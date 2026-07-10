Colombia

Mujer que iba a ser quemada viva por la esposa de su pareja contó cómo sobrevivió al ataque: “Intentaron quitarme la vida mientras dormía”

María Alejandra Ortiz narró cómo ocurrió el hecho violento y explicó sus razones para no divulgar el nombre de la acusada y qué secuelas enfrenta desde que salió de la unidad de quemados

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María Alejandra Ortíz, mujer que intentaron quemar en medio de un ataque de celos - crédito captura de pantalla Más Allá del Silencio
María Alejandra Ortíz, mujer que intentaron quemar en medio de un ataque de celos - crédito captura de pantalla Más Allá del Silencio

María Alejandra Ortiz, una joven de 28 años, dijo que sobrevivir al incendio que la dejó con quemaduras en 60% de su cuerpo fue apenas el comienzo de una batalla más larga: la reconstrucción física, el proceso penal y una exposición pública.

Según relató la víctima en el pódcast Más Allá del Silencio, sigue siendo blanco de insultos y juicios, mientras la mujer señalada por el ataque permanece en detención domiciliaria desde el 29 de agosto de 2025.

El fuego, según el relato de Ortiz, fue provocado el 16 de agosto de 2025 cerca de Aguachica, en el departamento de Cesar, después de que la esposa de su entonces pareja, Luis Fernando Bohórquez, llegara hasta una finca y rociara gasolina en la habitación donde ambos dormían.

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“A mí intentaron quitarme la vida mientras dormía. Después de eso yo simplemente no podía despertar. El humo hace que uno se maree, que se debilite. Es como si poco a poco te fueras apagando”, afirmó Ortiz. Más adelante resumió el punto de quiebre de su historia con otra frase: “Después del fuego empezó algo peor que fue sobrevivir. Cuando desperté, mi vida ya no era la misma”.

Ortiz habló para contar cómo ocurrió el ataque, explicó por qué decidió no divulgar el nombre de la acusada y qué secuelas enfrenta desde que salió de la unidad de quemados. Su testimonio expone una doble tensión: la violencia extrema que denunció ante la justicia y el costo posterior de intentar contar lo ocurrido en redes sociales.

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María Alejandra Ortiz, una joven de 28 años, dijo que sobrevivir al incendio que la dejó con quemaduras en 60 % de su cuerpo - captura de pantalla Más Allá del Silencio
María Alejandra Ortiz, una joven de 28 años, dijo que sobrevivir al incendio que la dejó con quemaduras en 60 % de su cuerpo - captura de pantalla Más Allá del Silencio

La denuncia de intento de homicidio quedó acompañada por el relato de una agresión planificada

En su reconstrucción de los hechos, Ortiz sostuvo que la agresora llegó a la finca en la madrugada y buscó primero una llave de la habitación. Según explicó, esa información fue reconstruida después mediante conversaciones y testimonios recogidos en la investigación.

La joven dijo que una trabajadora del lugar le contó que la agresora se acercó con aparente normalidad, preguntó por las llaves y después regresó con un recipiente. “Gasolina”, respondió Ortiz cuando le preguntaron qué llevaba dentro. A partir de ese punto, su relato se concentró en la mecánica del ataque: “Ella coge, se agacha y empieza la gasolina a derramarla debajo de la puerta”.

También aseguró que tanto ella como la otra víctima decidieron avanzar por la vía penal en Colombia. “Nosotros decidimos, tanto la otra víctima como yo, ceñirnos al tema penal en Colombia y poner una demanda en contra de la señora, la esposa de él, por los cargos de homicidio en grado de tentativa e incendio”, dijo.

Esa decisión, según explicó, también es la razón por la que evita identificar públicamente a la acusada. “No quiero entorpecer el tema legal”.

El impacto del ataque aparece en la entrevista no solo en la escena del incendio, sino en lo que vino después en el hospital. Ortiz dijo que estuvo 48 días hospitalizada y que su madre recibió un pronóstico que no aseguraba su supervivencia:

“A su hija no le ponemos más de doce días”, el pronóstico médico que recibió la familia de María Alejandra - crédito captura de pantalla Más Allá del Silencio
“A su hija no le ponemos más de doce días”, el pronóstico médico que recibió la familia de María Alejandra - crédito captura de pantalla Más Allá del Silencio

“Los médicos incluso llegaron a ponerme un tiempo límite. A mi mamá le llegaban esas noticias donde le decían: ‘A su hija no le ponemos más de doce días. Realmente esté con ella, apóyela, la necesita’”.

La descripción que hizo de ese momento se apoya en la pérdida de conciencia y en la incapacidad de reaccionar mientras el fuego seguía activo. “Cuando quise reaccionar, ya yo estaba envuelta en fuego y en ese momento yo me desmayé, me desplomé, caí en el suelo y no sé cuánto tiempo pasó”, relató. Luego añadió que, al recobrar la conciencia, solo podía sentir cómo su cuerpo seguía ardiendo.

Según su testimonio, las quemaduras afectaron rostro, orejas, párpados, nariz, boca, cachetes, mentón, frente, cuello, pecho, abdomen, brazos y piernas. También dijo que usa una máscara compresiva para modular las cicatrices hipertróficas del rostro.

Su versión sobre la relación con Luis Fernando Bohórquez

Una parte extensa de su testimonio estuvo dedicada a explicar cómo conoció a Luis Fernando Bohórquez, qué sabía sobre su situación matrimonial y por qué rechaza que la relación haya sido clandestina. Contó que lo conoció en una reunión social y que él le dijo desde el inicio que era un hombre casado, pero en proceso de separación.

Ortiz remarcó que al principio no le creyó y que mantuvo distancia. Después, según su relato, terminó convencida de que la separación era real y dijo que ambos llegaron a convivir. “Yo dormía todos los días con él, yo convivía con él”.

Esa precisión apuntó a desmontar uno de los señalamientos que más leyó en redes. También sostuvo que la relación era conocida por familiares y allegados de ambos, y no una relación oculta.

En su reconstrucción, el deterioro se aceleró cuando la esposa de Bohórquez descubrió llamadas repetidas entre ambos, le escribió de madrugada y luego, según Ortiz, inició un seguimiento sobre su identidad, sus rutinas y las personas cercanas a ella. Más tarde describió un patrón de mensajes, audios extensos y conductas agresivas hacia Bohórquez.

Una parte extensa de su testimonio estuvo dedicada a explicar cómo conoció a Luis Fernando Bohórquez, qué sabía sobre su situación matrimonial y por qué rechaza que la relación haya sido clandestina - crédito captura de pantalla Más Allá del Silencio
Una parte extensa de su testimonio estuvo dedicada a explicar cómo conoció a Luis Fernando Bohórquez, qué sabía sobre su situación matrimonial y por qué rechaza que la relación haya sido clandestina - crédito captura de pantalla Más Allá del Silencio

La noche previa al incendio quedó marcada por una agresión que no fue denunciada de inmediato

Ortiz relató que el día anterior al incendio hubo un episodio de violencia en Aguachica durante las fiestas del municipio. Dijo que encontró a Bohórquez en una mesa, discutió con él por una situación que le parecía confusa y, poco después, apareció la esposa.

Según su relato, la mujer le exigió las llaves de una camioneta y luego golpeó a Bohórquez con una botella de cerveza en la cabeza. Ortiz dijo que grabó videos y tomó fotografías de las lesiones y de la ropa dañada, y que incluso la policía llegó al lugar y les indicó que podían ir a la estación a denunciar.

La denuncia, sin embargo, no se radicó esa misma noche. “Ese fue, diría yo, el primer error”, dijo Ortiz, que cree que de haberse hecho en ese momento el caso habría quedado en lesiones personales y no habría escalado al ataque posterior.

Horas más tarde, ambos se trasladaron a una finca para pasar el fin de semana y evitar un nuevo encuentro. La joven recordó que su madre cuestionó esa decisión y le advirtió que abriera los ojos. Aun así, se fueron de madrugada.

En la etapa judicial, Ortiz informó que la mujer señalada recibió imputación por tentativa de homicidio e incendio. “Desde el 29 de agosto de 2025, unos días después de haber cometido el delito, a ella se le imputa el cargo de tentativa de homicidio e incendio y se le da la medida de detención domiciliaria, con la que cuenta actualmente”.

Ortiz contó que estudió Ingeniería Ambiental y que, cuando ocurrió el ataque, acababa de terminar el primer semestre de una especialización en Sistemas Integrados de Gestión. Dijo que se imagina retomando su vida después de dos o tres años de cirugías reconstructivas, sobre todo en el rostro.

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