El Ministerio de Educación realizará en julio la prueba ‘Quiero Ser, Quiero Saber’: así será la evaluación para estudiantes y las fechas clave

‘Quiero Ser, Quiero Saber’ busca fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa con una evaluación diagnóstica formativa que beneficiará a más de un millón de estudiantes - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional anunció que entre el 14 y el 31 de julio de 2026, se llevará a cabo la segunda aplicación de la estrategia de evaluación diagnóstica formativa ‘Quiero Ser, Quiero Saber’, dirigida a estudiantes de los grados 3.º, 5.º, 7.º y 9.º en instituciones educativas oficiales y no oficiales de todo el país.

Esta jornada, que amplía el alcance de la primera realizada a comienzos de año, permitirá que más de un millón de estudiantes se beneficien de una evaluación formativa diseñada para fortalecer los procesos de aprendizaje y mejorar la calidad educativa en Colombia.

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‘Quiero Ser, Quiero Saber’ se consolida como una de las principales apuestas del ministerio para transformar la evaluación escolar. A diferencia de las pruebas estandarizadas tradicionales, esta estrategia no busca calificar ni clasificar a los estudiantes, sino identificar fortalezas y oportunidades de mejora en cuatro áreas clave:

Matemáticas

Lenguaje

Formación Ciudadana

Desarrollo Socioemocional.

La estrategia del Ministerio de Educación Nacional evalúa Matemáticas, Lenguaje, Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional sin calificar ni clasificar a los estudiantes - crédito Ministerio de Educación

Los resultados, entregados en tiempo real a los docentes, se convierten en insumos pedagógicos para ajustar las prácticas de enseñanza y acompañar de manera más efectiva los procesos individuales y grupales en las aulas.

Una evaluación incluyente y pertinente

Uno de los aspectos más innovadores de esta segunda aplicación es su enfoque en la diversidad lingüística y cultural. Por segunda vez, los estudiantes de 5.º y 9.º podrán presentar la prueba, además de en español, en wayuunaiki, nasayuwe, kubeo, criollo palenquero o en Lengua de Señas Colombiana (LSC).

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La decisión reconoce la pluralidad de contextos en el país y garantiza que la evaluación sea relevante y accesible para niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas y sordas, promoviendo condiciones de igualdad y equidad.

Durante la primera aplicación de 2026, más de 4.000 estudiantes participaron en estas modalidades lingüísticas, reafirmando el compromiso del Ministerio con una educación más incluyente.

“Esta aplicación refleja las potencialidades de nuestros estudiantes, pero también el fortalecimiento de las prácticas de los maestros en las aulas. Por eso invitamos a todos los establecimientos educativos a participar”, sostuvo la viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Acosta.

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La evaluación diagnóstica formativa podrá presentarse en español, wayuunaiki, nasayuwe, kubeo, criollo palenquero y Lengua de Señas Colombiana para ampliar la inclusión educativa - crédito Ministerio de Educación

¿Cómo funciona la estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’?

La prueba puede ser presentada en modalidad online u offline (física), lo que facilita la participación de instituciones en contextos rurales o con dificultades de conectividad. El proceso es voluntario y flexible: los colegios pueden decidir cuándo y cómo aplicar las pruebas dentro del periodo señalado, accediendo a la plataforma oficial www.quieroserquierosaber.edu.co para la gestión y consulta de información.

Los cuatro componentes evaluados son:

Matemáticas: conocimientos y razonamiento lógico.

Lenguaje: comprensión lectora y procesos comunicativos.

Formación Ciudadana: resolución de conflictos, empatía y convivencia escolar.

Desarrollo Socioemocional: gestión de emociones, toma de decisiones y trabajo en equipo.

A diferencia de las pruebas Saber del Icfes, el objetivo aquí no es emitir un puntaje nacional ni establecer rankings, sino generar informes inmediatos que los docentes pueden utilizar para adaptar su enseñanza y ofrecer acompañamiento personalizado.

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Novedades 2026: más grados, más lenguas, más inclusión

Los resultados de ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ se entregan en tiempo real a los docentes para ajustar la enseñanza y acompañar los procesos de aprendizaje - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde 2026, la estrategia se amplía a estudiantes de 3.º y 7.º, además de los grados 5.º y 9.º que participaron en 2025. Esto permite un seguimiento más integral y temprano de los aprendizajes y el desarrollo de competencias a lo largo de la educación básica. Asimismo, la continuidad de la opción en lenguas nativas y LSC refuerza el enfoque socioculturalmente sensible del proceso.

El Ministerio de Educación Nacional también avanza en la actualización de los Lineamientos Curriculares de Formación Integral, Ciencias Sociales y Ciudadanía, en articulación con la estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’. La meta es que la evaluación diagnóstica sea parte fundamental de la transformación curricular y de la formación integral de los estudiantes, dando herramientas a maestros y directivos para orientar el aprendizaje y la convivencia escolar.

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Impacto y expectativas

La primera aplicación de la estrategia, en el primer semestre de 2026, contó con la participación de 1.195.811 estudiantes de 10.236 establecimientos educativos en todo el país, consolidando a ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ como una de las evaluaciones formativas más grandes de América Latina.

El ministerio espera que la segunda edición supere estos números y que cada vez más colegios, maestros y familias hagan parte activa del proceso, convencidos de que una evaluación formativa y pertinente es clave para una educación de calidad.

La prueba ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ puede realizarse en modalidad online u offline, con participación voluntaria y flexible para colegios de zonas rurales o con baja conectividad - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

La información generada por ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ también será utilizada por las Secretarías de Educación y los equipos directivos para diseñar estrategias de mejora, apoyo y formación docente, respondiendo a las particularidades de cada territorio y comunidad educativa.

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¿Cómo participar?

Las instituciones educativas interesadas deben ingresar a la plataforma oficial durante el periodo de aplicación, seleccionar la modalidad (online u offline) y gestionar la participación de sus estudiantes en los grados correspondientes. Toda la información y los materiales están disponibles en el portal, incluyendo guías para docentes y tutoriales sobre el proceso. Para acceder, haga clic aquí.