la depuración apuntaba a evitar obstáculos en las negociaciones de paz. La medida fue conocida como una “barrida de generales”.

El entonces comandante del Ejército el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez indicó que el relevo respondía a directrices del Gobierno nacional bajo el concepto de “Seguridad Humana por la Paz, el Desarrollo y los Derechos Humanos en todo el territorio”.

Los cambios alcanzaron divisiones, brigadas y comandos especiales, y permitieron a los nuevos líderes conformar sus equipos de mando.

Entre los oficiales relevados se mencionó al mayor general Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, la mayor general María Paulina Leguizamón Zárate y la mayor general Esperanza Galvis Díaz.

PUBLICIDAD

También salieron el mayor general Álvaro Vicente Durán Pérez, el brigadier general Ruddy Smith Arias Rodríguez y el brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, además de comandantes territoriales como Néstor Enrique Caro Gutiérrez, Nairo Javier Martínez Jiménez y Ricardo Heriberto Roque Salcedo.

La lista de retirados abarcó altos mandos del Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional y otras áreas, incluidos comandantes de brigadas, divisiones, fuerzas especiales y jefes de áreas operativas y de sanidad.