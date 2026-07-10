Colombia

Abelardo de la Espriella no podrá posesionarse en una base militar, según le notificó la Presidencia: estas son las razones

Por medio de una carta, el saliente Gobierno señaló que el acto protocolario debe realizarse en el Congreso de la República

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella no podría posesionarse en una guarnición militar según la Presidencia - crédito Reuters/Colprensa
Abelardo de la Espriella no podría posesionarse en una guarnición militar según la Presidencia - crédito Reuters/Colprensa

La Presidencia de la República notificó al mandatario electo Abelardo de la Espriella que su posesión “no puede darse en una base militar” y que debe realizarse ante el Congreso en el Capitolio Nacional.

Conforme a lo expuesto en el documento, la Jefatura de Despacho “no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia de posesión se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional” y que cualquier cambio “corresponde, en todo caso, a una decisión propia del Congreso de la República”.

En efecto, citó el artículo 9º de la Ley 5 de 1992: “El Congreso tiene su sede en la capital de la República”, y recordó que, de acuerdo con el Decreto 770 de 1982 y esa ley, la posesión del mandatario debe hacerse ante el Congreso reunido en el Capitolio Nacional.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro acusó a la CRC de censurar la presentación de un informe sobre pobreza por razones político-electorales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
La postura de la Presidencia fue notificada en una carta - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El texto, que conoció Caracol Radio, se fundamenta en el artículo 33, que establece: “Por acuerdo entre ellas, las Cámaras podrán trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado”.

Basado en lo anterior, desde Presidencia explicaron que la solicitud de realizar la posesión presidencial en una base militares debe ser desestimada.

“La solicitud de apoyo para la visita anticipada a la Vigésima Brigada (Popayán), CACOM 7, Cantón Militar Pichincha (Cali), Tolemaida y la CAMAN (Madrid), en cuanto se encuentra motivada, según su propia comunicación, en la eventual decisión de realizar allí la posesión presidencial, no es procedente, por los fundamentos expuestos en el numeral anterior”, puntualiza el escrito.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS
El presidente saliente Gustavo Petro impondrá la Cruz de Boyacá al ganador de las elecciones como lo dicta el artículo 13 numeral 8 del Decreto 770 de 1982- crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

Además de lo anterior, el presidente saliente Gustavo Petro impondrá la Cruz de Boyacá a Abelardo de la Espriella, tal cual lo dicta el artículo 13 numeral 8 del Decreto 770 de 1982.

“En cumplimiento del artículo 13 numeral 8 del Decreto 770 de 1982, con anterioridad a la transmisión de mando el Presidente saliente impondrá al Presidente Electo la condecoración Orden de Boyacá en grado de Gran Collar y, conforme a la práctica institucional, la Orden de San Carlos (Gran Collar) y la Orden Nacional al Mérito (Gran Cruz Extraordinaria)”, concluyó el documento oficial publicado por el medio citado.

Esto dice la Constitución sobre la idea de De la Espriella de posesionarse en una guarnición militar

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, eje del programa de Cepeda, generará una fractura de entrada entre el ejecutivo y la rama legislativa, independientemente de la composición de las bancadas - crédito Lina Gasca/Colprensa
Esto dice la Constitución sobre la idea de De la Espriella de posesionarse en una guarnición militar - crédito Lina Gasca/Colprensa

Diego González, secretario general del Senado, explicó en entrevista con La FM que el trámite para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar tendría que resolverse después del 20 de julio de 2026 y antes de la fecha prevista para la ceremonia.

El punto central es constitucional. González indicó que el artículo 140 establece que la sede del Congreso es la capital de la República, pero permite modificarla por común acuerdo de las cámaras, lo que obligaría a aprobar una proposición en Senado y Cámara para autorizar la sesión conjunta fuera del Capitolio.

Bajo la misma línea, el exministro de Justicia Javier Sarmiento sostuvo al medio citado que la Constitución Política de 1991 exige que la posesión se realice ante el Legislativo, no en su sede física, de modo que una guarnición militar sería una opción jurídicamente válida.

El abogado Andrés Felipe Peláez agregó en diálogo con la emisora que la iniciativa no debería partir del Ejecutivo, sino de una decisión del propio Legislativo. En su criterio, ese punto es necesario para preservar la separación de poderes en la organización del acto de investidura.

González detalló además qué tendría que pasar dentro del Congreso para que la ceremonia pudiera realizarse. En el Congreso pleno, cada cámara debe reunir su propio cuórum decisorio, equivalente a la mitad más uno de sus integrantes.

Sobre la logística, el secretario general del Senado señaló que los gastos de desplazamiento de los congresistas serían asumidos por el propio Congreso. Explicó que ese esquema operaría como en cualquier sesión ordinaria convocada por la corporación.

Temas Relacionados

Presidencia de la RepublicaPosesión Abelardo de la EspriellaBase Militar7 de agostoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universidad Nacional eliminó el examen de admisión en algunas de sus sedes en la convocatoria para el primer semestre de 2027: así puede aplicar

La institución evaluará a los aspirantes con los resultados de las pruebas Saber 11, una decisión enfocada en jóvenes de zonas periféricas y en ampliar el acceso a la presencia nacional

Universidad Nacional eliminó el examen de admisión en algunas de sus sedes en la convocatoria para el primer semestre de 2027: así puede aplicar

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de julio

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Tras el ascenso al Col de Tourmalet, la jornada contará con un recorrido totalmente llano, llegando a su primera semana de competencia

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

El 24 de julio de 2026 se inaugurará el fútbol profesional colombiano con el duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

Exrepresentante a la Cámara deberá rendir indagatoria en caso de presunto abuso sexual a una escolta de su sistema de seguridad

Según la denuncia, tras rechazarlo, la escolta habría sufrido restricciones en sus funciones: la retiraron de un grupo de WhatsApp, recibió información limitada y le prohibieron acompañarlo cuando saliera de Bogotá

Exrepresentante a la Cámara deberá rendir indagatoria en caso de presunto abuso sexual a una escolta de su sistema de seguridad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

ENTRETENIMIENTO

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, habló sobre la situación de la empresaria en prisión y le envió mensaje de cumpleaños: “No ha sido nuestra voluntad”

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, habló sobre la situación de la empresaria en prisión y le envió mensaje de cumpleaños: “No ha sido nuestra voluntad”

Luisa Fernanda W reveló que habría pasado con Pipe Bueno si Legarda no hubiera fallecido: “Voy a salir funada”

Mariana Zapata le respondió a Yina Calderón tras criticar su relación con Juanda Caribe: “Dios mío padre”

Concierto de Conciertos anunció aplazamiento por el “actual contexto político e institucional del país”: esta es la nueva fecha y lugar

Carlos Manuel Vesga se refirió a su nominación a los Emmy 2026: “Todo acerca de ‘Pluribus’ ha desafiado la realidad”

Deportes

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

Javier Hernández Bonnet reveló problemas internos en la FCF durante la participación de Colombia en el Mundial 2026: “Uno no alcanza a comprender”

En video: así fue la conquista de las medallas de oro para la Selección Colombia de natación

Dávinson Sánchez volvería a Galatasaray con importante noticia para su carrera: el club tomó una decisión sobre su futuro