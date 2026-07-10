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Juan Carlos Osorio, aspirante a dirigir la Selección Colombia, se fue contra Néstor Lorenzo: “Mostró lo que somos”

El entrenador, que dirigió a México en Rusia 2018, criticó la táctica del técnico argentino en el Mundial 2026, del que se despidió en octavos de final

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Retrato de Juan Carlos Osorio con gafas. Fondo de tablero de fútbol con marcas tachadas y figura de Néstor Lorenzo con la mano en la cara.
Juan Carlos Osorio criticó a Néstor Lorenzo por la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, es uno de los principales señalados por el fracaso en la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a que cayó en los octavos de final ante Suiza en Vancouver, en serie de penales por 4-3, luego de desperdiciar varias opciones para romper el empate 0-0 en 120 minutos.

Juan Carlos Osorio fue uno de los críticos al entrenador de la Tricolor, en especial por su esquema táctico porque, según el risaraldense, no aprovechó otras ideas que le habrían ayudado a llegar más lejos y alcanzar los cuartos de final, que era el objetivo de la FCF y los aficionados.

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Cabe recordar que Osorio, actualmente sin equipo, ha soñado con dirigir a la Selección Colombia y su nombre volvió a sonar en el comité de la federación, pero no es seguro si tiene una opción real o solo es un rumor en medio de la incertidumbre por la renovación de Lorenzo.

“Dependen de un solo jugador”

Después del partido ante Suiza en Vancouver, uno de los problemas que Néstor Lorenzo reveló en la plantilla fue la falta de gol, debido a que, en los últimos cuatro partidos en el Mundial 2026, solo anotó en dos ocasiones y eso le costó la eliminación desde el punto penal por 4-3.

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Para Juan Carlos Osorio, el otro lío de la Selección Colombia fue apoyarse demasiado en Luis Díaz y James Rodríguez, que no brillaron con el combinado nacional y son señalados por bajo nivel en los cinco partidos, sobre todo el volante de 34 años.

Xolos despide a Juan Carlos Osorio - 11 marzo 2025
Juan Carlos Osorio dirigió a selecciones como México y Paraguay, pero su aspiración es Colombia - crédito @Xolos/X

Durante una charla en el canal deportivo Tudn, el entrenador explicó que la Tricolor nunca mostró nada nuevo frente a sus rivales, apeló al mismo esquema táctico y eso provocó que Suiza neutralizara en varias ocasiones a sus figuras y el partido terminara sin goles en el tiempo regular.

“Colombia hoy mostró lo que somos, un equipo que depende exclusivamente de Luis Díaz y James Rodríguez. Vemos que los equipos que mejor juegan en este torneo son los que lo hacen en colectivo, no los que dependen de un solo jugador”, fueron las palabras de Juan Carlos Osorio.

James Rodríguez y Luis Díaz tuvieron una actuación discreta con la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
James Rodríguez y Luis Díaz tuvieron una actuación discreta con la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

El entrenador destacó la labor colectiva de Noruega e Inglaterra, además de Egipto para hacerle daño a Argentina en los octavos de final, pero fue tajante con el sistema de Néstor Lorenzo por no intentar algo distinto y desperdiciar el talento de hombres como Jhon Arias.

El sueño de Osorio

Durante toda su carrera, Juan Carlos Osorio aspiró a llegar a la Selección Colombia y aplicar ideas como el sistema de rotación, incluso sonó con fuerza después de su éxito con Atlético Nacional y el paso por México en Rusia 2018, pero los fracasos posteriores bajaron ese favoritismo en la Federación Colombiana de Fútbol.

Juan Carlos Osorio
Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

En abril de 2026, durante una entrevista con El VBar Caracol, Osorio afirmó que dirigir a la Tricolor “sigue siendo mi objetivo principal en mi carrera profesional. Mucho se debate constantemente de nuestra querida y adorada Selección, el ranking en el que estamos como liga y algo que a mí me impacta es nuestra idea de juego, no el modelo de juego, que se confunde eso con frecuencia. Una cosa es el modelo de juego nuestro, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, genética, y otra cosa es nuestra idea de juego”.

“Viendo y continuamente analizando la diversidad de jugadores que salen de nuestro fútbol, me anima a pensar y a creer que en algún momento podemos llegar a ser una de las tres mejores selecciones de Sudamérica y una de las más importantes en el mundo, y en algún momento poder competir de igual a igual contra todas, y no jugar de transiciones de defensa a ataque, o a una acción a balón parado”, añadió.

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