Rafael Antonio Niño, el novato que superó a “Cochise” en la escalada y ganó la Vuelta a Colombia de 1970

La Vuelta a Colombia de 1970 fue testigo de un cambio de generación con la consagración de Rafael Antonio Niño, siendo un novato en un momento donde la carrera contaba con los mejores pedalistas de su tiempo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ciclismo en Colombia tuvo puntos de quiebre en su historia marcados por los hombres que se ganaron el reconocimiento de ser los mejores escaladores o “escarabajos” de su tiempo.

Desde los días de Efraín “Zipa” Forero y Ramón Hoyos Vallejo en los años 50, pasando por Martín Emilio “Cochise” Rodríguez en los 60, fueron figuras que se forjaron entre cumbres empinadas y carreteras no siempre aptas para recibir carreras ciclísticas en un evento que marcó a fuego el siglo XX: la Vuelta a Colombia.

Cuando iniciaban los años 70, nombres como los de “Cochise” Rodríguez, Álvaro Pachón, Miguel Samacá, Pedro Julio Sánchez o Pablo Enrique Hernández eran los dominadores del ciclismo nacional. Pero al mismo tiempo, un boyacense se hizo notar a inicios de 1970 con su victoria en la Vuelta de la Juventud.

PUBLICIDAD

Con 21 años, Rafael Antonio Niño superó a Pedro Rodas y Juan de Dios Morales luego de siete etapas de una prueba que comenzó en Cali y que terminó en Bogotá. El punto clave fue el paso por el Alto de la Línea, donde Niño mostró sus condiciones de escalador y sacó la ventaja que le permitió administrar la diferencia con sus rivales hasta el final.

Pese a ello, no se esperaba que en su primera experiencia contra corredores más experimentados —sobre todo en la escalada— fuese a tener una figuración excesiva. El motivo principal fue su aparición en el Clásico RCN, en marzo, donde no llegó a figurar entre los diez mejores.

PUBLICIDAD

Esto detonó el final de una efímera relación con el equipo Relojes Pierce que había decidido contratar al “niño de Cucaita” tras su título en la Vuelta de la Juventud, y con el que tuvo diferencias debido a que le llevaron a realizar ciclismo de pista, modalidad en la que no se sentía cómodo.

Rafael Antonio Niño se transformó en el primer novato en ganar la Vuelta a Colombia, en 1970 - crédito Colprensa

Tuvo dificultades para conseguir equipo, pero lo logró faltando apenas unos días para la salida, cuando la Gobernación de Cundinamarca le dio un lugar en su equipo. En un ambiente de tensión nacional por las elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Misael Pastrana sobre Gustavo Rojas Pinilla, y las acusaciones de fraude por parte de la Anapo, daba inicio la Vuelta a Colombia con salida en Bogotá.

PUBLICIDAD

Según reseñó en su día El Espectador, el boyacense “siempre estuvo en la parte delantera del lote y no se dejó amedrentar por los más veteranos que con uno que otro codazo buscaban mandarlo atrás”, hecho que le permitió estar desde el principio en los primeros lugares de la tabla. “Cochise” Rodríguez estaba entre los favoritos, y se esperaba que igualara el récord de cinco triunfos en la Vuelta impuesto por Ramón Hoyos Vallejo en los 50.

El 6 de mayo, en la etapa entre Medellín y Anserma sobre 120 km, Rafael Antonio Niño asumió por primera vez el liderato de la clasificación general, pero lo perdió dos días cuando Gustavo Rincón ganó la etapa entre Manizales y Honda. El bogotano luego le sacó una ventaja de 1 minuto y 2 segundos en la contrarreloj individual entre Honda y La Dorada.

PUBLICIDAD

Rafael Antonio Niño protagonizó un ataque en el Alto de La Tribuna que le permitió sellar el primero de seis títulos de la Vuelta a Colombia - crédito Altmetrías de Colombia

Niño se jugó todo en la última etapa entre La Dorada y Bogotá, sobre 173 km. No tardó mucho en lanzarse al ataque, acompañado de Miguel Samacá, y en el ascenso entre Villeta y La Tribuna no sólo descontó el tiempo que le tomaba Rincón, sino que aumentó la diferencia cuando llegó el descenso en la Sabana de Bogotá. “Cochise” no pudo seguirle el ritmo y aunque Samacá cruzó primero la meta, el debutante era el nuevo ganador de la Vuelta a Colombia.

A su llegada en el estadio El Campín, las tribunas estaban llenas —curiosamente había un partido entre Millonarios y Unión Magdalena, horas después—. Sin saberlo ni el público ni Rafael Antonio Niño, era el inicio de una década protagonizada por el “niño de Cucaita”, de principio a fin. “Cochise” Rodríguez lo alzó en hombros en lo que fue visto por la prensa de la época como el relevo generacional del ciclismo.

PUBLICIDAD

“La sensación fue única, especial. Cuando vi la pancarta sabía que era campeón; sentí una alegría inmensa, mi familia me estaba esperando, los periódicos hablaban de mí, el novato ganador”, expresó Niño en declaraciones recogidas en el libro La gran historia de la Vuelta a Colombia 1951-2011.

Fue el primer campeón de la Vuelta sin imponerse en ninguna etapa, y el único a la fecha en ganar la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia el mismo año. Y solo era el inicio. Seguirían cinco títulos más de Vuelta a Colombia (1973, 1975, 1978, 1979 y 1980) con los que superó la marca impuesta por Ramón Hoyos, y la misma cantidad de Clásicos RCN (1971, 1975, 1977, 1978 y 1979) convirtiéndose así en el pedalista más exitoso de esa década.

PUBLICIDAD