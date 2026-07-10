Colombia

José Felix Lafaurie ‘estalló’ por viaje de Rodrigo Londoño a España y apúntó a Juan Manuel Santos: “Hacen lo que les da la gana”

El presidente del partido Comunes recibió una invitación para participar en un seminario y otros eventos organizados por la organización Izquierda Unida

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José Felix Lafaurie señaló a Juan Manuel Santos de haber hecho daño al país con el Acuerdo de Paz - crédito @jflafaurie/X

Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Comunes y excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), confirmó a través de sus redes sociales que viajó a España. De acuerdo con el exguerrillero, su visita al país europeo tiene un objetivo: reafirmar su respaldo al Acuerdo de Paz que firmó el grupo armado con el Estado colombiano en 2016, durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Como signatario del Acuerdo Final de Paz, me encuentro en Madrid reafirmando apoyos para su implementación integral y el cumplimiento de las sentencias de la JEP, en el marco de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo”, indicó Londoño en su cuenta de X.

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Aseguró que, tras cumplir con la agenda que tiene programada en España, regresará a Colombia para continuar trabajando por la “defensa de la paz”. “Mi compromiso está en Colombia. Seguimos trabajando sin descanso por las víctimas y la satisfacción de sus derechos”, señaló.

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, entregó detalles de su viaje a España - crédito @TimoComunes/X
El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, entregó detalles de su viaje a España - crédito @TimoComunes/X

La salida de Rodrigo Londoño del país fue autorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en su momento dictó una sentencia condenatoria en contra del excomandante de las extintas Farc por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió. El exguerrillero no fue privado de la libertad en un centro carcelario, pero se ordenó que cumpla con trabajos y actividades para reparar a las víctimas del conflicto armado.

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José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), criticó las libertades que tiene Londoño para salir del país, pese a que integró una guerrilla que cometió todo tipo de delitos en contra de la población civil y de la fuerza pública durante décadas.

El líder gremial calificó la conducta de Londoño y las sanciones que le fueron impuestas por sus crímenes como una burla. Señaló como responsable al expresidente Juan Manuel Santos, debido a que en su administración se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc.

Hacen lo que les da la gana, se burlan de sus millones de víctimas y ahora son conferencistas e invitados internacionales. ¡Cuánto daño le hizo al país Santos!”, aseveró Lafaurie en su cuenta de X.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, rechazó el viaje que hizo Rodrigo Londoño al exterior - crédito @jflafaurie/X
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, rechazó el viaje que hizo Rodrigo Londoño al exterior - crédito @jflafaurie/X

La invitación que recibió Rodrigo Londoño para viajar a España

El viaje del presidente del Partido Comunes respondió a una invitación que recibió por parte de la organización Izquierda Unida, que instó al firmante de paz a participar en el seminario sobre trabajo entre Europa y la comunidad de países andinos, organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida.

De igual manera, Londoño fue invitado a unirse a distintos eventos programados por la organización en diferentes ciudades de España, y no solo en Madrid, donde se realizó el seminario entre el 20 y 23 de junio. Los demás eventos iniciaron el 24 de junio y concluirán el 12 de julio.

Izquierda Unida se hará cargo de lo referido a su alojamiento y logística para su participación en los eventos antes mencionados. Considere a todos los efectos esta carta como una invitación formal para viajar a nuestro país para los fines expuestos en la misma”, precisó Francisco Pérez Esteban, responsable de Relaciones Internacionales de la Izquierda Unida, en el documento.

Rodrigo Londoño respondió a críticas por su salida del país

En sus redes sociales, el presidente del partido Comunes reaccionó a las críticas que surgieron por su viaje a España y a rumores sobre su permanencia fuera del país. De acuerdo con el firmante de paz, ha salido de Colombia en varias oportunidades y, según indicó, su objetivo en todos esos viajes ha sido reafirmar su postura en favor de la paz.

Rodrigo Londoño aseguró que ha salido del país en más de una ocasión - crédito @TimoComunes/X
Rodrigo Londoño aseguró que ha salido del país en más de una ocasión - crédito @TimoComunes/X

En Colombia, la estigmatización ha precedido el asesinato de miles de personas. Sus calumnias no son unas simples opiniones: me estigmatizan, ponen en riesgo mi vida y pueden tener consecuencias irreparables. Actúe con la responsabilidad que exige su oficio”, escribió.

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