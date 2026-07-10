Colombia

Ministro de Defensa confirmó tras reunión con Gustavo Petro que se respetará el resultado de las elecciones: “No es personal, es constitucional”

Pedro Arnulfo Sánchez disipó los señalamientos que lo acusaban de marcar distanciamiento del jefe de Estado, con quien se reunió para acordar los detalles del plan de seguridad como parte del periodo de transición

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Sánchez contó detalles de su reunión con el presidente Petro, cuando lideraba un operativo en Corabastos (Bogotá) la madrugada del viernes 10 de julio de 2026 - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
Sánchez contó detalles de su reunión con el presidente Petro, cuando lideraba un operativo en Corabastos (Bogotá) la madrugada del viernes 10 de julio de 2026 - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

En medio de una visita sorpresa que se adelantó por parte del Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Arnulfo Sánchez, la madrugada del viernes 10 de julio de 2026 en la central mayorista de alimentos más grande de Colombia, Corabastos (ubicada en el suroccidente de Bogotá), el jefe de cartera se refirió a sus declaraciones del 9 de julio de 2026 en las que reconoció a Abelardo de la Espriella como el presidente electo por los colombianos.

Esta afirmación que se presentó en medio de la transmisión de la rendición de cuentas por parte del Ministerio de Defensa, Sánchez despejó cualquier tipo de polémica vinculada a que supuestamente estaba contradiciendo las palabras del presidente Gustavo Petro ―quien ha asegurado que no reconoce los resultados de las elecciones de segunda vuelta en las que resultó ganador Abelardo de la Espriella ante Iván Cepeda―.

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En una parte de la entrevista en Blu Radio se le preguntó a Sánchez sobre su declaración reconociendo a De la Espriella como vencedor de la contienda electoral, y aclaró que no tiene ningún tipo de diferencia con el jefe de Estado: “No es personal, es un tema constitucional, institucional”.

“Ya ocurrieron unas elecciones, la autoridad electoral ya se pronunció. El señor presidente (Petro) también, estuve hablando con él hace dos días (miércoles 8 de de julio) y me dijo: ‘Yo no sé por qué están diciendo eso, jamás voy a dar una orden inconstitucional’”, agregó en su respuesta el líder de la cartera de Defensa.

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Sumado a lo anterior, Sánchez expresó: “Aquí hay un proceso de transición que inicia, etcétera, y la fuerza pública tiene claro su rol: obedecer la Constitución y la ley, y acatar obviamente los lineamientos del presidente que sea”.

Para el ministro, no hay ningún reparo porque “es una decisión del pueblo colombiano, es un pronunciamiento de lo que ha dicho el pueblo en las urnas, las autoridades electorales. Eso no es un tema personal. Y eso lo hablamos con el señor presidente hace dos días. Estuvimos mirando el ambiente de seguridad para esta transición. El señor presidente me dijo: «¿Por qué están diciendo que golpe de Estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden anticonstitucional, que vaya en contra de la Constitución y la ley»”.

Los detalles de la reunión entre el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez y Gustavo Petro

El ministro Sánchez también mencionó en la charla radial que lo que se habló con el jefe de Estado ya es de conocimiento público, y recordó lo que dijo el jefe de Estado: ‘Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026′“.

Por lo anterior, el líder de la cartera aseveró que “por eso hay unas órdenes que se emitieron de empalme”, y destacó que “hay una transición y debemos garantizar la seguridad, obviamente, del presidente actual (Petro), del presidente electo (De la Espriella), del excandidato presidencial (Cepeda) y de todos para que ocurra una transición”.

Por varias publicaciones que ha visto durante los últimos dos días, Sánchez dijo: “Yo lo que he visto es una desinformación muy fuerte, que más bien extrapolan, que llevan a un extremo, ciertas apreciaciones”, y aclaró que de manera interna “hablamos con la cúpula militar y policial”, y se cuestionó “¿de dónde están sacando esto que golpe de Estado, que no se reconoce (el resultado de las elecciones)?“

Ante esta pregunta, el ministro de Defensa fue vehemente: “No, aquí es claro que ya las elecciones pasaron, aquí es claro que el 7 de agosto hay un nuevo presidente ya tomando posesión de el cargo que va a tener. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático”.

Garantizar la seguridad de Abelardo de la Espriella, una de las conclusiones tras la reunión

“El enfoque que, que he hablado con el señor presidente ha sido con garantizar la seguridad en esta transición que hay”, resaltó el ministro Sánchez sobre una de las principales conclusiones luego de su encuentro con el jefe de Estado.

Frente a lo anterior, el alto funcionario dijo que el “presidente también ha sido muy claro y ha dicho: ‘El mandato termina el 6 de agosto y el nuevo comienza el 7 de agosto’. Para nosotros es muy sencillo, como fuerza pública, como sector defensa, qué hacer. Es lo que dice la Constitución y la ley. Simplemente es una transición de presidente y la fuerza pública acatará la Constitución y la ley, obviamente con los lineamientos del presidente que haya en su momento y dentro de sus facultades, siempre y cuando estén constitucionalmente respaldadas, legalmente soportadas”.

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